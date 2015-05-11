英國利率繼續保持歷史最低水平

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英格蘭銀行將0.5%的低基凖利率再保持一個月。貨幣政策委員會做出這一決定時，0.5%的歷史低利率已經持續了超過6年。

通常在周四公布的利率決定由於剛剛過去的大選被推遲到周一宣佈。已經持續6年多的超低利率意味著存款利息回報低，但是房貸申請者卻因低月供而受益。

英格蘭銀行將其量化寬鬆規模保持在3750億英鎊，沒有變化。

英格蘭銀行將在不到兩周內公開5月會議的具體情況。

人們的注意力現在都集中在將於本周三（5月13日）公布的季度通貨膨脹報告上。

這一報告將顯示英格蘭銀行預期未來一、兩年內通貨膨脹的走向，且將作為線索，研究利率何時可能會上漲。

政府希望英格蘭銀行將通貨膨脹率控制在接近2%的目標，但今年2月和3月數字為0%。

英格蘭銀行已經警告，由於油價從去年開始下跌，加之大型連鎖超市競相降下，消費價格通貨膨脹在未來數月的某個時間段成為負值。

安永的高級經濟顧問馬丁·貝克認為，英格蘭銀行保持低利率的決定是很容易預測的。

他說：「通貨膨脹仍然不存在，期待已久的工資增長復蘇仍難以捉摸，全球經濟弱勢的跡象使緊縮貨幣政策謹慎」。

「我們繼續預期利率將保持低水平到至少明年第一季度。」

（編譯：高志強 責編：羅玲）