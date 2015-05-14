北英格蘭鬧分裂 聯署請願加入蘇格蘭

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英國一萬多人簽名聯署支持英格蘭北部地區脫離英格蘭，加入蘇格蘭。

英國上周舉行大選，蘇格蘭民族黨可以說是大獲全勝，保守黨雖然取得議會多數議席，但在蘇格蘭沒有多大支持。

在英格蘭北部地區，有上萬的民眾對英國議會大失所望，他們要求脫離英格蘭，加入蘇格蘭。

在英國請願網站「Change.org」上，有關北英格蘭加入蘇格蘭的請願書已經有超過15,000人簽名。

Image copyright Image caption 2014年製作的這張地圖現在又再度廣為流傳

請願書上說，「位於倫敦威斯敏斯特的議會及其所議政事，和英格蘭北部地區已經脫節。」

「和以倫敦為中心的南部地方相比，北部地區居民感覺自己與格拉斯哥或愛丁堡等蘇格蘭城市有更大的歸屬感。」

請願書說，「我們北部地區民眾要求，在蘇格蘭成為獨立國家的時候，英格蘭和新的蘇格蘭應該以迪河（River Dee）到亨伯（Humber）為邊界。」

如果以這條線為邊界，那麼利物浦、曼徹斯特、謝菲爾德、利茲和約克等北英格蘭城市都將成為蘇格蘭的一部分。

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社交媒體

在社交媒體上，#takeuswithyouScotland（蘇格蘭帶我走）也成為熱門關鍵詞，不滿意大選結果的民眾紛紛使用這個關鍵詞，而蘇格蘭網友則對這些英格蘭少數派張開雙臂歡迎。

自從上周四大選過後，「蘇格蘭帶我走」關鍵詞已經被轉發超過24,000次。

許多網友在社交媒體上搞笑，一名網友貼上一張照片，顯示通往蘇格蘭的A1公路上出現一批希望前往蘇格蘭的徒步者。

還有網友說，北英格蘭想要成為蘇格蘭一部分，而且蘇格蘭人還歡迎，這實在太令人吃驚。

（編譯/責編：友義）