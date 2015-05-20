英王儲「寬恕之旅」到訪表親遇刺地

Image copyright PA Image caption 愛爾蘭共和軍爆炸案受害者母親手持罹難兒子的畫像

英國王儲查爾斯王子在日前首度握手新芬黨領袖傑裏·亞當斯之後，周三（5月20日）首度前往探訪愛爾蘭共和軍爆炸案舊地。

愛爾蘭共和軍在1979年的一次謀殺行動中，炸死了英國女王夫婿菲利普親王的舅舅蒙巴頓勛爵。

蒙巴頓勛爵生前與查爾斯王子關係密切，是當年這位年輕王子仿效的榜樣。

在那次爆炸案中，一位當時年僅15歲的無辜男孩也不幸遇害。

據悉，查爾斯王子在探訪事發愛爾蘭共和國境內漁村茅拉赫莫（Mullaghmore）時也將會晤罹難男孩的母親瑪麗·霍恩西。

瑪麗·霍恩西表示，王子這次訪問愛爾蘭等同於（向愛爾蘭共和軍）「伸出寬恕之手」。

查爾斯王子此次訪問共歷時四天，作為促進英愛和解的象徵之旅，走訪北愛爾蘭之外，也到訪愛爾蘭共和國。

王兄遇刺

愛爾蘭共和軍1979年8月27日通過在蒙巴頓勛爵的漁船上安放定時炸彈，炸死了蒙巴頓勛爵和他當時年僅14歲的孫子。

瑪麗·霍恩西的兒子當時在蒙巴頓勛爵的船上工作，也不幸遇害。

事發當日，18名英國士兵在北愛狹水城堡（Narrow Water Castle）遭遇愛爾蘭共和軍埋雷伏擊死亡。

分析人士指出，英國王儲——一個當年肯定會被愛爾蘭共和黨人士為「死敵」人物，如今可以到訪王室成員遇刺舊地，象徵著英愛世仇的「傷癒時刻」。

查爾斯王子一直力主英愛和解，也曾從多方面幫助推進和平進程。

（編譯：晧宇 責編：高志強）