歐盟公投：旅英歐盟公民不得投票

Image caption 英國將於2017年年底之前舉行是否留在歐盟之內的全民表決

唐寧街十號首相府宣佈，在英國居住和工作的其它歐盟國家公民將不在「歐盟公投」中享有表決權。

這也就是說，未來決定英國是否留在歐盟之內的全民表決將被視為與英國國內大選等同，而非歐洲議會選舉模式。

首相府的宣告還明確指出，屆時只有英國公民、愛爾蘭公民、原英國保護國馬耳他和塞浦路斯公民，以及旅英的英聯邦國家公民將享有投票權。

據統計，共有4530萬18歲以上人口將有權參與這次公投。

全民表決

英國保守黨政府在連任競選中承諾將在2017前舉行全民公決，讓民眾決定是否繼續留在歐盟。

卡梅倫首相稍後即將在鄉村度假官邸與歐洲委員會主席、前任盧森堡首相容克會晤，商討歐盟改革事宜。

保守黨政府也即將正式把凖備在2017年年底之前舉行公投的立法草案呈交議會下院進行審讀和表決。

英國首相府的聲明還指出，自從英國加入了歐洲共同體之後幾十年來，「58歲以下的英國人」對英國作為歐盟成員國這一政治現實從未有過發言權。

聲明說：「現在是改正錯誤，給與人民選擇權的時候了——是去還是留。」

歐盟改革

隨著近些年來數以十萬計歐盟新成員國公民移居英國，給英國許多地方的醫院、學校、社會保障體系造成巨大壓力，英國民間的反歐盟生意日益高漲。

英國政壇內部也存在很多被稱為「歐洲懷疑派」（Eurosceptics）的不滿歐盟「干涉英國主權」的「中央集權」做法的聲音。

歐洲懷疑派此前一直高調指出，如今長期居住因果的歐盟各國公民多大150萬，如果允許他們參與決定英國命運的公投是「不公平」的。

有分析人士指出，卡梅倫首相和許多保守黨內中間派人士並不一定同意退出歐盟，但是他們也希望能夠通過舉行公投的機會向歐盟施加壓力，以便推動英國希望看到的改革。

外交努力

在會晤了歐洲委員會主席容克之後，卡梅倫首相還將走訪丹麥、荷蘭、法國、波蘭和德國等歐盟主要國家，進一步磋商改革提議。

首相卡梅倫希望在六月有所有27個成員國參與的歐盟委員會會議之前能與每個成員國領導人完成一對一會晤。

英國政府主要希望看到歐盟公民移居英國後不應該立即享有注入領取社會福利金權利等改革事宜。

歐盟方面則表示，有些改革提議可以談，但是歐盟公民可以在歐盟區各國之間自由移民與工作的基本原則是不容妥協的。

（編譯/責編：晧宇）