記者來鴻：印度大城市這麼多「鬼屋」？

Image copyright BBC World Service Image caption 有估算數字顯示，印度大約有1200套住房無人入住

印度貧民窟依然人滿為患，但也有1000多萬套新房空置。大片小區淪為鬼城。富人買房不住，窮人買不起房；住房短缺、庫存天量。造成這個現象的原因何在？如何走出這個房市怪圈？

如果你有機會去印度首都德里的郊區轉一轉，你一定會看到，建好的居民房一片接一片，連綿不斷，但是無人入住，空蕩荒蕪。

事實上，房地產諮詢公司世邦魏理仕（CBRE）南亞區主席、執行總裁安署曼·麥格琴（Anshuman Magazine）最近在一篇文章中就曾經這樣寫道，「印度城市地區空置房大約有1200萬套。」

科塔克證券分析師安卡勒什·泰洛塔(Akhilesh Tilotia) 在他撰寫的《打造印度—改變遊戲規則的轉型》（The Making of India – Game changing Transitions）一書中也曾提出過類似觀點。他說，印度的住房總數超過家庭戶數。

泰洛塔寫道，在2001年到2011年的10年當中，印度家庭戶數從1.87億增加到2.47億，增幅6千萬。但是同一時期，印度的住房卻增加了8千1百萬套，從2.5億達到3.31億。單看城市地區，新增家庭戶數2400萬，新增住房3800萬。

儘管如此，印度城市地區仍然存在非常嚴重的住房短缺現象。官方最近公布的「經濟調查」結果顯示，印度住房短缺仍然幾乎高達2000萬套。

這到底是怎麼一回事呢？

「黑錢」

許多新房都被那些有「閒錢」的人買走作投資了。這些「閒錢」當中的一大部分—到底有多大誰也說不清楚—其實是「黑錢」：沒有付過稅的錢。所以，拿來去買房，買了也沒人住。

Image copyright BBC World Service Image caption 孟買平均房價已經超過20萬美元

另外，好多房地產開發建設商都僅僅喜歡迎合印度更有錢的那一部分人的高端需求，房產價格超過許多人的承受能力。

但是，受住房短缺問題傷害罪為嚴重的，其實也正是低收入階層。官方的「經濟調查」就曾指出，「住房短缺95%都是在經濟弱勢/低收入群體。」

據泰洛塔估計，只能支付起50萬(7817美元，5055英鎊)到100萬盧比買房的這一部分人的要求，大部分沒有得到開發商的滿足。

最近，房地產諮詢和研究公司Liases Foras發表的一份報告指出，以今年三月為例，孟買大都會區的平均房價是1300萬盧比（約合20萬美元，13萬英鎊。）

班加羅爾和德里的平均房價分別為860萬盧比（約合13.5萬美元，87000英鎊）和740萬盧比（約合11.5萬美元，7.5萬英鎊）。

考慮到價位這麼高，相當大的一個群體住房需求仍然沒有得到滿足，應該一點都不令人吃驚。

貧民窟

因此，根據2011年人口普查結果，印度城市1370萬家庭仍然居住在貧民窟。這應該也不令人吃驚。

據統計，住在這些貧民窟當中的人口總計高達6500萬，佔印度城鎮總人口的大約17.4%。其實還有其它一些估算顯示貧民窟人口總數遠遠超出這個水平。

2012年的一份報告引述帕拉索爾曼（S Parasuraman）--位於孟買的塔塔社會科學研究所主任—的話說，「孟買貧民窟人口將近60%居住在8%的土地上。」

Image copyright BBC World Service Image caption 印度仍有6500萬人居住在貧民窟

那麼，怎樣才能解決這樣的問題呢。

印度政府需要開始採取措施，而且，宜早不宜遲。

泰洛塔認為，也許印度能向韓國取取經？泰洛塔介紹說，1980年代晚期，韓國新建200萬套住宅，其中大約90萬都在首都首爾周邊地區。

為了做到這一點，印度政府必須首先解決的一個問題是：理順國內「購買土地」這個爛攤子。

另外，新房子需要蓋在城市的邊緣，同時還要配備良好的交通系統，方便人們進城去上班。

如果這些問題解決不了，將來肯定還會有更多、更大的麻煩。因為，還會不斷有更多的人湧入城鎮。

正如「經濟調查」所說的那樣，現在印度人口將近30%生活在城鎮地區，預計2030年這一比例將達到50%。

這就意味著，如果可以買得起的住房不能成為「常態」的話，貧民窟還會蓬勃發展。

思前想後，如此前景怎能讓人不難過。

(編譯：蘇平 / 責編：董樂)

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