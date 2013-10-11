漫話英倫：牛津為何放棄「才+財」招生政策

Image caption 牛津的生活費資金要求每年將約1000名申請讀碩士的學生擋在門外。

牛津受到挑戰的，不是對學生經濟能力的要求，而是它折射出的特權、排他和精英主義。

金秋十月。一屆新生開始了英國大學生活。

今年的牛津大學新生們，或許沒有意識到，能夠跨入牛津的門檻，除了才氣、刻苦和一份幸運外，還可能是得到了一位本應去年入校的學生的相助？

他就是今年27歲的達明·相農（Damien Shannon）。

相農來自曼徹斯特城郊，自小不知生身父親是何人，成人後與母親脫離關係。無依無靠的相農自修學完了英國電大（Open University）本科課程並取得優等成績。

挑戰牛津

相農希望攻讀牛津大學的經濟和社會史碩士學位，卻猶豫再三。

猶豫，不是因為自己出身貧寒，擔心「財氣不足」。相農從銀行得到了「專業職業發展貸款」，不但可以支付學費，相農自信剩下的錢足夠他在牛津生活一年。

相農擔心的是自己的「才氣不足」。相農怕自己「電大」的底子太「潮」，跟不上牛津的學術能力要求。

牛津老師的熱情鼓勵，特別是著名的經濟社會史教授奧菲爾（Avner Offer）的親自指導，讓相農鼓足勇氣申報，並在2012年春天得到了牛津大學聖休學院，St Hugh』s College，的錄取意向（offer）通知。

春天發芽的夢到了夏天卻破滅了。相農最終沒有通過牛津大學的錄取資格要求。問題恰恰出在相農本不擔心的「財氣」上。

自2010年，報考牛津大學各學院的學生，除了要通過學術能力的測試外，還要能通過「財富測試」，即符合「資金擔保」的要求。除了交納學費外，學生還必須證明自己有12900英鎊一年的生活費用。

入秋，相農把牛津大學告上了法庭。相農說，牛津的政策等於「以財取人」（selecting by wealth），侵犯了自己的人權；牛津說，「資金擔保」要求是為了保障學生安心學習，免受「資金困難和焦慮」的困擾。

挑戰特權

Image caption 相農說，他挑戰是，是牛津規定下遮掩的精英主義、特權和排他。

對薄公堂。相農沒錢請律師，自己代表自己。牛津請來了大律師奧德姆(Peter Oldham QC)，「出場費」就是25000英鎊。如果相農敗訴，只能宣佈自己破產，不但上不了牛津大學，今後的發展也會嚴重受挫。

「曼城窮小子挑戰牛津」成了媒體標題。但媒體報道大都忽略了，相農並不反對學校對學生的經濟能力提出一定的要求。

實際上，正如相農在法庭上的陳述中表明的，他認為牛津要求學生要有生活費用的保障是合理的。香農認為不合理的，是牛津要求學生要以什麼費用生活。

此話怎講？牛津要求的12900英鎊生活費有很具體的支出項目。比如，7200英鎊用於房租，學生吃學校食堂的費用、衣著和社交費用等都有數目規定。

相農說，他可以租到便宜好幾千鎊的房子、不吃學校食堂也可以節省很多、一年不買衣服不喝酒也活得下來。相農說，交完學費後剩下的9000英鎊足夠他的生活費用。

相農說，牛津對他的拒絕，實際上是說，如果你吃不起學校的食堂，穿不起學校要求的著裝，住不起一定面積、價位的房子，如果你沒錢保持我們的傳統，你就不屬於我們這個圈子。

相農說，他挑戰的，是牛津規定下遮掩的精英主義、特權和排他。

挑戰現實

相農與牛津的官司引起了媒體的關注。在法庭上交鋒的同時，英國議會也就此案涉及的貧困大學生學費負擔、高校獎學金髮放等問題進行辯論。

冬去春來。今年三月，牛津宣佈與相農達成庭外和解。相農可以今秋入學，牛津保證對其「資金擔保」政策進行檢討。

上月底，在相農終於如願以償跨入牛津大學校門時，牛津宣佈，從今年開始，學生只需要證明能夠支付第一年的學費，不再要求學生同時提供一年生活費的資金證明。

相逢一笑泯恩仇、皆大歡喜？可惜我無法提供這樣一個大團圓的結局。官司不打了，但在已經打的官司過程中，透露出兩個信息讓人擔憂。

其一，牛津的生活費資金要求每年將約1000名申請讀碩士的學生擋在門外。牛津各院校每年招生共7500名，佔了15%。

就在法庭上唇槍舌劍之際，今年一月，11所英國高校的校長就學費上漲、教學經費和研究生資助削減可能造成的社會分化，聯名表達了他們的擔憂。

其二，牛津律師在法庭上稱，牛津的要求並不過分，其它英國高校也有類似要求。因拿不出證據，律師被迫當庭道歉。但奧德姆大律師為牛津辯護說，牛津的絕大多數課程報考人數遠遠超過招生人數，所以那些得到錄取的學生有經濟保障可以讀完學位是很重要的。

有些事只能說不能做，有些事只能做不能說。重點高校、熱門專業，總是求大於供。「才氣有餘，財氣不足」的學生，是否仍會被「婉拒」？

責編：李莉