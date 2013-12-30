漫話英倫：最受英國政治家愛戴的人

Image caption 矗立在倫敦議會廣場上的曼德拉塑像

曼德拉第一次到英國的時候是南非的通緝犯。

不過到最後，他成了英國最受尊敬的政治家。

曼德拉的認可和哪怕僅僅是握手都成了英國領導人最希望得到的東西。

曼德拉在他的自傳中提到，當他和非國大領導人奧利弗·坦博（Oliver Tambo）1962 年訪問倫敦時，他曾開玩笑地說，也許有一天西敏寺附近會矗立起他們的塑像。在曼德拉的有生之年，他的確看到了自己的塑像在倫敦揭幕。

在1962年的訪問中，曼德拉同英國工黨的領袖蓋茨克（Hugh Gaitskell）和自由黨領袖喬·格里蒙德（Jo Grimond） 見了面.

當年的保守黨首相麥克米倫沒有同曼德拉會晤。

「夢幻」

曼德拉當年到英國用的是假身份但他擔心他在英國的行蹤會洩露到南非安全部門。

曼德拉說，他到英國的目的是希望獲得無法在其它地方得到的有關游擊戰的資料。

當年的倫敦是大英帝國殖民統治的中心。帶著複雜的感情，曼德拉遊覽了倫敦著名的大本鐘和西敏寺。

之後他寫道「這些建築的美讓我感動，但它們所代表的東西令人心情複雜。」

英國政府對曼德拉的態度幾十年來發生了翻天覆地的變化。

英國前首相撒切爾夫人1987年在溫哥華的一次記者會上把曼德拉的非國大稱為是「典型的恐怖組織」。她抵制對南非的制裁，爭辯說南非的種族隔離政策應該「通過談判」逐漸消除。採取制裁措施只會適得其反。

撒切爾經常被引述說，那些相信非國大能在南非執政的人都是生活在夢幻之中。

不過，保存撒切爾文件的基金會說，這其實杜撰。是撒切爾的新聞官說過類似的話。

撒切爾夫人和曼德拉最終在1990年曼德拉獲釋後見了面。

「曼德拉是個恐怖分子」

曼德拉後來曾說，在許多方面，英國成了「南非解放運動在海外的第二總部」。

在英國，要求釋放曼德拉的呼聲強烈，但並非所有人都支持這一行動。

1988年，英國廣播公司BBC計劃播出紀念曼德拉70歲生日的音樂會。當時的英國保守黨議員約翰•卡利斯說「曼德拉是一個26年前被南非關押起來的恐怖分子。他可以走出監獄，但條件是他必須放棄對國家的暴力」。

Image caption 英國首相卡梅倫向曼德拉認錯，說當年英國保守黨在南非制裁問題上做錯了。

冷戰期間，反南非種族隔離和釋放曼德拉的運動在西方國家也的確引起擔憂。

英國反種族隔離運動人士，前工黨內閣部長彼得·海恩（Peter Hain）說「當時非國大得到了共產主義陣營國家的支持。西方國家除了像瑞典那樣的北歐國家外並不支持非國大」。

「由於這種情況，許多西方國家，包括英國和美國幾乎把曼德拉和非國大看作是共產主義的代理人。這現在看來可以說是一派胡言。但當時的情況就是那樣」。

向曼德拉致敬

英國首相卡梅倫向曼德拉認錯，說當年英國保守黨在南非制裁問題上做錯了。

當卡梅倫成為英國保守黨領導人後，他同曼德拉見面並公開表示英國保守黨當年在非國大和南非制裁問題上做錯了。

不過到那個時候，一切都已經改變。當曼德拉1996年在英國議會發表演講時，英國各黨派政治家齊聚一堂，向曼德拉致敬。

在英國議會，曼德拉向當年他第一次來到英國時的保守黨首相麥克米倫表達了敬意。曼德拉回顧了麥克米倫1960年在南非開普敦的一次講演。在那次講話中，麥克米倫預示了非殖民化時代的到來。他警告說，變革之風正在吹襲非洲大陸。

不過是英國工黨獲得了曼德拉的完全認可。公元2000年，曼德拉甚至在英國工黨年會上發表了講話。

7年後，英國首相布朗和當時工黨的倫敦市長利文斯通主持了議會廣場曼德拉雕像的揭幕。

從當年的「恐怖分子」到後來的「英雄」，曼德拉終於得到了英國政治家們的一致喝彩。

（編譯：李莉 責編：高毅）