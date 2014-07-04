漫話英倫：一場全國家長關注的官司

Image copyright l Image caption 隨著暑假的臨近，密切關注此案的不僅是學生家長，還有大大小小的旅遊公司。

一方是教育大臣和龐大的教育機制，一方是數以萬計的家長。校長，咱們法庭上見。

送孩子來英國讀中小學的中國家長，如果想陪著孩子在英國度個假，馬上會發現，無論春夏秋冬，英國中小學放假期間，旅遊度假的費用會上竄一大節。

除了自然的旅遊季節高峰期外，學校的假期是旅遊公司瞄凖的肥肉。英國法律規定學生不得在學期期間請假去度假，所以這口肥肉一咬一個凖兒。

不宰你宰誰

同樣的客房、同樣的遊樂項目，學校開始放假前後只差一周，價格會漲50%甚至翻倍。

有學齡孩子的家長們，只能等著學校放假後才能跟孩子一起度假，眼巴巴的看著同樣的旅遊項目一夜之間價格翻番。

總不能拋下孩子自己去度假吧？打掉了牙吞進肚裏，認了。旅遊公司就這麼「壞」，不宰你宰誰？

校長特批

當然，也可以有例外。擱到一年前，英國的中小學校長每人手裏都攥著最多10天的特批權。就是說，如果家長有正當的理由，向學校提出申請，校長可以批准學生在學期期間請最多10天的假。

比如，婚禮、葬禮、特別的家庭聚會等等不能完全圍著學校的寒暑假轉的安排。

我女兒上小學時，有一年趁復活節兩周的學校假期，另外申請一周的特假，想帶孩子回中國。那是我女兒第一次去中國。校長書面回復表示同意，強調「尋根」對我女兒的重要意義。

當然，也有家長，沒有特別的原因，說白了是為了避免「挨宰」，編出各種理由要求校長行使特批權，在學期期間帶孩子去度假。

大臣有令

去年9月，教育大臣戈夫發話了，校長10天的「特批權」慎用。除非有「極其特殊」的原因，一律不再批准家長在學期期間為學生請假。

戈夫大臣此令是為了整頓提高全國中小學學生的出勤率。英國教育部說，出勤率好的學生比出勤率差的學生，中學會考取得五科優秀的比率要高出四倍。

但是，校長的「特批」權並沒有完全收回。什麼情況算是「極其特殊」，掌握的尺度因校長而異，於是就有了偏差，有了爭議。

原諒我做這麼多鋪墊，終於說到英國家長們關注的一場即將要打的官司了。

美國父母叫板

黑默（James and Dana Haymore）夫婦四年前帶著三個孩子從美國加州移居埃塞克斯郡。父親詹姆斯是JP Morgan 英國總部的高管，大兒子托比今年小學畢業，他以優異的成績考取了一所重點中學，暑假後就要升中學了。

托比的奶奶去年去世，黑默向托比所在小學校長申請，在聖誕節兩周寒假後特批延長一周的假，以便帶托比去加州參加為奶奶舉行的家庭紀念活動。

校長認為這個理由「不夠特殊」，未批。黑默認為校長不近情理，堅持帶孩子按計劃去了美國加州。

等黑默一家人從美國回來，收到了學校的罰款通知，120英鎊。黑默不服，向地方教育局提出申訴，申訴被駁回。黑默仍不服，拒絕交罰金。

結果，黑默收到了埃塞克斯郡法院的傳票，如繼續「頑抗」，本月內擇日開庭審理。黑默一家說，咱們法庭上見。

按新的規定，學生未經准許在學期期間擅自缺課，校長有權罰家長60英鎊，一周內不交罰金，數額翻倍。如果拒不交款，則要由法院來裁決。如果法庭裁決家長無理，最高可以處以2500英鎊罰款或三個月監禁。

20萬家長聲援

黑默聲稱，學校的處罰違反了他一家的人權。他的律師將援引歐洲人權公約第八款，家庭生活權利，來為黑默辯護。

被學校學期捆住手腳，英國的家長們怨聲載道已久。新規定施行以來，更是叫苦連天。但多數人最終忍氣吞聲，交罰款了事。以違反人權對薄公堂，黑默一家開了先河。

英國家長抱怨，美國父母造反，倒也別有滋味。黑默挺身而出，英倫三島四面聲援。權益組織「家長要有發言權」（Parents Want a Say）已經徵集了20萬家長的簽名，支持黑默對新規則的挑戰。

這場本月稍後開庭的官司，其交鋒的根本是：學生什麼時候休假最符合學生的利益，是否只有學校有解釋權和決定權？當家庭的需要與學校的學期衝突時，家長是否也有發言的權利？

不打不成交，英國的許多規矩和規矩的改變都是打官司打出來。

隨著暑假的臨近，密切關注此案的不僅是學生家長，還有大大小小的旅遊公司。

（責編：路西）