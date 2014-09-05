漫話英倫：蘇格蘭公投十大考量（上）

Image copyright l Image caption 如果把大不列顛比作一個家庭，分不分家，說到底是算計日子究竟是合著過好還是分著過好。

一起過了300年，真的就過不下去了？要不要分家，先要掂量日子是分著過還是合著過好。

9月18日，蘇格蘭境內年齡16歲以上的居民將選擇一個字，「是/否」（Yes or No），來決定蘇格蘭是繼續留在大不列顛聯合王國還是脫離英國成為獨立的國家。

一字千鈞。一個字背後是複雜糾結的考量。這裏僅理出十大關鍵問題，希望就蘇格蘭獨立公投給讀者一個直觀的了解。篇幅所限，今天先列出前5大因素。

經濟

如果把大不列顛比作一個家庭，分不分家，說到底是算計日子究竟是合著過好還是分著過好。

蘇格蘭第一部長薩蒙德說，300年的「聯姻」已經維持不下去了。一個獨立的蘇格蘭將躋身世界最富裕國家的行列。

富裕到什麼程度？獨立競選陣營說，一個獨立的蘇格蘭將成為世界上第14個最富裕國家，超過法國、中國和英國本身。

這個「第14」的排行是根據「人均國內生產總值」，GDP per person，推算出來的。「國內生產總值」，GDP per captia，顯示的是一個國家的經濟規模，而人均國內生產總值反映一個國家的富裕程度。

蘇格蘭相對很少的人口意味著更少的人來分GDP，因此分到每個人頭的份額更大。

但是，蘇格蘭政府的這個推算是根據目前的聯合王國的構架。一個獨立的蘇格蘭是否更富裕，要看隨後分家的具體協議，桌椅板凳、沙發立櫃歸誰。還要看大公司企業的投資意向會發生什麼變化。

貨幣

8月份舉行了公投兩派陣營的兩次電視直播辯論。第一次，一項幹巴木納的反獨立競選領導人，前工黨政府財相達林一反常態咄咄逼人，連聲追問，如果倫敦不同意貨幣聯盟，不讓蘇格蘭繼續使用英鎊，薩蒙德有沒有第二選擇、B方案？

一向「能言善辯」的薩蒙德顯得支支吾吾。一個獨立的蘇格蘭倒底用什麼貨幣是薩蒙德失分的關鍵。

第二次，也是公投前最後一次電視辯論，達林「故伎重演」，而薩蒙德則是有備而來。薩蒙德說，B方案有，不但有一個，而是三個。但是，薩蒙德說，我不准備拿出來。因為你拿著第二選擇到談判桌上，你只能得到第二選擇。

「求乎上而得乎中，求乎中而得乎下」，中國的《孫子兵法》早有總結。

薩蒙德亮出了一條底線：如果公投蘇格蘭人民選擇獨立，他會要求蘇格蘭人給予他「授權」。如果蘇格蘭人「授權」繼續使用英鎊，那麼蘇格蘭就要力爭繼續使用英鎊。薩蒙德說，繼續使用英鎊是蘇格蘭的最好的選擇，也是對英國最有利的雙贏選擇。

薩蒙德挑戰達林，如果蘇格蘭人民選擇繼續使用英鎊，英格蘭央行敢違背蘇格蘭人的意志嗎？不讓用英鎊，蘇格蘭分攤的英國債務怎麼算？

達林反唇相譏，稱薩蒙德在世人面前以「賴賬」相威脅。但他面對蘇格蘭「繼續使用英鎊」的挑戰，似乎沒有拿出英國的B方案。

人口

人口對獨立與否的選擇重要嗎？當然。

根據最新人口普查，英國人口總數6410萬人，蘇格蘭人口佔了總數的約8%。

人口總數的變化，意味著工齡/養老金人口比例的變化，進而會影響到稅收、養老金、移民控制等一系列政策。

英國整體面臨人口老齡化困擾，蘇格蘭尤甚。蘇格蘭領取養老金人口預測到2035年增長2.9%，高於英國全國的1.7%。

這裏就涉及與中國讀者可能發生關係的一點，即移民政策。

蘇格蘭政府說，一個獨立的蘇格蘭會提出一個類似澳大利亞正在實行的積分制移民政策，目標是每年新增移民24000人，給工齡人口「補血」。蘇格蘭政府還將考慮引入學生畢業後工作簽證PSW,以便在蘇格蘭留學的外國學生畢業後在蘇格蘭尋找就業機會。

政治

Image copyright Reuters Image caption 9.18公投，如果是一個「獨」字，將徹底改變英國的政治版圖。

說道了人口，當然還涉及人們手中攥著的選票。

蘇格蘭第一部長薩蒙德說，現在是擺脫以倫敦為中心的英國議會的「枷鎖」，蘇格蘭人民把命運掌握在自己手裏的時候了。

英國首相卡梅倫則說，大不列顛是世界上政治與社會聯盟的最成功的典範之一。

9.18公投，如果是一個「獨」字，將徹底改變英國的政治版圖。

蘇格蘭傳統上是工黨的根據地，自民黨也佔一角，保守黨則沒有一席之地。

如果按照2010年的選舉結果模式，一個獨立的蘇格蘭，工黨會失去41席、自民黨11席。保守黨則可以以微弱多數單獨組閣，不必再與自民黨組成聯合政府。

歐盟

如果把政治的範疇擴大點兒，如果蘇格蘭人選擇了獨立，一個獨立的蘇格蘭「掛靠單位」在哪裏？

蘇格蘭政府說，蘇格蘭可以根據歐盟條約第48章的規定申請加入歐盟。

反獨立陣營則堅持，一個獨立的蘇格蘭必須依據歐盟條約第49章的規定提出入盟申請。

第48章、第49章，奧妙在哪裏？簡而言之，第48章也被稱作「內部擴大」，蘇格蘭加入歐盟只履行一個「轉正」手續。

如果是按第49章辦，蘇格蘭則要先退出歐盟，然後作為一個新的非歐盟成員國履行申請和審批手續。

兩派陣營各執一詞，但最終還是要由歐盟說了算。同樣，一個獨立的蘇格蘭與北約的關係，也存在爭議。我們下周接著分析。

（責編：尚清）