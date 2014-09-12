漫話英倫：蘇格蘭公投十大考量（下）

Image copyright BBC World Service Image caption 首相登上核潛艇。英國的核威懾力量是一錘子買賣，全部部署在三艘核潛艇上。而三艘核潛艇的基地在蘇格蘭。

經濟層面之外，蘇格蘭人公投時要掂量的，是如何安全、安穩的過日子。

分家不分家，日子哪個更好過，蘇格蘭人不僅要掂量眼下的柴米油鹽，還要考慮今後的日子，不但是自己這一輩子，還關乎子孫後代的長治久安。

安安穩穩的過日子，國防安全當然是明面上擺著的。

國防

蘇格蘭政府說，一個獨立的蘇格蘭將立即申請加入北約，把與英國聯合的北約成員身份「轉化」為獨立的北約成員國身份。背靠大樹好乘涼，似乎只是履行個變更手續而已。

北約秘書長拉斯姆森不得不出面澄清，如果一個獨立的蘇格蘭想加入北約，必須作為一個新的獨立國家提出申請。

北約現有的28個成員國必須每一個都同意，蘇格蘭才能被接納為會員。而每一個北約成員國都可以提出要求蘇格蘭達到的條件。

拉斯姆森說，成員國資格的談判可能很順利，也可能很費周折。他指出，一些最新的成員國是經過了多年的努力後才被接納的。

蘇格蘭政府說，一個獨立的蘇格蘭將保持一支15000人的正規軍和5000人的後備役。國防預算25億英鎊。

一旦蘇格蘭獨立，英國陸海空三軍的規模和實力都會受到嚴重的打擊。蘇格蘭獨立對英國的國防安全帶來的影響，讓英國的將軍們憂心忡忡。英國國防部甚至沒有一個正式的對應預案，顯然是寄希望於公投的結果是不分家。

核武

英國的核威懾力量是一錘子買賣，全部部署在三艘核潛艇上。而三艘核潛艇的基地在蘇格蘭。

蘇格蘭政府說，蘇格蘭一旦獨立，將尋求以「最快的速度」將三叉戟核導彈潛艇從蘇格蘭境內撤出。

核潛艇搬家，英國皇家聯合軍種研究所的報告說，「雖非不可能」但會「非常困難」。 報告說，在英國其它地方建成一個新的核潛艇基地，至少要10年以上的時間。

反核是執政的蘇格蘭民族黨的一貫立場。實際上，直到2012年，蘇格蘭民族黨才投票放棄了堅持了30年的反對北約的立場。

反獨立陣營質疑，蘇格蘭第一部長薩蒙德一邊要把核武器掃地出門，一邊要求加入一個以核威懾為保障的北約，如何自圓其說？

搬遷的巨額費用和直接、間接的工作機會的損失，也是蘇格蘭人投票前要掂量的。

能源

能源保障是國家安全的重要組成部分。上個世紀70年代北海油田的發現，徹底改變了英國的能源戰略。

北海的石油和天然氣儲備，是蘇格蘭政府爭取蘇格蘭獨立的「王牌」之一。

然而，北海海底還有多少桶油、多少立方米天然氣，還能開採多少年，兩派陣營各執一詞，各有各的專家，各有各的權威數據。

關鍵不在油桶的數量，而在於能從中「榨取」多少收入。

雙方爭得面紅耳赤，似乎忘了一個最基本的事實：石油是化石燃料，採一桶少一桶。還能採20年也罷、40年也罷，總有採完的一天。即便是按樂觀的估計再採40年，不過一兩代人，以歷史的眼光看，更是一瞬間。

蘇格蘭人投票的時候，不但要想到北海有油可採的時候，還要想到油採完以後，留在聯合王國還是獨立，哪一個更有可能致力於發展替代能源。

Image copyright Getty Image caption 無論9月18號投票的結果是「yes」還是「no」，聯合王國將不再是過去的聯合王國，蘇格蘭也不再是過去的蘇格蘭。

養老

英國人口總數6410萬人，蘇格蘭人口佔總人口的約8%。

英國整體面臨人口老齡化困擾，蘇格蘭尤甚。蘇格蘭領取養老金人口預測到2035年增長2.9%，遠高於英國全國的1.7%。

領取養老金的人口比例越高，意味著工齡人口納稅負擔越重、推遲退休年齡的壓力越大。

蘇格蘭政府說，一個獨立的蘇格蘭將能提供一個「負擔的起的、公平的和有效的養老金製度」。

倫敦政府說，英國的養老金製度通過整合資源、分散危險而行之有效，蘇格蘭獨立將威脅到養老金保障。

BBC最新的一項調查顯示，在選民列出的十大最關心的問題中，養老金高居第二，僅次於經濟。

老有所養，是一個文明社會的基本標誌之一。

未來

9.18蘇格蘭獨立公投，開弓沒有回頭箭。

如果蘇格蘭人選擇了「yes」，就要凖備承受一個新國家誕生要經歷的「分娩」痛苦。這個過程不是一年半載而是數年甚至更長。

如果蘇格蘭人選擇了「no」，就此不再言公投。要求倫敦進一步放權，爭取蘇格蘭更高度自治是下一步，雙方將重新回到談判桌上。

因此，無論9月18號投票的結果是「yes」還是「no」，聯合王國將不再是過去的聯合王國，蘇格蘭也不再是過去的蘇格蘭。

（責編：尚清）