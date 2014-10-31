漫話英倫：英國限制歐洲移民的可行性分析

Image copyright Reuters Image caption 德國總理默克爾與英國首相卡梅倫。卡梅倫信誓旦旦，他一定能為英國拿到英國人想要的。

歐盟以外的移民好「修理」，歐盟國家的移民要登島，英國能卡得住嗎？

歐盟以外的移民好「修理」，歐盟國家的移民要登島，英國能卡得住嗎？

4年前，保守黨主政的聯合政府上台伊始，做出了一項莊嚴的承諾，把每年進入英國的淨移民人數限制在10萬人以下。

4年來進入英國的淨移民人數非但沒有降到年10萬人以下，而且連年攀升。最新的數字顯示，上年度進入英國的淨移民人數超過政府劃定的「紅線」數字兩倍以上。

移動自由

首相卡梅倫說，沒有能把淨移民人數限制在10萬人以下，不是政府無能，而是因為英國只能把勁兒使在卡歐盟以外國家的移民身上，對來自歐盟國家的移民關卡乏術。

當然，卡來自歐盟以外國家的移民也有個限度，商界領袖、大學校長們已經叫苦連天，這另當別論。

卡 不住歐盟國家的移民，是因為作為歐盟28個成員國之一，英國是在羅馬條約上籤字畫押了的。羅馬條約是奠定歐盟的基礎條約，而「移動自由」，Free Movement，是羅馬條約的精髓，它保障歐盟成員國的公民可以在歐盟任何一個成員國內移動、生活、（在大多數情況下）和工作的自由。

眼下，有140萬英國人在其他歐盟國家裏生活、工作。

英國首相卡梅倫說，他要去布魯塞爾（歐盟總部）重新談判修改有關規定，對歐盟移民進入英國加以限制。

注意！卡梅倫說的不是如何限制來自歐盟的移民在英國享受福利和尋求工作，這些英國政府已經在收緊了。卡梅倫說的是要限制來自歐盟國家的移民人數，即要把人拒之門外！

今 天（31日）離任的歐盟委員會主席巴羅佐警告卡梅倫，為歐洲移民人數設「人為限制」（arbitrary cap）違反歐盟自由移動的根本原則。巴羅佐提醒卡梅倫，他提出的任何討價還價的條件都要經過其它27個成員國的同意。而拿原則作交易，無異於癡人說夢 （an illusion）。

巴羅佐的「冰桶挑戰」顯然沒有影響卡梅倫的決心和信心。卡梅倫宣佈，將在聖誕節前宣佈英國政府計劃控制歐洲移民的方案細節。

從唐寧街10號裏已經放出的信息，卡梅倫可能在考慮的方案有：

克羅地亞模式

克羅地亞作為最新一個加入歐盟的成員，它與英國等多個成員國簽署了所謂的「過渡階段移動自由限制」，這個過渡期為7年，限制必須在2020年取消。

根據這個過渡期限制，想要在克羅地亞生活和工作超過3個月以上的英國人需要獲得工作許可。獲得工作許可則需要提供以下證明：

在克羅地亞住房證明經濟能力證明健康保險證明居住理由證明（就業、家庭、教育等）犯罪記錄甄別證明

與克羅地亞簽署過渡期限制的還包括奧地利、比利時、塞浦路斯、法國、德國、希臘、意大利、盧森堡、馬耳他、荷蘭、斯洛文尼亞、和西班牙，因此上述規定也適用於來自這些國家的移民。

英國可能在考慮的是，如果把這個限制變成雙向的，那麼它也可以適用於像英國這樣早已加入歐盟的國家。

「緊急剎車」

英國可能在考慮的另外一種做法，是所謂的「緊急剎車」（emergency brake）。即當移民達到一定數量後，拒絕新移民入境，也就是給移民數量設一個封頂上限。

沒有任何一個歐盟成員國啟動過「緊急剎車」。巴羅佐警告英國，任何為移民人數設定人為限制的措施都將是「非法的」。

問題的根本是：英國能否做到在繼續留在歐盟內的前提下，對歐盟的一個根本原則作出改變。

卡梅倫說，能！

今天最後一天上班的巴羅佐說，不能！

而明天（11月1日）正式走馬上任的新歐盟委員會主席容克還沒進辦公室，已經寫信要求負責移民和就業事務的歐盟專員，要進一步促進歐盟範圍內的自由移動。

卡梅倫說，他要去布魯塞爾「最後一博」（『one last go』），也可以說「孤注一擲」。

卡梅倫信誓旦旦，他一定能為英國拿到英國人想要的。

如果拿不到怎麼辦？卡梅倫沒有說。但這種可能性和它的後果卻無法迴避。

卡梅倫說，他要去布魯塞爾「最後一博」，一定能為英國拿到英國人想要的。如果拿不到怎麼辦？卡梅倫沒有說。