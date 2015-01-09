漫話英倫：打響唐寧街10號攻防戰

Image copyright l Image caption 保守黨領袖卡梅倫和反對黨工黨領導人米利班德都同時在新年伊始「打響了競選發令槍」。

聖誕新年假期過完，英國上班一族打著火雞味的飽嗝，拖著酒精泡軟的雙腿，艱難的踏上了通勤車。

英國的政客們，卻個個精神抖擻的踏上了競選徵程。2015年5月7日的大選，被形容為是幾十年來甚至是一個世紀以來結果最難預料的英國大選。

時不我待。首相府唐寧街10號的現主人、保守黨領袖卡梅倫和想取而代之搬進唐寧街10號的反對黨工黨領導人米利班德都同時在新年伊始「打響了競選發令槍」。

像賣瓜的王婆，兩人都叫嚷自己的瓜個大瓤沙味甜，都攻擊對手的瓜質次價高中看不中吃。

自吹自擂與貶低對手的吵吵嚷嚷之間，主要政黨的競選戰略和核心戰場變得一目了然。

保守黨：讓我們沿著經濟增長的道路前進

元旦過後第二天，街上的交通依然空空蕩蕩，拉著保守黨的巨幅廣告牌的大貨車已經走街串巷，行駛在英國的城鄉道路上。

廣告上的標語：「讓我們沿著經濟增長的道路前進」，可以說是高度濃縮了保守黨的競選綱領。

拆開來解讀，就是只有讓保守黨繼續執政，才能確保英國的經濟復蘇勢頭。經濟讓保守黨操辦最可靠，賬本交到工黨手裏，必然一塌糊塗。工黨在經濟上的無能會把剛出土的經濟增長幼芽扼殺。

不但打出廣告，財相奧斯本與其它四位內閣大臣一字排開出現在鏡頭前，「揭露」工黨經濟政策的虛妄。保守黨聲稱，工黨的開支計劃將導致一個超過200億英鎊的窟窿，最終是工黨請客，納稅人買單。

攻擊工黨管理經濟無能、公共開支無度，是保守黨的「慣用伎倆」。前兩任保守黨首相，從鐵娘子撒切爾夫人到一錐子扎不出血的梅傑，都屢試不爽。一場曠世的經濟危機，更讓保守黨把「經濟交給保守黨掌管更放心」當作一張王牌。

工黨：保公共服務 保公費醫療

保守黨廣告車上街的同一天，工黨也打出了自己的競選廣告：保守黨的公共開支削減將讓英國倒退到1930年代、國民健康服務NHS 將不復存在。

這個競選廣告標語同樣濃縮了工黨的競選核心。

工黨聲稱，保守黨的進一步削減公共開支300億英鎊的計劃不是出於減少赤字的需要，而是出於「政治理念的偏執狂」。

工黨說，如果讓保守黨再掌權5年，英國中下層收入者將陷入水深火熱之中。最讓英國人驕傲、也最讓英國人珍惜的全民健康服務NHS，也就是世界上最龐大昂貴的公費醫療系統，將陷入萬劫不復的境地。

攻擊保守黨只為富人某利，一心想把NHS市場化，也是工黨的傳統競選策略。工黨領導人米利班德稱，如果保守黨再執政5年，NHS 將面目全非。

誇張嗎？前工黨首相布萊爾在1997年作為反對黨領導人的競選口號是：「只剩下24小時挽救NHS」。

跑龍套的主沉浮

4個月後誰是唐寧街10號的主人？分析人士異口同聲：難說難說實在難說。但分析人士還有一個共識：無論是保守黨還是工黨，獲得絕對多數的可能性都不大。

以簡單多數勝出、與一個甚至數個小黨組成聯合政府，或單獨組成少數政府、但與數個小黨達成默契以保持政府穩定，是最可能的結果。

忽然間，那些在政治舞台上扮演「匪兵甲乙」的跑龍套角色成了香餑餑，不但有可能扮演「最佳配角」，甚至可能成為決定誰入住唐寧街10號的「擁王者」。

卡梅倫的現任「政治配偶」，在聯合政府中擔任副首相的自民黨領導人克萊格聲稱，「以自民黨為錨組成的一個聯合政府」是最符合英國人民利益的選擇。只有自民黨能「給保守黨一顆心，給工黨一根脊樑骨」。

然而，在許多人眼裏，自民黨食言而肥，以犧牲政治原則換取權利，已失去選民信任，在五月的大選中注定一敗塗地被掃進政治荒野。

僅在一年多以前還不被主要政黨放在眼裏的英國獨立黨UKIP異軍突起，已經成了一股不能忽視，也容不得忽視的政治力量。

UKIP領導人法拉吉在卡梅倫和米利班德眼裏一直是個政治跳樑小丑，逮住機會就挖苦羞辱一番。但五月的選舉大戲，法拉吉「小丑」倒真有可能成為戲眼。

200天後誰主沉浮？勝敗可能取決於數目非常小的選票差別。每一張選票都成了決定勝敗的關鍵。

甚至，5月7日後的唐寧街10號主人，有可能取決於在英國沒有公民身份但有投票權的100多萬外國人的選擇。

怎麼會有這樣蹊蹺的事？我們在下周五的專欄裏繼續說。

（責編：友義）