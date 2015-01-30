漫話英倫：倫敦眼紅了

Image copyright l Image caption 是否能出台嚴厲措施控制軟飲料的廣告空間，歸根結底是公眾對其影響健康的認識程度。

倫敦眼紅了，健康專家的眼也紅了，都是讓可口可樂鬧得。

倫敦市中心泰晤士河畔的勝景之一，觀景摩天輪倫敦眼（London Eye），在經過了例常冬季維修後，「紅光煥發」的重新開放迎接遊人。

轉輪通體傳統的藍色燈光變成了紅色，在漫漫冬夜中耀眼奪目。

倫敦眼紅了！這倒不是給寒風冷雨中的路人送溫暖，而是給可口可樂打廣告。這個紅色，是「可口可樂紅」。

可口可樂倫敦眼

不但是燈光。倫敦眼轉輪的32個遊客艙，每一個艙內都貼上了可口可樂的標籤。地面上的員工，從售票員到保安，都帶著可口可樂的紅帽子，或穿著可口可樂標誌的馬甲。

連倫敦眼的官方網站的網標都改成了「可口可樂倫敦眼」！

可口可樂當然要為此付出「代價」。倫敦眼的擁有者、梅林娛樂公司（Merlin Entertainment）與可口可樂公司達成了兩年的贊助協議。可口可樂公司成為繼英國航空公司和能源公司EDF之後第三個倫敦眼的贊助商。

兩年的贊助費多少？這是沒有透露的「敏感商業信息」。但在世界旅遊文化之都的心口上紅光四射，可以肯定這筆數目小不了。

倫敦眼紅了，可口可樂樂了。健康專家和兒童保護權益人士的眼也「紅了」！

傳達「錯誤信息」

在倫敦眼正式成為「可口可樂倫敦眼」重新開放的第一天，在一群披掛可口可樂標誌的工作人員中，一個手裏攥著一大把牙刷的中年男子顯得很「各色」。他在往排隊等候登上倫敦眼的家長和孩子們手裏塞牙刷。

這名男子是兒童慈善組織、「兒童健康飲食運動」的公共政策負責人克拉克先生。他從早到晚一共發了500把牙刷。

為什麼？克拉克對英國《觀察家報》說，英國3-9歲的兒童，每周有500人因牙齒腐爛不得不入院接受治療。侵蝕兒童牙齒的最大「元兇」正是高糖含量的軟飲料。他說，他要用500支牙刷來「紀念」倫敦眼變紅。

克拉克說，一個如此著名的家庭娛樂景點由一個糖類飲料公司贊助「極為不妥」，它「傳達了一個完全錯誤的信息」。而且，克拉克認為這個「錯誤信息」不僅傳達給了倫敦人。倫敦眼的世界性標誌讓這個信息「傳遍了全球」。

「甜蜜殺手」

克拉克的擔憂是有理由的。近年來的多項研究證實，兒童飲食中糖的攝入最主要的來源是軟飲料。長期飲用軟飲料會導致肥胖、糖尿病、心臟疾病和牙齒疾病。

英國公共健康學會的米德爾頓對《觀察家報》表示，糖成了安慰、娛樂、獎勵兒童的手段。一聽可口可樂飲料中含有9勺的糖。可口可樂是推銷高糖食品的「旗艦」，因此也是爛牙和糖尿病的禍根。

可口可樂則連喊委屈。可口可樂英國公司發表聲明說：「我們的所有飲料都是平衡飲食的一部分。我們已經採取了一系列措施，包括承諾減少飲料中卡路里量、採納顏色標示以便顧客清晰的了解飲料成分…等等，幫助人們選擇最適合他們的飲料。」

誰的責任

倫敦眼的擁有者梅林娛樂公司對健康專家和兒童權益人士的批評很不以為然。該公司的一位發言人說：「我們的顧客有選擇吃喝的自由。我們的任務是讓參觀倫敦眼的顧客玩的盡興。給顧客帶來愉快的享受也是可口可樂的價值觀。我們對這樣的合作前景很高興」。

吃什麼喝什麼是顧客的自由。商家推銷什麼食品、如何推銷，則可以加以限制。

英國60多家健康機構和慈善組織，包括皇家醫學協會、公共健健康學會、兒童健康飲食運動等，呼籲在晚9點前禁止在電視上播放「垃圾食品」廣告，並效仿法國等國家，對高糖軟飲料每公升額外征收20便士的稅。

迄今，英國政府對這類「硬性規定」的呼籲態度曖昧，主要是顧及被指責「保姆政府」，管得太寬，干涉個人自由。

是否能出台嚴厲措施控制軟飲料的廣告空間，歸根結底是公眾對其影響健康的認識程度。

20年前，躍馬揚鞭的彪悍牛仔、揚帆遠航的靚男靚女是香煙品牌的代言人。今天，在發達國家，香煙廣告已經完全從公眾視野消失。

「垃圾食品」是否會面臨煙草工業同樣的遭遇？關鍵在於公眾的態度。

（責編：路西）