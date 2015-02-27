漫話英倫：面對俄國熊 英國何以自衛

Image copyright Reuters Image caption 過去4年裏，英國皇家空軍執行緊急起飛攔截俄國戰機任務達40餘次。

國防大臣：「俄國人在實現常規力量現代化、核力量現代化。他們在考驗北約。我們必須作出回應」。

上周，俄國的兩架可攜帶核導彈的圖-95熊式戰略轟炸機（Tu-95MS 「Bear」）飛抵英格蘭南端的康沃爾沿海外。英國皇家空軍的兩架颱風戰機緊急起飛攔截，確保「俄國熊」不會進入英國領空。

兩國戰機相距不超過100英尺在空中玩貓捉老鼠遊戲，引起英倫三島輿論大嘩。

「熊來了」

應該說，是再次引起英國輿論嘩然。就在1月30日，兩架俄國熊式轟炸機「光顧」英吉利海峽外的國際空域，距英國海岸不到25英里，也讓英國皇家空軍緊忙乎了一陣子。

不光是空軍，英國民用航空管理當局也不得不採取安全預防措施。英國外交部以民航受到干擾為由向俄國發出抗議。

過去一年時間裏，俄國的軍機、軍艦、潛艇接近英國領海領空的事件達17次之多。而過去四年裏，英國皇家空軍執行緊急起飛攔截俄國戰機任務達40餘次。

上個世紀60-90年代的冷戰時期，俄國的軍機戰艦在英倫三島外圍試探是家常便飯。但是，連英國國防大臣法隆（Michael Fallon）本人都承認，即便是在冷戰高峰時，俄國的戰機也不曾如此貼近英國的海岸。

俄國人想幹什麼？

政治分析人士認為，俄國兼併克里米亞、染指烏克蘭衝突，導致北約為首的西方國家對它政治上孤立、經濟上制裁，普京是要給西方一點臉色，顯示一下力量。

軍事專家則認為，這不只是政治遊戲，而是有實際的軍事意圖。英國皇家空軍上將斯特拉普勛爵（Lord Stirrup）說，俄國人不是在英國周圍「飛著玩兒」，而是「任務演練」、「測試我們的防禦系統」、 「低進偵查」。

「擦槍走火」

冷戰時期曾多次執行攔截俄國軍機任務的英國皇家空軍准將朗伯特（Air Commodore Andrew Lambert）說：「普京是要發出一個信號：我要想這麼做就可以這麼做」。

普京的「玩懸」是危險的。英國在北約的最高軍事指揮官布拉德蕭（General Sir Adrian Bradshaw）說：「俄國的威脅以及算計上的失誤導致戰略性的衝突的危險，無論我們現在覺得如何的不大可能，的確是對我們的安全的潛在威脅。」

而在空軍上將斯特拉普爵士眼裏，來自俄國的威脅已是現實存在：「他們在試探我們的防禦系統。他們是在玩誰先眨眼的遊戲。這是非常危險的。俄國飛機與民用飛機空中相撞的危險性在增加」。

那麼，面對日益危險和不穩定的世界、面對現代軍事威脅，英國仍能自衛嗎？

Image copyright l Image caption 可能「有幸」在英國沿海外看到的俄國戰機類型：圖-160，圖-95，圖-22及米格-31。

此消彼長

自2010年聯合政府上台以來，英國陸海空三軍經歷了一場規模空前的大裁軍。按照國防評估的裁軍計劃，到2020年，英國陸軍將減少常規軍2萬人、海軍6千人、空軍8千人。

英國的陸軍規模將縮小到自滑鐵盧一戰擊敗拿破崙以來最小的規模。皇家海軍的航空母艦至少10年內沒有艦載戰鬥機、驅逐艦從23艘減少到19艘。 皇家空軍的包括颱風戰機、颶風轟炸機、鷂式垂直起飛戰機等230架一線作戰飛機數量減半。

英國三軍將領對預算的持續削減對國防實力影響的擔憂，用去年從北約的歐洲副指揮官位置上退下來的英國將軍謝里夫爵士（Sir Richard Shirreff）的話一言以蔽之：「政府抽了英軍的筋」（The government has completely emasculated the armed forces）。

與此同時，普京正在不惜工本打造新一代核潛艇、隱性戰機，把俄國的武器庫現代化。根據國際戰略研究所(IISS) 的統計，2010-2015年，俄羅斯的國防預算開支平均每年遞增11％。

國際戰略研究所研判，到2020年，俄軍的軍事裝備的70％將完成現代化更新。

北約面臨新冷戰

2008年，北約對烏克蘭做出最終將准許其加入北約的許諾，令克林姆林宮跳腳。面臨烏克蘭日益加深的軍事衝突，北約指揮官們恐怕在暗自慶幸沒有「操之過急」。

但已經成為北約成員國的波羅的海三國、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，正在面臨日益明顯的來自俄國的威脅。

三國都是原蘇聯加盟共和國，也像烏克蘭一樣有佔人口相當比例的俄羅斯族裔群體，一項被克林姆林宮視為自己的勢力範圍。

英國國防大臣法隆承認，俄國對波羅的海三國的威脅是「真實的和現實的」。一場新的冷戰「正在變熱」。

法隆說：俄國人在實現常規力量現代化、核力量現代化。他們在考驗北約。我們必須作出回應」。

無論是政治分析人士還是軍事戰略專家，一個普遍的共識是，北約為代表的西方盟國對俄國的戰略攻勢的回應是軟弱的。

西方盟國仍寄希望於對克林姆林宮的政治孤立和經濟制裁。但分析人士指出，只有令人信服的軍事實力作後盾，政治喊話和經濟制裁才能有效。

當年，有人提醒斯大林不能低估羅馬天主教會的力量。斯大林反問一句：「教宗有多少個師」？