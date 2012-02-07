Image copyright BBC World Service Image caption 曾飆: 出國了，思念就是這些瞞過英國海關的包裹

春節前，家里給我們寄來了很多海鮮咸貨。

我喜歡吃一些咸貨，就是家鄉風幹的海味。咸貨可能起源于海濱的山里人，靠海吃海，但又不能頓頓都新鮮，于是為了保存方便，有了各種方法。鯗就是一種，風幹的魚類，比如鰻鯗、鯊魚鯗、黃魚鯗、墨魚幹。就好象挂在西北窯洞門框上的玉米、辣椒和大蒜，在浙江很多地方，過年常常在窗台上挂出醃制、風幹的雞鴨魚肉。魯迅的說法更有趣，他說故鄉霉幹菜、醃制品，是不是紹興人祖上都是逃難的難民。

有這樣飲食習慣，海外似乎不多，有一次，我去韓國超市，看到一種小銀魚，想起一種家鄉的“白弓鲓”滋味，咸中帶點苦腥味。回家電話里，和母親說了幾句。很快就收到了一大包。

我常常在晚飯時候，蒸上一碗，我夾了一條，問小曾笠，“喜歡嗎？”

“yaki”（小孩子表示惡心的意思，與表示好吃的yummy相反）。

我頓時好傷心，一種祖傳的滋味即將失傳的悲涼在心頭。

滋味的改變

其實，母親經常主動給我們寄食品，我知道她在准備的時候，父親也在一邊靜靜地喝酒。但是寄來的東西，我很少吃。第一是忙，第二是不閒。

所謂不閒，就是我對吃的講究總是配套的，需要有閒心。要靜下心來，有菜有酒，烈度白酒配上肥膩的肉，黃酒需要鮮味十足的筍和魚。如果跑到英國超市，隨便買點替代品，那我就幹脆吃碗蛋炒飯或者pasta，咸了，就喝點tap water就對付過去了。

這種決絕，也有好處，就逼著自己慢慢地融入到英國各地的飲食，還有歐洲一些常見的食物。這些年來，我自己最大的改變是什麼？大概是慢慢習慣了，一杯紅茶就著巧克力，就當是一份午餐或者下午點心。

最近，又收到家里寄來的特產，叫扎羊。就是把羊肉用草繩捆起來，在鍋里加調料，煮很久，然後陰幹了，切片吃。寄來的扎羊包裝，很老土，食用說明如下：“啟封後，解掉行草，對半切開，切薄片蘸醬油吃”。

我的天，相比英國食品包裝上的說明，微波爐5分鐘，用鍋煮3分鐘，烤箱7分鐘，烤箱如果是煤氣，要用Gas 7，電氣的用220w，這短短十八個字簡直就是一首現代詩。而且還不用關心保質期。

我懷著歡度春節的心情，用各種酒來慶祝這場相逢。有趣的是，小曾笠也吃得開心地不得了。

飲食與身份

在英國，我最高興的事情之一是比較各國飲食，用結構主義的方法，分析出飲食中基本的要素，然後體會在各國的飲食中，這些要素是如何混合，最終導致與眾不同的面貌；同時通過這些基本要素，找到很多貌似不同的食物之間的內在聯系。

比如stilton奶酪和臭豆腐之間聯系，英國啤酒與中國涼茶之間的隱蔽關系，而地中海的anchovy，差不多就是家鄉的咸魚，可能就是白弓鲓。

由于這樣的類比，常常加重對家鄉的認識。同樣是火腿系列，為什麼意大利和西班牙的火腿如此的性感，而金華火腿會淪入一種土特產的自卑之中，這點我很不服氣。不過，我相信中國的面條、涼皮和餛飩聯盟，最終可以打敗意大利面軍團。

有一次我看BBC紀錄片，看到一種葡萄牙奉為上品的海鮮，據說一公斤200歐元，是當地人冒死從懸崖巨浪上採集的，名叫Goose barnacle，後來，我看了一下，原來是溫州的“龜腳”。所謂的barnacle，學名叫藤壺，據說是在50億年前的寒武紀，就已經出現的物種，在溫州還有同屬這類生物，俗名是“紅淡蛐”，樣貌醜陋恐怖，如一塊頑石，味道卻鮮美無比。

之前常聽家鄉人說溫州海鮮如何，我很不以為然，總覺得是一種封閉的自大。出國之後，發現這樣的自大，在各個國家的國民性中都有。這個發現，成為一條心得：凡事不要專斷。這點有些英國人做的不錯，有修養的人，基本上比較低調。搞出個驚天動地的東西，總是輕輕地對人說，我最近有個有趣的發現，你要不要看看。

滋味和品味這類抽象的東西，也是如此。既然無法言傳，與其整天絮絮叨叨，不如保持沉默，劃一份出來給自己品嘗就好了。要知道自己的美食，也許是別人的毒藥。

只不過，滋味的繼承，是一種很有趣的文化，時常讓我縈繞在心。而在這繼承背後，有一種延綿不絕的東西，比如千里寄來的包裹。也許英國的家庭中，別有一種親情在其中，但是我沒有觀察到類似的傳承。

如今，出國了，長大了，思念就是這些瞞過英國海關的包裹，只有父母寄給你，從來沒有你送給他們的。

既然如此，就在這里給他們拜個年吧。