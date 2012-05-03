Image caption 出門在外求學保護好自己，才是對父母家人最大的回報。

近日，中國留學生因不同原因海外遇難的消息被國內外各大媒體紛紛報道，讓人看了異常揪心，留學生安全問題不但應該引起社會的重視，留學生們更需學會自我保護。

自殺事件

最近一周，英國的各大媒體關注了來自中國北京的20歲女留學生張茜佳的自殺事件。

張茜佳去年12月從紐卡斯爾大學32米高的教學樓跳樓身亡後，此案一直懸而未決。

4月20日當地死因裁判庭開庭聆訊，多名該事件目擊者出庭作證。

據紐大電腦專業的博士生Martin Emms的證詞證實，當天她看到死者從窗戶內爬出來，然後縱身跳下。他認為死者是自己情願往下跳的。

張茜佳的母親沒有出席聆訊，但書面表示，女兒那段表現有點憂鬱。

警方在庭上透露，張茜佳在事發當天曾給母親打過電話，墜樓前還發過條短信，她寫道，媽媽，對不起，永別了。

驗屍報告稱，張茜佳從30多米高處墜下，頭部、內臟器官嚴重受損，當場喪生。

庭審最終確認張茜佳屬自殺身亡，但自殺的原因卻不得而知。

死者張茜佳2009年考取四川大學外語系。在川大學習兩年後，作為該校與紐卡斯爾大學合作辦學的交換生於去年9月來到英國。

據中國同學介紹，張同學不僅成績優秀，且熱心公益、樂於助人，她還是校報的記者。

而她為何選擇突然自殺結束生命，讓身邊的所有人都覺得匪夷所思。

美國槍擊

早在張茜佳事件之前，美國一對中國留學生遭遇槍擊身亡事件則引起了更大範圍的關注。

4月11日凌晨，美國洛杉磯南加州大學附近發生搶劫為目的的槍擊事件，兩名中國籍留學生中彈身亡。

兩名受害者均為23歲，南加州大學電子工程系研究生，男生瞿銘，來自於吉林，女生吳穎，來自湖南常德。

目擊者稱，瞿經常騎車到吳住處的走廊與她交談，但是星期三晚上下雨，所以瞿開著他的寶馬跑車來到吳家。

警方認為，在案發前，瞿將其車停在吳家門口，吳出門後坐在瞿的車中和他交談，大約凌晨1點鐘兇手出現，並對兩人開了槍。警方說，吳胸口中兩槍，而瞿則被槍擊數次，其中包括一槍打在頭部。

南加州大學是國際學生最多的美國大學，有超過2500名中國留學生在該校就讀。這一事件發生後再次引起了留美中國學生對安全問題的擔憂。

車禍殞命

4月的噩耗似乎是一樁接著一樁，4月4日，就讀於英國伯明翰城市大學的24歲中國留學生張軒偉，在購物回家的路上，被一輛警車撞成重傷後搶救無效身亡。

由於肇事車輛為警車，該事件引起了死者家屬的質疑。並交由英國獨立警方投訴委員會（Independent Police Complaints Commission）進行獨立調查。

4月27日，IPCC發佈了張軒偉案的最新調查結果， IPCC稱，他們走訪了案發現場的目擊證人，調取了附近所有的監控錄像以及警車上的行車記錄。另外IPCC已經證實，事發時警車上的警笛處於鳴響狀態。

這一調查報告似乎預示著，肇事警車將在此案件中不負有主要責任。到底結果如何，還要等待IPCC的最終調查報告。

自我保護

加州槍擊案事發後，由於被害學生駕駛的是寶馬轎車，曾經一度被外界猜測是國內官二代或富二代，而引起了一場輿論風波。

而後經調查證實，兩位遇害同學的父母均為普通工薪階層，駕駛的寶馬是一輛多年的二手車，才使輿論漸漸平息。

在輿論熱心關注這些孩子家庭背景的時候，這些中國留學生們在海外的生存狀況卻被忽略了。

他們往往小小年紀就獨自一人背井離鄉，來到千里之外的陌生國度。在人生地不熟的環境下，不僅要照顧自己的飲食起居還要努力用一門母語之外的語言學習專業知識。

這樣的海外留學生活其實遠沒有外界想像的光鮮亮麗。

有的孩子因為學習遇到困難，又沒有朋友傾訴而變得鬱鬱寡歡，這個時候，如果身邊的同胞能夠關心和開導他們，給他們精神上的鼓勵，或許就不會出現因為抑鬱而自殺的慘劇。

而在海外生活，除了期待社會的關注和理解，留學生保護自身的安全也非常重要。

例如在英國，留學生租房子時要非常小心的選擇社區和周圍鄰居。盡量找周邊環境較為安全的區域居住，以確保自身安全。

而如果周邊環境比較複雜，則一定不要晚歸，無論是因為學習還是娛樂，都要以確保人身安全為第一前提。

在海外沒有家人的陪伴，除了要多加小心外，同學們遇事一定要與朋友親人商量解決，或者尋求學校或中國大使館的幫助。

保護好自己，才是對父母家人最大的回報。

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