Image copyright AP Image caption Vogue雜誌在世界時裝時尚王國舉足輕重。

國際時尚媒體權威《Vogue時尚》雜誌在世界各地不同語種版本的主編共同發誓，他們要選用「健康」的模特。

該雜誌的出版商發表聲明說：「《Vogue》認為健康是美麗的。」

該雜誌19個國際版本的主編同意「在知情的情況下不用16歲以下而看上去飲食失調的模特」。

在集體聲明上簽字的包括《Vogue》的美國版、法國版、中國版和英國版的主編。這些版本的Vogue今年六月號開始就啟用新的選模特標凖。

根據新的標凖，物色模特的人必須在拍攝現場核查模特的身份證明。

這些來自世界各地的時尚主編們還承諾將鼓勵「健康的後台工作條件」，包括提供的食物。

以健康為美

長期以來「以瘦為美」的時尚王國，引領時尚潮流的權威雜誌及其在不同國家的主將發出這樣非同尋常的誓言，也從一個側面折射出時尚界的一個重大問題：模特為求骨感而犧牲健康，而時尚雜誌上的美女模特往往是一代又一代女性心目中美麗的象徵、努力的目標、效仿的楷模。

少女為求模特般的身材而百般摧殘自己的身體健康，患上厭食症甚至因此送命，這樣的案例時有所聞；而其他因為不健康飲食導致的各種健康問題更多。

作為國際時尚媒體中的領潮流者之一，《Vogue》近年來不時受到批評，因為它的許多版本經常選用未成年的模特。

現在發表的主編集體聲明標誌著這個行業在進化。

除了不用「不健康」模特，《Vogue》雜誌的主編集體聲明還表示他們將設法從根本上解決模特過瘦的問題，鼓勵時裝設計師們「思考一下時裝樣品尺寸小得不切實際的後果，因為尺寸太小的時裝樣品只能讓少數最瘦的模特來展示，從而助長了用「超瘦」模特的風氣。

2006年和2007年，在T台上展示時裝的兩名模特先後因飲食失調導導致的併發症而喪生，由此把全球的目光聚焦T台模特的體重和身材。

不過，2009年，英國版《Vogue》雜誌主編亞歷桑德拉·舒爾曼（Alexandra Shulman）公開批評時裝設計公司拿出來的樣品服裝尺寸太小，許多模特都穿不下。

在英國，倫敦時裝周的參展設計師們跟英國時裝理事會（BFC）簽約保證只用16歲以上的模特；在意大利和西班牙，各大時裝公司也已經規定了T台模特消瘦程度的下限。