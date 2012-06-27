Image copyright Wiki Commons Image caption 時間和空間把海外留學生和他們父母之間的距離拉得越來越遠了。

父親近日腰痛發作，我急急打電話回去，囑咐吃藥看病。電話那頭，父親似乎並不在意。我一頓安慰鼓勵，什麼現在不注意身體，老來自己受苦云云。末了，父親悠悠的說，「我活那麼久做什麼呢？我覺得只要活夠60歲就足了，老了也沒什麼意思。」

我當時就愣住了，掛下電話，我問自己：父親為什麼會覺得活著沒意思？第一次，我開始認真的思考和父母間的問題。

對於父母的健康，我也曾常常埋怨，一有病不好好看醫生吃藥，只管拖著熬著，讓我們在外地不無擔心。我們自己的工作已經夠忙了，煩心事已經夠多，還要像盯孩子一樣，盯著父母看病吃藥，累啊。而我也一直簡單的以為，給父母足夠的金錢保障，讓他們高枕無憂，不就好了麼？他們應該快樂了吧？

和父親的對話，讓我思考父親當下的心境。父親過去是家裏的頂樑柱，家裏的經濟一直靠他支撐。如今兒女大了，不再需要操勞了，他也彷彿成了閒置品，甚至角色對換，改由兒女撫養照顧。他大概覺得自己很沒用了吧，況且身體還常常出毛病，惱人的病痛時時發作，彷彿一再提醒他已經老了。

他可能覺得生活乏味。年輕時熱鬧的奮鬥，老了生活卻忽然冷清了。子女們都不在身邊，生活除了一日三餐，和老友們下棋聊天，沒什麼事情可以做了。人生的種種悲歡困苦都經歷過來，到了這個時候，這個年紀，日子閒著，時間空著，病痛時不時上門擾著，下半輩子需要子女照顧著，未來人生也不過如此了，日子再長也是簡單重覆，咂不出樂趣來了。

我忽然開始理解了，理解年老的父母長輩的需要，沒有什麼比得過最好的陪伴。可是陪伴，對於身在海外的你，拿什麼給呢？

距離之痛

我們能漂到海外這麼遠，大概都有一顆不安份的心。我們一路往前，鬥志昂揚，美其名曰「為了實現自我價值。」而父母大概也是驕傲的，人前人後說起，子女在海外留學，工作，多麼了不起！可是時間長了，這驕傲裏也免不了生出擔憂來：相隔這麼遠，將來老了怎麼辦？

我常常安慰父母，過幾年我會回國的，現在不過是在外面攢些工作經驗。再說國內經濟那麼好，肯定要回去發展啊。說這話的時候，我很心虛，誰知道我哪一天回去？誰知道我還回不回得去？海外呆久了，舒適慣了，不想再挪窩也是有可能的。也常常計劃想把父母接過來住。父母一臉擔憂，我們去做什麼呢？說話都聽不懂，又沒幾個朋友，有什麼好玩的？不管我如何游說此地如何好山好水好空氣，父母仍然沒有動過心。看來將來父母養老更是不會打算來這裏了。

我們是要奮鬥的，我們是要為個人理想努力的，我們還年輕，有無數對生活的夢想。可是父母卻在日漸老去，經不起時間的消耗。個人的努力指數和成績是日益上漲，和父母的相伴時間卻是過一天少一天。此間矛盾，多少人心有戚戚。

有個在海外創業的朋友，母親大手術期間回國呆了半年，陪伴在病床前服侍左右。不管公司經營多麼困難他從未想放棄過，但是那半年，卻讓他常常動搖：是否還要來到英國？母親虛弱的身體，令他不忍放下。再回來，又是忙忙碌碌，一年都難得回去一趟。內心一番掙扎，雖然最後他還是回英國了，雖然他母親如今身體健康，但人在海外，對父母的牽掛卻是一把無法打開的心鎖，令他難以釋懷。

自由之惑

當然，在父母管束之外生活，不能不說有另一番自由自在。沒有父母嘮叨，沒有形形色色的壓力，沒有要服從約束的規矩，海外好像是一個新天地。不管是未婚大齡男女，還是剛出校門的青年，都或許會找到遠離父母生活的自由之樂，沒有「逼婚」的壓力，沒有對就業的嘮叨，沒有因生活習慣差異產生的矛盾等等。

可是不可否認，時間和空間把我們和父母之間的距離拉得越來越遠了。生活在外，我們習慣了「報喜不報憂」，有了困難，有了心事，不是去找父母，而是身邊的朋友。到最後，你發現和你有共同語言的人，是閨密，是老友，是知己，卻不是最親的父母。年齡隔代的差距，不同的生活背景，又因為這空間的遙遠，使得和父母的溝通越來越趨於程序化。這親情之憾，是不是一個自由在外生活的代價之一？

朋友琳每年回家探親必盡量爭取可以呆足一個月，哪怕和父母沒什麼話說，哪怕最後自己呆到很無聊。獨立勤奮的她，10多年一直在外獨自闖蕩。大事小事都自己搞定，父母之間的交流就是問問好，報報平安。多年埋頭於自己的事業，在她忙碌的日程裏，從不曾細細觀察，不曾深深留意，時間流逝，父母真的就已經老了，從過去精神煥發的壯年，到了需要你扶持需要你照顧的蒼老之歲。她忽然意識到，這麼多年來她未曾好好和父母拉拉家常，分享她成長的樂趣和苦痛。她也未曾去了解父母的真正心境，父母的擔憂，父母的喜樂。而同時，父母養老的問題也突然的擺在了面前，人在海外，她不知道如何選擇去留。

古話常說，父母在，不遠遊，遊必有方。我想起我一位校友Hilary，碩士畢業後因為舍不下父母，她選擇了回國工作，但英國卻從此成了她的思念。她深深喜歡這裏，希望可以多停留，多品味這豐富的異國文化，可是她更不忍遠離父母。而對於那些仍在海外拼搏的你我呢？此中滋味，誰能說清。或許一路走來，走多遠就有多少牽掛，停留在你我出發的地方。

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讀者反饋

從情感上來講： 就是錢鐘書的《圍城》 從經濟角度講： 就是投機，國外好了，跑國外。國外不好跑國內。從個人角度講： 窮折騰，美其名曰實現自我價值，骨子裏其實就逃避責任，放大慾望。從下一代來講： 就是你怎麼對父母，以後你孩子怎麼對你。未署名