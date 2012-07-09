Image copyright Reuters Image caption 曾飆：這個奧運會給我帶來的樂趣之一就是花時間重新認識不列顛。

奧運火炬傳遞，有一個看點，就是英國地理。BBC網站做了一個很漂亮專題，把70天經過的70個點，都列在一張動態的英國地圖上。

英國地圖，如果不算北愛那部分，不列顛島本身像一隻整條火腿，只不過豬蹄部分過於肥大，那豬蹄部分是蘇格蘭，大腿突出部分是威爾士，主幹就是英格蘭。

如果你看火炬途經的城市，你會發現對於英格蘭過於厚愛，大部分城市在英格蘭，也許是因為我對英格蘭城市比較熟悉，其它城鎮沒怎麼聽過，以至於忽略掉了。

對於很多中國人來說，把「United Kingdom」用英國來簡單地指代，頗有誤導性。顧名思義，很多人會把英格蘭人等同於英國人。如果你對一個中國人說，自己住在英格蘭，他很少會想到這個「英國」之外，還暗示著在這個島上，還有蘇格蘭、威爾士可以居住。但是，假如你非要說自己是不列顛人，或者聯合王國人，那麼你在漢語裏就是一個怪物。

除此之外，小小的不列顛島，有過凱爾特人、盎格魯-薩克遜人、維京人、羅馬人、諾曼人，他們像潮水湧到這塊島上，在歷史浪濤中，都留下了自己的傳說和足跡，比如地名。試想，一個英國人在杭州吃吃喝喝多年，突然坐在西湖邊，一拍大腿，問自己為什麼有杭州、台州、湖州、溫州、常州、揚州這麼多的「州」？顯然這樣好學的英國人算是極品。現在奧運會來了，給我們做一次極品的機會。如果你腦子裏，對這個國家積累了太多的東南西北不分的困惑，順著火炬傳遞的路線，梳理一下吧。

我住在英格蘭西南部城市布里斯托，火炬傳遞，就是從西南部始發，地點在康沃（Cornwall）的「天涯海角」（Land」s End），那裏是不列顛島最南端。康沃其實與威爾士、愛爾蘭、蘇格蘭一樣，在不列顛早期歷史上，是凱爾特人的地盤。

當年，盎格魯-薩克遜人進入不列顛島，作為土著的凱爾特人不敵外來者，只能退縮到島的邊緣地區，因此，在今天，你甚至可以在當地聽到康沃語（Cornish），它與威爾士語、愛爾蘭語和蘇格蘭的蓋爾語，同屬凱爾特語族，與英語的日耳曼語族不同。

當火炬沿著西南沿線北上，你會發現很多地方有-cester這樣的地名，比如Exeter，Gloucester，Worcester，這個詞尾意味著這裏在羅馬人佔領不列顛島時候，曾經是軍事要塞。這個詞綴的另外一個形式就是-chester，比如Manchester，或者-caster, 比如Lancaster。

火炬從Worcester便折入到威爾士首府卡迪夫，在威爾士海岸線傳遞，然後進入英格蘭西北部，從Castletown被送完北愛爾蘭。Castletown所在的曼恩島（Isle of Man），在英國地位非常有意思，與英格蘭、威爾士、蘇格蘭和北愛都不一樣，它和其他幾個在英吉利海峽的小島，屬於皇家屬地（British Crown Dependency）。

經過在北愛短暫傳遞，火炬被送往蘇格蘭。火炬在蘇格蘭傳遞中，最精彩的地方，我覺得不是愛丁堡，而是被傳遞到遙遠的Stornoway和Lerwick。在蘇格蘭傳遞之後，火炬經過Alwick（「不列顛最宜居的地方」，2002年《Country Life》雜誌），進入英格蘭東北部城市紐卡斯爾，按照字面的意思，Newcastle就是新建的城堡意思，台灣學生往往把這座城市翻譯成「新堡」。

在紐卡斯爾它西面，大約100多公里，有一座小鎮叫Bowness-on-Windermere（火炬在一周之後從紐卡斯爾傳到這裏），在它們之間劃一條線，這條線是不列顛島上，從北海到大西洋最短的距離，也就是不列顛島這條火腿上扎繩子的地方。這條線就是歷史上蘇格蘭和英格蘭分界線，也就是羅馬帝國時代營造的哈德良長城。

火炬進入了在英格蘭地界之後，對於我來說，城市和它們的地理分佈，變得越來越熟悉。這也意味著，我對於每座城市和小鎮的知識，總體上儲備不足。這種不足是我觀察這次火炬傳遞最大的收獲，也是這個奧運會即將給我帶來的樂趣之一，花時間重新認識不列顛。