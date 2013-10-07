倫敦時尚：「BJ日記」還能「潮」聲依舊？

Image caption 布裏吉特-瓊斯的女性打扮被當紅男朋友風挑戰

近日《BJ單身日記》第三集發佈，除了「殺死」男主角，破碎了前兩部「完美結局」的佳話，讓粉絲大失所望以外，布裏吉特•瓊斯的「時尚」成為熱門話題，90年代中期的新倫敦女性代表，20年之後將以什麼形像亮相？

思想時尚

對於《BJ單身日記》的追捧者來講，與其說喜歡這部作品，不如說是對女主人公布裏吉特•瓊斯形像的認同。每一個有獨立思想的女人心中都「住著」一個布裏吉特•瓊斯(Bridget Jones)，英國作者海倫•菲爾丁(Helen Fielding)說：「看這部作品就是女人們自我喚醒的過程。」

看來，時尚與否並非只是表面功夫，思想時尚更是眾多女性追求的目標。「布裏吉特•瓊斯具有知性美，她積極樂觀的生活態度成為時尚新女性的代言，她所傳達的獨立自主的思想也成為時尚。」英國時尚協會主席娜塔莉‧馬斯奈特(Natalie Massnet)如是說。

能夠主宰自己命運被越來越多的女性看作是新時尚女性的重要特質，而布裏吉特•瓊斯的自述日記，講述得正是這樣的一種生活態度。她在《BJ單身日記2：理性邊緣》中說：「我不會因為沒有男朋友而鬱鬱寡歡，我要培養內在的安定和權威感，把自己當作是個有實力的女人，過完全沒有男朋友的生活才是獲得男朋友的最佳方式。」

《BJ單身日記》作為宣揚後女性主義作品的起源，給之後的《慾望都市》(Sex and City)、《時尚女魔頭》(The Devil Wears Prada)做了好榜樣。更是讓19世紀開始就宣揚女性主義，強調女性希望有話語權，爭取社會關注的《簡愛》和《傲慢與偏見》得到了升級。

有人說這部作品就是「女性宣洩情感焦慮的吶喊」，也是「不依賴男性的決心書」。「你的選擇就是不斷前行，你想要現在的生活，就必須做出這樣的抉擇」，《時尚女魔頭》時尚雜誌主編米蘭達的宣言，被眾多職業女性奉為人生指引。

著裝時尚

《BJ單身日記》讓眾多女性傾心，把布裏吉特•瓊斯當作偶像來複製的人大有人在，彷彿打扮成她的模樣，就變成有著獨立思想的新女性。特別是電影版之後，飾演女主角的蕾妮·齊薇格(Renee Zellweger)讓這個形像更加鮮活。

布裏吉特•瓊斯在電影裏的舉止和形像就是當時的風向標，看似和時尚有很大反差的「奶奶輩」內褲和紅色小動物圖案睡衣，反倒備受追捧，成為新女性的「標誌」，甚至給明星帶來啟發。

外形碩大肉色的塑身內褲，被印上圖案，變成穿在長筒襪或是緊身褲外面的「熱褲」。凱蒂•佩裏(Katy Perry)內衣外穿就是如此形像。維多利亞•貝克漢姆也在「傳授」穿迷你裙經驗的時候也說：「對於沒有內置內褲的迷你裙，就穿布裏吉特•瓊斯樣式的內褲！」

而卡通睡衣被《英國偶像》(The X Factor)的艾拉•漢德森(Ella Henderson)「赤裸裸」地直接當成了外衣。

只是這次最新的《BJ單身日記》，布裏吉特•瓊斯成了51歲，她還會如同「年輕時候」一般帶來「時尚風潮」，成為女性追逐的對象嗎？

Image caption 布裏吉特-瓊斯卡通睡衣成時尚符號被明星外穿

過時？

和前兩部相差20年，身著Jigsaw傳統套裝非常女性的打扮，如今被正當紅寬寬大大的「男朋友風」挑戰，摩絲(Kate Moss)和蕾哈娜(Rihanna)的短靴造型屢次亮相，也似乎「警告」著戴消防帽配穿長靴形像的過時。

已經不再年輕的布裏吉特•瓊斯，會以怎樣的形像出場，又代表著如何的一種女性形像，這些都讓曾經對她「情有獨鍾」的粉絲們為她捏一把汗。

然而這位「輕車熟路」的後女性主義作家海倫•菲爾丁則不以為然的說：「人生不是一帆風順，我覺得女性想要被承認需要承受太大的壓力。」這也是為什麼她「殺死」男主人公，讓瓊斯成為帶著兩個孩子單身媽媽的原因。

至於「時尚女性代表」瓊斯的出場形像，也是引來眾多猜測。二十年之後50出頭的瓊斯不再是可以隨心所欲的年紀，她還會堅持「時尚思想」，保持「時尚外形」嗎？

和女主人公年齡相仿的作者海倫•菲爾丁說：「50歲的女人依然可以迷人，堅持自己的思想，並且生活獨立。」這樣看來，第三集中和29歲小男生約會的設計也不覺得那麼突兀了。

無論是外在還是內涵，布裏吉特•瓊斯都惶恐自己被貼上過時的標籤。那麼她也將和一直手寫的日記本說再見，亮相於網絡部落格，告別90年代的夏敦誒酒、收起曾經的Silk Cut香煙，而上癮果味紅葡萄酒嗎？

（責編：路西）

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