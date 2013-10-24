留英解析：10月英各項簽證政策開始調整

Image caption 英各項簽證政策開始調整

10月1日開始，包括旅遊商務訪問、畢業生創業、技術工作等在內的多個英國簽證政策予以調整。

主要變化

此次移民簽證條例的變化給商務人士和普通雇員提供了更大的靈活性，主要包括：

1、對公司之間跳槽的員工，不再有硬性的英語語言要求；

2、持畢業生創業簽證的學生將更容易轉換成Tier2技術工作簽證；

3、取消對部分資深員工的股權限制。這一變化主要針對年薪超過15.21萬英鎊的技術人員。之前規定這類人士不得持有英方企業10%以上的股份；

4、允許部分學生以實習生身份參與Tier5簽證下的政府機構交換學習項目。

另對於普通遊客和商務訪客持有人，新政策下將可以享受到以下優惠：

1、持旅遊和商務簽證的旅客將被允許在英國旅遊訪問期間參加一些短期培訓課程，如：英語學習、航海、騎馬等課程；

2、放寬了旅遊簽證持有人在英國活動範圍的規定，允許進行和培訓等內容相關的公司內部活動；

3、取消了預備學生簽證。以往申請人可以憑借預備學生簽證到英國考察參觀學校、或參加學校面試。這次調整中取消了這一簽證類型。

學生簽證變化

這次簽證政策修訂，對於留學生來說，最主要的變化在於：畢業生創業簽證持有人，轉為T2工作簽證條件放寬。

但對受益人群來說，範圍較小，而且條件苛刻，因此可實施度並不高。

首先，能夠享受到這一新變化的學生，必須是畢業生創業簽證的持有人，而2012年英政府只頒發了1000份創業簽證名額，因此具備這一政策受益人資格的學生數目非常有限。

其次，即便是已經擁有了畢業生創業簽證這一資格，新政策下轉換工簽仍然需要找到一份最低年薪28,000英鎊的工作。

唯一優惠是雇主不需要證明提供簽證的這個崗位是因為招聘不到本地雇員而不得不聘請外國人。

另外一項對於學生的優惠是，擴大了傑出人才簽證申請範圍。以往只有在某一領域已經獲得傑出成就的人才可以申請。現在的範圍擴大到具備某方面潛力的人才也享有申請資格，但資質仍需得到專業機構的相關評估。

雖然以上政策變化名為利好，但從新政細節可以看出，要符合受益資格難度較大。

商務簽申請簡化

相比學生簽和工作簽的細微變化，最近英國財相奧斯本在中國宣佈即將推行的商務簽證變化則顯得更為給力。

針對以往英國簽證游離於申根簽證之外，跟申請人造成不便而帶來商務旅客流失的問題，新政策將允許200多家具指定資格的中國旅行社，在承接英國簽證時，申請人只需提交申根簽證申請表，而無需另行提交單獨的英國簽證申請表。此舉使得申根簽證和英國簽證申請可以一站完成。

與此同時，英國考慮將目前僅在北京和上海推行的上門簽證服務範圍擴展到整個中國。提供這一服務的工作人員可以前往申請人所在地，完成申請表格填寫提交到指紋錄入的全過程。

另外英國還計劃推出，針對商務人士的24小時「超級優先」簽證服務，預計明年夏季推出。

此次簽證政策變化細節較多，但英國收緊移民簽證的政策的大方向沒有明顯改變，留學生仍然被計算在移民之列，留學簽證申請標凖依然嚴格。但對於財力雄厚的中國商人，無論移民簽證還是商務旅行，申請流程都將變得更為簡化和輕鬆。

（責編：顧垠）

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