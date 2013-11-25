倫敦時尚：模特界的甄嬛傳

Image caption 個性鮮明的超模Naomi Campbell為《T台新面孔》增添戲劇性

在中國，隨著《好聲音》、《爸爸去哪兒》等節目對別國成功先例的模仿、創新和本土化，大型真人秀系列節目越來越成為全民關注的娛樂焦點。在時尚真人秀方面，中國市場尚有空白，或能從走在時尚節目前沿的英國找到靈感。

英國時尚模特真人秀，有哪些看點？

戲劇性

大多數興致勃勃的觀眾，對時尚本身的追逐還在其次，更享受的是節目的戲劇性和衝突感。一部收視率高的英國時尚真人秀，就像是一齣T台上的《甄嬛傳》，美女如雲、勾心斗角、充滿了戲劇性。

英國新推出的節目《T台新面孔》（The Face），相當於模特界的《好聲音》（The Voice），由三位世界頂級超模擔任教練，各挑四位選手培養自己的勢力，通過走秀、拍照、品牌代言、廣告拍攝等，進行訓練和淘汰。

節目選手組成，反映西方日益多元的社會結構，包括中國環球小姐羅紫琳，最後成功晉身第一季前三甲。

三位超模教練—「黑人第一超模」Naomi Campbell，「捷克國寶」Karolina Kurkova、「精靈超模」Coco Rocha，三個女人同台競技，環肥燕瘦、各有千秋。在三人不同風格的調教下，選手之間明爭暗鬥，渴望勝利，對進階的機會永遠虎視眈眈。

這樣充滿情緒和衝突的層層選拔，給了千萬觀眾「皇帝選秀」般的視角。如此「把觀眾當上帝」，自然離成功不遠。

當然，這類節目也是一個雙贏的過程。選手雖然注定被大眾娛樂所消費，但經過一番洗禮，如能最後勝出，必然是最具潛力、最適應業內遊戲規則的人，在時尚界和模特圈前途大好。

Image caption 模特真人秀甄別出有關成功的普世規則

專業性

英國時尚真人秀，也將一些時尚專業知識和模特工作內容，介紹給行外人。

什麼樣的身材是模特入門必備？什麼樣的搭配可以讓人嘆為觀止？

你知道如何在幾十秒內換好一副全新的look、然後貓步款款重返T台嗎？你知道如何駕馭5萬英鎊、20磅重量的裙子嗎？你知道如何用一分鐘擺一百個讓攝影師愛上你的造型嗎？

《英國和愛爾蘭超模大賽》（Britain & Ireland's Next Top Model）這類真人秀節目，讓觀眾明白，模特不僅僅是雜誌封面、廣告牌上的一張臉、一副身軀，更是一個被不同的利益相關者—同輩競爭者、成名模特、設計師、攝影師、品牌、受眾—層層包圍的職業工作人。要脫穎而出，光美不夠，更要能在盞盞聚光燈下釋放自我、在眾人指手畫腳中保留個性。

有天分、有野心、有手段、有情商、有棱角—時尚模特真人秀，也甄別出超脫於時尚行業的、有關成功的普世規則。它們或許並不像許多人想像中那麼浮華膚淺。

Image caption 模特真人秀的層層選拔中，充滿情緒和衝突

殘酷性

作為戲劇性和專業性的一部分，殘酷性在英國模特真人秀中也展露無遺。

頗為另類的《英國模特拳擊賽》（Models Fight Night UK），高強度訓練並無拳擊經歷的健美女模，送她們進入賽場，為觀眾帶來感官和心理上雙重刺激的同時，也象徵性地揭露了這個行業競爭猛烈、汰弱留強的特性。

時尚模特真人秀，將名模光鮮生活「去魅」（demystify），讓觀眾直觀地感受到完美背後的不完美、成功背後的失敗，以及這個行業中不可避免的刻薄又功利的一面。觀眾既看到華麗的袍子，也將上面的虱子一覽無餘。

英國時尚真人秀包羅萬象，不僅有關模特、有關時裝，更反映了出社會現實的各種明暗面，因此在三教九流的觀眾中廣受歡迎。

（責編：路西）

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