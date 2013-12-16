倫敦時尚：自拍的節奏正流行　

Image caption 賈斯汀•比伯11月在布里斯機場班和粉絲自拍

可能上一秒還對著手機鏡頭傻樂，下一秒就要飛奔在人群裏跑到辦公室，這節奏，對於越來越多的自拍狂人來說，一點兒不誇張。時尚圈在鏡頭前「演戲」本就不陌生，「自拍」更是讓時尚達人們「演」得「游刃有餘」，「宣誓自我」成主角。

自我之上

聖誕氣氛正濃的當下，手舉自拍神器在倫敦街頭秀表情的比比皆是。無論政界名人，藝人明星，還是草根一族，都在火爆的社交媒體上盡情展示著自己。

「自拍」這個正式被收入牛津大辭典、並被評為年度「最優先選擇詞匯」的網絡自造詞，正「揚眉吐氣」變身「正統」，成為展示自我最直接的舞台。

英國首相卡梅倫玩兒自拍「上了癮」，先是和美國總統奧巴馬，還有丹麥首相施密特在曼德拉追悼會上的自拍照，瞬間躥紅網絡，之後又在新浪微博上，曬出一張和阿里巴巴馬雲的自拍照。

相比之下，模特和設計師「遙相呼應」著「擺弄」自拍，也就一點兒也不出奇了。

2012年在倫敦時裝周脫穎而出的模特卡拉·迪瓦伊(Cara Delevingne) ，「佔領」T台的本事自然有目共睹，在相機鏡頭面前她更是「自拍女王」。

無論是光鮮照人的美麗表情，還是「對眼」、「豬鼻子」的鬼臉，迪瓦伊都是引領自拍表情潮流的第一人。自拍狂人們緊隨其後，複製這位20歲出頭模特的招牌自拍表情，「豬臉」瞬間大熱，就連碧昂絲(Beyoncé)也跟風上傳她「豬鼻子」的鬼臉自拍照。

同樣愛自拍的模特卓丹•鄧(Jourdan Dunn)「叫板」說：「我的自拍比你棒，因為我的上了i-D封面。」這位英國超模稱，對自拍「過度依賴」，她自拍Met Ball紅毯，同時也不忘自拍做了面膜的自己。查推特(Twitter)留言之後自拍，然後再查推特，如此一天循環往複不停歇。

難怪設計師維斯•高登(Wes Gordon)說：「用自拍來表達自我，曬一曬，就是當下觸手可及的時尚。」

Image caption 卡拉•迪瓦伊「對眼」鬼臉自拍照引領網絡自拍潮流

時裝界紛紛和「自拍」「套近乎」。不但「selfie」一詞直接出現在克里斯托弗·凱恩(Christopher Kane)的外套，還有紅極一時的惡搞設計師服裝當中，套用自拍照的英文selfie拼寫的惡搞Celine T恤衫等等，被《時尚》(Vogue)稱為最具影響力的英國彩妝師帕特•麥克戈拉斯(Pat McGrath)也專門為自拍設計了一個系列。

如此，設計師從自拍中找靈感自然順理成章。品牌公主娜娜(Nanette Lepore)設計師表示，看到大街上隨意自拍的女孩子，給設計帶來靈感。她最近的作品「假日系列」就是由「自拍」而來。

據信，無論是以給美國總統夫人米歇爾•奧巴馬(Michelle Obama)設計禮服而成名的傑森•吳(Jason Wu)，還是被譽為「繼可可•香奈兒(Coco Chanel)之後，最值得一提」的比利時女設計師黛安·馮芙絲汀寶(Diane von Furstenberg)，都受自拍影響頗多。

看來，自拍照給設計師們帶來的不僅是外表的變化，更重要的是，在這些古靈精怪、天馬行空的自拍動作和表情背後，隱藏的那一些潛在的「創作源泉」。時裝界正在流行，讀懂自拍照當中潛意識表現出來的東西，這些元素被設計師運用到新季的設計，之後的大賣自然不言而喻。

藝術之下

把自拍照當成是自畫像，升級自己的表情，把它藝術化的也大有人在。

因原版引進韓國模式的電視節目《爸爸去哪兒》紅遍中國、網絡人氣飆升的模特張亮，竟是仰仗著一張嘟嘴側臉的微博自拍照，被評論說成是「像極了梵高的自畫像」。

美術界的自畫像，被「生拉硬拽」到時尚圈「客串」了一把。時尚達人都「美其名曰」，爭著「升級」自己的自拍照。在鏡頭前，玩兒起了「自畫像」。

近日，雷恩•伯克(Ryan Burke)創作的「自畫像」自拍展在紐約Strange Loop Gallery美術館展出。

Image caption 模特薩斯奇雅•德•布勞出席倫敦莫雷蒂美術的「自畫像」自拍作品展

出門前花將近八個小時在自己臉上大做文章的這位攝影師，非常樂此不疲地手工製作頭飾，把自己粉墨油彩裝扮出各種搶眼誇張的造型，這其中，即有奧黛麗•赫本的經典長手套黑色禮服造型，也有滿臉塗白用黑色鉛筆畫臉蛋的小丑形像。

然而這些創作，並沒有一個是提前構思好，而是和自拍一樣隨性。他表示，他從不「計劃」造型，而是讓造型自然而然地隨畫隨出爐。

對著手機隨意拍鬼臉或是擺造型顯然已經夠不上他「自畫像」的調調，將自己精雕細琢一番，正經的自拍出一副自畫像，才是這位想要打破藝術和時尚之間鴻溝的攝影師，最看重的思想。

還有更另類用自拍秀出兩個自己的「自畫像」，就讀倫敦時裝學院(London College of Fashion)的克里歐波羅(Penny Koliopoulou)，盡情在鏡頭前「演」了一把，讓自拍成了真正的藝術作品。

一人飾演不同的男朋友和女朋友，再同時出現在一張自拍照當中。這位學時裝與電影專業的研究生說：「把不同性格的人分類，將他們演出來呈現在自拍照當中，是種有趣又幽默的藝術表達。」

時裝界自然也少不了急著讓自己的自拍變得藝術範兒的模特，《時尚巴莎》(Harper's Bazaar)合作倫敦模特經紀Viva Model，在邦德街的莫雷蒂美術(Moretti Fine Art)展出「自畫像」系列，就集中了幾位這樣的世界超模。

納塔利·沃佳諾娃(Natalia Vodianova)與兒子的自拍「大片」上了業界時裝風格聖經《時尚巴莎》，她表示，很喜歡自己對鏡頭傻樂的瞬間，對於將自拍包裝成「自畫像」的思想，這位俄羅斯名模感到驚喜萬分。

模特(Edita Vilkeviciute)，則展現了不為人知的「自畫像」，她說：「我已經彈了15年鋼琴，一直想有一組自己談鋼琴的自拍，讓真實不加修飾的流露。」

顯然，這位立陶宛超模自己設計的裸體背對鏡頭彈鋼琴的「自畫像」，讓她過足了藝術癮。

正處於事業巔峰期、參與芬迪2013秋冬「」主題小電影、為大衛•鮑伊(David Bowie)拍MV等等，居國際超模排名第二的重量級薩斯奇雅·德·布勞(Saskia de Brauw)，自拍的是自己的背影在一棟老房子裏，她說：「這張「自畫像」是帶有濃厚思鄉情緒的自拍，我很懷念裝滿兒時記憶的老房子。」

看來，「藝術」光環之下的自拍，勢頭一點兒不輸模特卡拉·迪瓦伊的鬼臉自拍，恐怕有一天真會如願以償，和美術界的自畫像一決高下。

（責編：路西）

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