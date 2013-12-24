海外生存之惑：聖誕「結」

Image caption 英國過節的氣氛很濃，燈光，聖誕樹裝飾起來，好似一個迪斯尼的光影世界。

又是一年聖誕時。

中國人對聖誕的情結有多深呢？有多少是入鄉已隨俗，有多少是隨節且歡慶。

一位來英國多年的學者說他已經有近10年沒有回老家過年了。無它，只因為這洋新年和中國新年湊不到一塊。

洋人的節日是12月中就開始火熱起來了，家家張羅著歡慶，舉家外出度假等等。咱們的節日非得到1個月之後（春節大多1月底或者2月中），那時候，正是英國人度假回來，火熱的投入工作的時候。咱們要生生的請個長假回去過年，似乎有些不合大局，自己的工作也要耽擱一大截。

這中西兩個年底的大慶祝，大休假，總是湊不到一塊兒去。

在讀書的小敏剛忙完本學期第一個大essay， 並沒有任何的凖備來慶祝這個即將到來的聖誕節，因為馬上要趕下一篇作業。笨鳥先飛，不苦讀不行。歐美同學們都紛紛的卷行李凖備回家過年了，問她是否回中國過春節？敏苦笑，應該去吧。在功課那麼緊張的時候，其實真不曉得能否回去。而眼下這西方節日卻是給別人凖備的，聖誕餐吃不吃，新年煙火看不看，形式上都沒有那麼重要了。

聖誕節

Image caption 正如像中國人過年一樣，英國同事把自己拾掇拾掇，新裝新顏，來和家人朋友團聚。

英國過節的氣氛很早就烘托起來了。牛津街的商鋪街市早早布置好了，燈光、聖誕樹裝飾起來，夜晚來臨的時候好似一個迪斯尼的光影世界。泰晤士河邊南岸藝術中心的聖誕集市也開了起來，各類小店在河岸走廊上開著，色彩紛呈，聖誕背景音樂飄來，充滿著溫暖的異國風情。海德公園則把聖誕和遊樂結合起來，過山車，仿「倫敦眼」之類的大型遊樂道場，加上飄香的美食，熱鬧的集市，很容易就讓你和伙伴們歡鬧一個下午。還有滑冰，自然歷史博物館、Somerset House等等都開了滑冰場，美崙美奐的光影，翩飛的冰上舞者，會讓你對冬日留存一個美妙的回憶。

要加入這歡樂的大部隊，玩玩鬧鬧，為節日加溫，為新年醞釀點歡樂，去處還是很多的。更不要提城裏大大小小的party了， 各社團組織都會有安排，聖誕party、俱樂部活動、聚餐等等。前不久結束的華語國際電影節，更是把范冰冰、任達華等明星請了過來，過節，看電影，看明星，不錯的娛樂啊。

而對於很多人而言，這個節，也是一個」結點」，時至年關，開始對一年的結算，和新一年的規劃。

聖誕「結」

忙碌了一年的筱彷彿才意識到聖誕節的來臨。這個節對於她，沒有太多的歡慶，更多的是休整，和對下一年的規劃。來英國第三年，一切都在慢慢積累當中，尤其今年更是奔波忙碌，但生活漸漸有了起色。趁著過節，好好的休息一下，或者去郊區好友家小住幾日，敘敘舊。

雖然沒有太多的度假計劃，薇決定趁年末把自己的居室小小的布置一下。一個人住，也要有過節的氣氛。趁集市上大賣各種居家裝飾，她決定把家裏布置得更加溫暖和色彩繽紛，窗簾換了，牆紙貼上，購入新的沙發，這麼冷的冬天， 雖然沒有爐火，有個舒適明媚的居室，也可以讓自己好好享受這個節日了。

「過節啦，我老婆要開始忙起來了。把頭髮做做，指甲修修，買幾套好衣服，漂漂亮亮的過節。」某英國同事跟我細數著過節的安排。正如像中國人過年一樣，把自己拾掇拾掇，新裝新顏，來和家人朋友團聚。

受到啟發，曼決定也把自己好好拾掇一下。這個冬天她一直受流感困擾，很多時間窩在房間裏度過，等感冒驅散了，除了打扮下自己，第一件事就是買張健身房的會員卡。新的一年，好好的強身健體。

過節過節，好歹有個名頭休整，放鬆，慶祝，也總是值得歡慶的吧。

溫馨提醒一下，尋找伴侶的朋友們，據說這個季節online dating（網上約會）的人數集體飆升，大概也是因這冬日效應吧。勤搜索，多出去約會，沒凖很快找到你的Mr./Ms. Right哦。

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