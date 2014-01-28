海外生存之惑：過年是別人的事

Image copyright z Image caption 馬年前夕，倫敦中國城已有年味

過年，到底回不回國？

這個問題我糾結了很久，從聖誕到現在，票都預定了3次，還是無法決定。

回家過年是多麼誘人的事啊。親朋好友都齊了，圍爐而坐，吃吃喝喝，說說笑笑。今年冬天天氣又很好，曬曬太陽，打打牌，看看國產電視劇，春節假期就這麼過了，再回來，像充滿電一樣，精力充足，有活力。

哪怕過年的理由，就是為了回家吃頓大餐，也好。12道菜的團圓飯，正月裏走親訪友的宴席，過年的大餐，對海外長期以清淡簡樸飲食生活的人來說，是一次饕餮。

但是，我還是沒辦法回家過年。看看手上的事，還有將要來的事，哪樣都走不開，哪樣都怕耽誤了。這個年注定是回不去了。

在英國過年

在英國過年？不知道怎麼回事，我總覺得在英國不算過年，一點年的感覺和氣氛都沒有。

當然，過年的活動還是很多的，最大型的屬唐人街的春節慶典活動，英國政府也很給面子，市長致辭賀新年，倫敦眼將亮燈歡度馬年除夕，等等。

其他工商，文藝，教育屆活動，也是紛紛登場。

有這些慶祝活動，給人在海外的我們不少安慰，不至於節日裏孤單過，獨影徘徊，總是好的。

作為一個外鄉人，大概也是在海外呆出疲塌感了，對這些活動統統失去了興致。不似兩三年前，哪裏熱鬧哪裏鑽，看稀奇，看熱鬧，看中西參雜的，原味或者變味的，春節活動。

又或許是因為我生活開始日漸忙碌，更多關注的是一己生存，對這些無關緊要不能給我帶來實際收益的活動，慢慢開始淡卻興致了。是因為人開始功利麼？注重個人收益，對外圍的活動失去了興趣？還是因為人在海外，漸漸覺得這些節目不過是聊以打發節日的小戲碼，撓不到思鄉的癢處？有很多也許，很多理由，但有一點我明白，我是在海外呆到有點癢了。

若論過年，少了父母，親人，少了春節晚會（抱歉，儘管它真的越來越難看，但它從小陪到大，已經成了個過年的儀式了），少了除夕夜裏的鞭炮，少了紅包，少了街坊鄰里正月裏的「過年好」相互問候，我想不出來，還有什麼年味。

也因此在海外的這些熱鬧的活動，於我而言已經是寡淡無比，已經和思鄉，過年，沒有任何關聯了。

和朋友過年

我工作的單位是中西聯營，英國公司還在如常工作，國內公司已經高調宣佈放假10天。這兩天查微信，大家聊的都是過年，趕路，喜氣洋洋的事。再大的官，再位高權重的人物，都在趕往老家過年的路上，海陸空各路交通工具全都用上，不惜代價，一定趕回家過年。

這種感覺，於我已經很遙遠很陌生了。這種擠在春運大潮裏，一定要回家過年的迫切和喜悅，真的已經很久沒有體驗過了。又因為人在海外，不回家過年有了各種理由，比如路途遙遠，工作學業忙碌，機票昂貴，等等。於是，我們也就真的，淡忘了，回家過年，這回事。

但是這種舉國上下，一起趕路，回家過年的節奏和氣氛，又是多麼的好！

終究這個年還是要過的。落寞的過，還是熱鬧的過，年就在那裏，你躲不過。

我決定，要麼明天買張機票立刻回家。要麼，買張火車票，去威爾士一老朋友家過年。她剛生孩子，母親也過來了，我們來自同一個地區，在一起吃頓年飯，看看晚會，逗逗孩子，也是好的。

（責編：路西）

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