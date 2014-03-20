留英解析：馬航事件，教你「直面生死」

Image copyright BBC World Service Image caption 就讀英國赫爾大學的中國留學生岳文超（音譯）和劍橋大學中國博士生李宇辰都是失蹤馬航MH370班機上的乘客。

「死亡並不是可怕的生命的結束，而是生命重要的組成部分。」在「死亡」這個人生禁忌話題面前，如何直面它，不畏懼，讓生命變得更有價值和意義？一堂「死亡課程」在全球方興未艾。

直面死亡恐懼

已經失聯13天的馬航MH370至今依然下落不明。來自英國媒體的消息說，就讀英國赫爾大學的中國留學生岳文超（音譯）和劍橋大學中國博士生李宇辰都是失蹤馬航MH370班機上的乘客。

今年26歲的岳文超來自中國內蒙古，他目前在約克郡的赫爾大學商學院就讀碩士學位，2012年秋季來英國留學。此行是到吉隆坡探望他的女朋友。

剛剛新婚的李宇辰，去年自劍橋畢業後回北京工作，這次去馬來西亞是他在新公司工作後的第一次國外出差，3月8日乘坐MH370航班從吉隆坡回北京。

雖然目前沒有確切證據顯示，MH370已經墜毀，失聯乘客的親屬們也依然抱著生的希望，期待親人們的歸來。

不僅僅是機上乘客的親屬，就是留學生群中聽聞機上有留英同學，即便素昧平生，也會對死亡的威脅心頭一緊、日日懸心。

而隨著時間的流逝，我們不能不擔心，飛機上的乘客生還的機率有多大，在生死未卜的煎熬當中，死亡再也不是一種抽像的可能性，突發事件來襲，每個人都可能隨時面對死亡的威脅。

如何坦然面對它、接受它，成為年輕學生，甚至是普通大眾討論越來越多的話題。

死亡課程

正如剛才提到的馬航失聯事件，英國社會的年輕人在越來越多的經受死亡威脅帶來的困擾，比如應對罹患絕症的親人即將辭世、家庭成員的自殺、親友的突然去世，年輕人在經歷一次次的死亡「經歷」的時候，需要一個對死亡深入思考、了解和領悟的過程。

這樣的需求之下，催生了英國第一個與死亡學相關的碩士學位。

巴斯大學死亡與社會研究中心和英國殯葬司儀協會共為這個項目投入15億英鎊，於2006年創立了公共基礎專業課程，主要招收研究死亡與社會學的碩士研究生。該碩士學位的招收對象是有志於從事心理輔導、健康保健或者殯葬業的人士。

這一學位項目負責人說，設置這項課程的主要原因時，英國人近年來面對死亡的態度發生了巨大的變化。學校希望讓學生更多地去了解如何面對失去親人的傷痛，如何慰藉傷痛的心靈，還有如何處理大規模死亡的突發事件。

事實上，近年來，「死亡課程」已經出現在世界各地的很多高等院校中。早在20世紀60年代，美國的明尼蘇達大學就開設了相關的死亡講座。

今天，在中國的復旦大學、香港中文大學、美國的耶魯大學，來自不同國家、不同種族、不同信仰的老師們，以各自不同的方式，講述著「死亡的意義」。

網絡上搜索死亡課程，耶魯大學的死亡公開課——《死亡哲學》點擊率已經過億。

數以千計的這類課程已經從健康學、哲學發展到醫學等等不同專業領域。

死亡一直以來都是一個神秘而禁忌的話題，特別是在東方，而「死亡課程」的開設就是希望年輕人在正常的心裏環境下就開始正視死亡、了解死亡，避免突然面對死亡對心靈造成的傷害。

香港中文大學講授「死亡課」的陶國璋教授說，「我們在課堂上會傳達關於死亡的不同觀點，希望引起對平時不怎麼會去思考的話題討論，讓同學去反省當下的生活。關於死亡，我們沒有正確答案。其實死亡沒有什麼好教的，存在才值得教育。我希望，在課堂上討論了這些故事後，每個人都能找到自己的價值。」

雖然每個學生選擇學校死亡課程的動機不盡相同，但不可否認，因為這一話題的獨特性啊，學習過程中有可能會比較難受。

北京大學的王一方教授這樣形容死亡課程——「死亡教育是一顆發苦的可可豆，你叫人吃苦，他是不會吃的。我們只能加點糖、加點奶，攪拌攪拌，把它做成巧克力，人們才會願意吃。只要讓人們吃下這顆巧克力，他們就會自己去體會裏面苦的味道。」

對選擇這門課程也是同理，選擇它，接受它，體會它，才能從中受益。

（責編：路西）

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