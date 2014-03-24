倫敦時尚：玩法變味任評說

Image copyright z Image caption Topshop聯手阿迪達斯三葉草走起運動風

英國品牌Topshop聯手運動品牌阿迪達斯(Adidas)推出合作款，時尚變了味兒，多了新玩兒法，風向直指運動和街頭。

運動

繼麥卡特尼(Stella McCartney)之後，再次與英國品牌合作，阿迪達斯成功闖入時尚圈，從健身房「專屬」變身時裝，這來頭的確不小。

完全擺脫了麥卡特尼阿迪達斯(Adidas by Stella McCartney)的純粹運動服裝設計，健身、瑜伽、騎車等等設計的運動服統統放一邊，此次阿迪達斯三葉草(Adidas Original)和Topshop推出的合作款，是徹頭徹尾的時裝體驗。

當今的時尚不見了高高在上的腔調，而是打起了運動牌。「我們正在製造運動服裝的革命，而時尚的新趨勢就在這裏。」Topshop創意總監、《時尚》雜誌特約時尚編輯凱特•費蘭(Kate Phelan)如是說。

近年來體育元素不斷出現在奢侈品牌的新品中，運動和時尚沾了邊兒，人氣飆升。以優雅著稱的香奈兒(Chanel)竟也拿出運動鞋的設計，設計師裏卡多•提西(Riccardo Tisci)找耐克的合作更是證明了運動風格就是時裝「新風氣」。

「聰明的結合」

Image copyright z Image caption 香奈兒眾模特穿新推出的運動鞋亮相走秀台

同時隨運動風而興起的休閒裝，自然跑不了成為另個焦點。從紀梵希(Givenchy)、Kenzo(凱卓)等奢侈品牌主攻衛衣設計起，一時間衛衣不再只代表嘻哈和街頭，它成了時尚的新標誌。

超模和明星都急著在各大場合炫耀自己「小鹿斑比」、「大眼睛」或是「狗頭」圖案的衛衣，無論是要正裝出席的紅毯儀式，還是時裝周發佈活動，衛衣成了通勤的「禮服」。

今年的巴黎時裝周上，席亞拉(Ciara)在薄紗長裙禮服外面就套上了衛衣，而莉莉•柯林斯(Lily Collions)則是一身的「小鹿斑比」，手包和衛衣同樣的圖案亮相。

單價最高賣到750英鎊的衛衣還沒上架就賣脫銷，除了少量上市的市場策略之外，這些大品牌衛衣中的確也藏著設計師們的小聰明。

醒目的圖案是品牌衛衣的共同特點，時尚購物網站Matchesfashion.com的買手金厄姆(Natalie Kingham)說：「簡單醒目的圖案讓人很容易就認出來。」能夠把街頭的平凡融入到高級時裝，這其中的一點點朋克感反倒強調出了高傲不屑的態度，用金厄姆的話說，這是個「聰明的結合」。

說它聰明，不僅是說這些奢侈品牌繼續著90年代復古的設計，更是在說設計的「街頭化」拉攏著更多主見的消費者。

時尚買手金厄姆說：「現在這些奢侈品牌的衛衣市場一片大好，紀梵希等品牌的衛衣成為炙手可熱的'時尚宣言'。」

「被抄襲」

然而，同樣的運動時尚卻給設計師伊莎貝爾•瑪蘭(Isabel Marant)帶來了麻煩。

Image copyright z Image caption 席亞拉(中)薄紗禮服裙外面套上了衛衣，莉莉•柯林斯(左二)著「小鹿斑比」亮相。

瑪蘭日前表示，不想再穿自己精心設計的內增高運動鞋。這位清高的法國設計師稱：「大街上太多不像樣的內增高，不是說不能模仿，只是他們都失去了設計的靈魂。」

業內人士預測，瑪蘭掀起的內增高熱，會因此而下降。

同樣經歷賣斷貨的內增高休閒鞋，曾經讓包括碧昂絲在內的眾多明星青睞。

和麥卡特尼、凱卓、紀梵希還有Topshop等等品牌為贏得更多消費者的「平民」計劃唱反調，瑪蘭厭惡自己和平凡混為一談。

她說：「即使可以間接帶來更多消費者，我也不希望自己的設計被抄襲得滿大街都是。」

（責編：路西）

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