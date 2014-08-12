倫敦時尚：閃光休閒裝的驕傲

Image copyright bbc Image caption 菲•唐娜薇穿出閃光休閒裝的時尚範兒

日前，在利物浦蘇德雷之屋（Sudley House）展出的「隨洗隨幹」主題展，把人們的記憶帶回到了上個世紀六十年代，「披頭士式」閃亮松垮輕薄裝盛行的年代。除了會想起影星菲·唐娜薇（Faye Dunaway）把閃光輕薄休閒裝穿得時裝範兒十足之外，由這類服裝而得來靈感的人造布料也是其中的主角。

體育變休閒

上個世紀中期開始，閃光輕薄質地的休閒裝已經不再陌生。從意大利電視主播拉法艾拉·卡拉（Raffaella Carra）1984年身著粉色閃光輕薄休閒裝亮相，到2010年影星瑪吉·吉倫哈爾（Maggie Gyllenhaal）有爭議的「閃光輕薄」藍色禮服，休閒始終是焦點。

其實，早就被視為「臭大街」的用有光澤布料製成的輕薄休閒套裝，給時裝界「加料」不少。利物浦沃克美術館（Walker Gallery）策展人拉仕頓（Pauline Rushton）表示：「閃光休閒套裝給休閒服裝帶來了革命性的改變。」

從體育運動服進化而來的閃光輕薄休閒裝，去除了體育味兒，而完全搖身一變成為休閒的代表。

Image caption 瑪吉•吉倫哈爾「閃光輕薄」禮服2010登場頒獎禮

無論男女，穿這身打扮足以「混」到街頭風當中。青年文化融入到時裝裏，閃光輕薄的休閒裝就是最好的體現。當時很多明星都會穿著這樣一身亮閃服裝錄製自己的音樂電視，或是亮相自己的演唱會。

再加上當今時尚依舊愛「回歸」，於是有明顯上世紀印記的閃光休閒服，成了一大靈感來源。染紅色外套、臃腫形襯衫、牛仔等等源於閃光休閒裝的風格就在帶我們回到過去。

「人造」是流行

既然外表奪目，說說這種服裝的布料自然必不可少。即使是自然、純天然的布料主導流行，也沒有蓋住這完全人工合成的「美麗」。

上個世紀二十年代到七、八十年代，時裝和時尚廣告都很偏愛布料的創新，這種表面光滑、質地輕盈的休閒套裝布料成為「全能」的神奇面料。

人類第一種人造面料 ----- 人造纖維直到七十年代，還被用在影星菲•唐娜薇的運動服上，成為早期休閒範兒的代表形像。九十年代出現的萊卡更加強了人們對人造面料的迷戀。

甚至就連和時尚不沾邊的英國超市樂購（Tesco），也在1968年推出了歐普藝術的PVC防雨外套。還有早在1964年Littlewoods出品的織有「披頭士」字母的醋酸鹽人造絲迷你百褶裙，可把披頭士狂吸引個正著。可見，隨洗隨幹的人造布料在時裝界和零售商之間都流行得一塌糊塗。

「如今我們把更多的注意力都放在天然材質，而忽視人造布料，但如果你翻開自己衣服裏的成分標籤，會發現大部分都是合成材料。」拉仕頓如是說。換言之，我們現在的穿著，有可能比想像中更接近閃光輕薄休閒裝的質地。

Image copyright bbc Image caption 上世紀四十年代的人造纖維廣告

標榜休閒

不過，想要休閒到家，還是離不開體育。雖然閃光輕薄的休閒裝脫穎而出，但設計師依舊沒有滿足它其中的體育血統。於是乾脆合作體育品牌，來標榜自己正在休閒。

比如彪馬（Puma）合作過從前古馳和普拉達設計總監巴瑞特（Neil Barrett）、到日本設計師三原康裕（Yashuiro Mihara）、再到德國設計師桑德（Jil Sander）。雅各布斯（Marc Jacobs）和巴特蕾（Luella Bartley）分別為範斯（Vans）設計過限量運動鞋。再有就是一向鐘愛體育休閒的黛安·馮夫斯汀寶（Diane von Furstenber）和優雅的香奈兒（Chanel）都把目光投向過銳步（Reebok）。

日前剛被時裝界炙手可熱的帽飾品牌崔西（Philip Treacy）雇佣的新生英國男裝設計師瓊斯（Kim Jones）說：「設計師合作體育品牌，為自己打開全新銷路的同時，也在學習如何運用面料技術製衣。同時消費者也贏在其中，因為他們買到了自己衣櫃中的'少一件'，那就是平時負擔不起的設計師品牌。」

只要沾邊體育，就一定跑不掉休閒的思維定勢，讓上個世紀服裝代表作閃光休閒套裝，捧著它的驕傲，循環往複。

（責編：路西）

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