海外生存之惑：積極的人

Image copyright h Image caption 我們都嘗試從生活的麻煩裏找些好的收獲來解讀，我們都安心了許多，也快樂了許多。

我有兩個做了母親的朋友。

一個不停的抱怨帶孩子的辛苦，睡眠不足，嬰兒夜裏哭鬧，做主婦的無聊，沒有時間見朋友，逛街，旅遊。掐指算算，一堆的麻煩事馬上就要來了，上幼兒園，小學，買學區房，等等，至少還得有10多年的辛苦。儘管孩子還是在嗷嗷待哺中，可是她的擔憂已經到了10年之外。

我很心疼她，但是我又不能幫到什麼。誰都會走入家庭，養育孩子，無論哪一個父母都會有大大小小的操心，這條路，她只有慢慢走。但是我又擔心，她這樣顧慮重重的心態，是不是也太多了。養育孩子是辛苦，但是也有很多快樂。未來的路也難走，但是一步步也會走過。與其誇大困難，不如慢慢來，走一步算一步。

回家看到另一個母親在網上曬的圖片。3歲多的小女孩兒，帶著往山野裏跑，父母保護著玩單杠，小難度的蹦極，照片裏全是歡樂。她母親是草根出身，自小也是在郊野裏玩樂長大，一身活力，性格開朗，所以這樣放手讓女兒去撒野。看她們的照片，真是件開心的事。你看到沒有顧慮，沒有設重重保護的父母，讓子女天然長大。

生活也難，她剛剛畢業，在學術圈工作，還要帶孩子。初始步入職場的興奮和壓力都在，尚小的孩子，未來需要一堆的付出。我去見過她幾次，她從來沒有抱怨，我只看到她們母女開心的玩鬧。小孩子玩鬧到半夜才睡也可以，沒有規矩，沒有育嬰手冊，只有隨意。我是真心喜歡這個小女孩，靈氣十足，又繼承了她媽媽的活力。

兩個截然不同的母親，帶給我這個旁觀者也是截然不同的心情。老實說，我願意看到歡樂，不願意聽到一堆堆的抱怨。我其實是一個很好的傾聽者，可是，當一個人永遠只看到生活的麻煩，你會想，到底是不是我們的認知有了問題？

有的時候，生活給予我們的是一堆亂麻，到底是埋怨，哭泣，撒手而逃，還是試試看能否剪開？多年前讀《上海的金枝玉葉》，裏面有句話記憶猶新：哪怕生活才露了個線頭，她也有本事把她織成一件毛衣。

我給我回上海的朋友打了個電話，問她回國是否安好。我們的談話裏彼此都不再抱怨，訴苦，我們都嘗試從生活的麻煩裏找些好的收獲來解讀，我們都安心了許多，也快樂了許多。而這種快樂，可以相互傳染，然後可以更加去直面解決生活的困難。

（責編：路西）

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