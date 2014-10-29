海外生存之惑：我們的共同記憶—記郭富城倫敦演唱會

Image copyright z Image caption 郭富城在倫敦溫布利體育館的演唱會是他首次在英國開唱（攝影:子川）

10月27號，郭富城的倫敦演唱會在Wembley Arena(溫布利體育館）上演，這是郭富城第一次在英國舉辦演唱會，同時這也是他世界巡迴演唱會的一部分。繼香港，新加坡和美國等國家和地區以後，郭富城自己也稱：「終於迎來了第一次在英國的演唱會，很是興奮」。

今年，正好是郭富城出道三十年的時間，經歷過90s年代的香港娛樂圈最為風光的「四大天王」時期，而後，又轉戰電影圈，接拍數部電影后，憑借《父子》一角，為他贏得金馬獎最佳男主角。

老實講，這也是我第一次看郭富城的演唱會。看完整場演唱會以後，和同去看演唱會的同伴笑稱：「雖然當他粉絲（Fans)的時間稍微晚了點，但從此開始變成他的follower」。 演唱會一開場，郭富城就以一身半透明的蕾絲裝亮相，身材保持良好，可見日常對身型保持的嚴苛。

而後，在正常接近3個小時的演唱會時間裏，充分展現其舞蹈功底，演唱22首歌曲，期間穿插與現場歌迷的互動，他也深情表白說自己勇於嘗試，不管失敗或者成功，都是一種經歷，此時他身後的大銀幕上循環播放著他出道以來的電影作品，有大家所熟悉的《三岔口》，《父子》等電影，全場氣氛突然安靜下來，靜靜的跟著他，跟著屏幕上的電影作品一起，走進郭富城出道三十年來的歷程，體會這位天王巨星在這一路來的努力付出。

「沒有誰能隨隨便便成功」，這是在看演唱會的過程裏，我能最直接感受到的衝擊。老實說，來倫敦開演唱會的明星不少，但是郭富城的演唱會，從舞蹈，樂團，還有服裝設計等來說，仍然是我覺得演唱會裏做的最棒的。不光是郭富城自己賣力的演出，後面的製作班底，還有舞群，精湛的團隊製作和合作，讓人佩服細節之下，打造出來舞台盛宴。演唱會當中，大牌舞蹈指導Sunny Wong 也出場跟郭富城大跳一曲，High翻全場，從出道以來，Sunny Wong和郭富城就開始合作，都說Sunny 舞技精湛，第一次看到，我著實也被驚到。不止在於舞技本身，而是深深被在舞台上充分投入，忘我表演的兩個人給折服。

我的童年時期，是伴隨著香港的TVB長大的，常常聽見港人說「香港精神」，那時候我當然是不懂的。後來，出國讀書，去不同的地方旅行，可是每次回家的旅程卻都要經過香港轉機，然後再回到家鄉。每次進進出出香港都覺得，雖然它與我的生活沒有交集，但我卻對它有一種莫名的熟悉感。從那些小時候被關在家裏寫作業的暑假開始，我的成長環境裏，就被「TVB"；"四大天王」等字眼關聯著。這可能是我們這一代電視小孩裏，共同的記憶吧。

除了這場倫敦演唱會以外，郭富城還將在內地舉辦演唱會，明年還有新的電影要拍。剛剛迎來49歲生日，出道30年的他，有時候，會讓我們分不清，究竟是記憶裏的香港精神融合了他的個性，還是他為我們創造了一直在腦海里的拼搏，努力，不服輸的一代香港人的記憶。不論如何，它都很真實，很鮮明！

（責編：路西）

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