倫敦時尚：該向誰致敬

Image copyright BBC World Service Image caption 英國新銳設計師夏儂的2015標語套頭衫系列

都說時裝設計有「輪迴」,這幾年,大部分設計師只顧應景的復古懷舊,卻並不明確知道自己的設計到底在向誰致敬。

隨便翻閱幾本時尚雜誌,便會發現標語上衣和喇叭褲又回來了。

標語的輝煌

2015倫敦走秀台上,標語套頭衫算是其中一大看點。

英國新銳設計師夏儂(Christopher Shannon)想要表現「英國病了」的帶有政治性的時尚宣言,手法就是對於標語的運用。比起80年代以政治標語T恤出名的英國設計師哈姆尼特(Katharine Hamnett),他的表達更旁敲側擊、有觀察性、充滿黑色幽默。

套頭衫繡上的藍白條塑料袋寫著紅色「Save Me"的套頭衫,是對目前Tesco現狀的直接響應。該設計完全是由這個英國最大連鎖超市近日宣佈的大規模管理層裁員而得來。這一系列還有類似的標語套頭衫,可樂罐上的 "Broke" 和寫在街角小店塑料袋上的「Thanks For Nothing」,都影射著一磅店大潮依舊有增無減。

還有不少熱衷於標語的設計師,一貫如言簡意賅的Kenzo;以標語T恤、新奇套頭衫和亮片起家的盧普伐(Markus Lupfer)等等。英國版《ELLE》雜誌剛剛新鮮出爐了一片關於「標語上衣」的文章,其中指出:「寬鬆垮大的標語套頭衫又回來了,是必備的「酷上加酷」。

其實這些標語上衣早在60年代便風靡如潮。如果把60年代時髦的衣服拿到現在,幾乎都不再耀眼。但唯有標語上衣依然能夠搖擺圈內的設計風向,正是因為如此,《衛報》記者卡特納-摩雷(Jess Cartner-Morley)才敢提出「伊麗莎白二世的英國一直引領著世界街頭流行」的霸氣言辭。

Image copyright BBC World Service Image caption 《慾望都市》中角色Carrie Bradshaw穿著J'Adore Dior標語T恤彰顯個性

「58% Don't Want Pershing」、「Frankie Says Relax」、「Just Do It」、「J'Adore Dior」等等一些至今仍舊記憶猶新的經典標語,都源自印著他們的套頭衫或是T恤。難怪卡特納-摩雷說:「從所謂的文化衫就能再現流行文化的歷史。」

60年代的時裝革命起源於泰迪男生造型(Teddy boys)和當時的青年風暴(youthquake)。著裝變為表達自我的最佳選擇。

無論潮流如何變化,時裝始終與交流有關,而標語T恤的出現讓這種交流改變。當時的青年人不在乎聽取意見,而最想要表達自己,向全世界宣告自己的想法。60年代的青年一直在用標語來時尚的做法一直沒有改變。

過去十幾年,時裝在流行文化中的作用越來越重要,標語文化也隨之成為表達自我必備的「武器」。有人說:「耐克的Just Do It是在炫耀個人主義哲學。」由此不難聯想到在《慾望都市》裏Carrie Bradshaw穿著J'Adore Dior標語T恤,讓人物性格更加鮮明;設計師霍蘭德(Henry Holland)的人名T恤也讓他在倫敦時裝周一舉成名。

在強調個性的當下,設計師又重拾起標語來「爭寵」,爭得恐怕就剩下如何讓標語犀利而已。

喇叭褲回歸

Image copyright BBC World Service Image caption 喇叭褲從70年代歸來:Abba著裝,設計師安德森的2015年1月新季展示

同時,在巴黎和米蘭,正上演著70年代風的一幕幕走秀。男裝喇叭褲成為大熱。

這實在令人難以置信,流行於薩契爾夫人執政、Sweet和Abba著裝大熱、喜劇《班尼黑爾》(Benny Hill)熱播的70年代,喇叭褲早該告別時尚,卻在今年的各大時裝周上秀了個遍。

這讓熱衷於流行文化的英國設計師們,信手拈來了一番男裝喇叭褲「革命」。設計師安德森(JW Anderson)在倫敦男裝周上把他的每個模特都裝扮上了喇叭褲,無一例外。這位30歲的設計師,一如既往的先鋒做派,把褲腿腳踝處都分了叉,讓喇叭褲看上去更加激進。他說:「我混合了50年代到80年代的風格,讓設計變得非常英國。」

而Topman的喇叭褲設計則收斂許多,沒有特別寬大的褲腿,也不是十分貼身的版型。即便如此,新款喇叭褲仍然沒有贏過早就深入人心的鉛筆褲。

Image copyright BBC World Service Image caption 2015亮相時裝周的Topman模特; 電影《周末夜狂熱》(1977)裏的特拉沃爾塔

品牌創意總監理查森(Gordon Richardson)表示:「喇叭褲需要花些時間才能真正進入男人們的衣櫃。除了鉛筆褲以外的其他褲型正在女裝中慢慢豐富,男人們看到自己女朋友的改變,就會開始對喇叭褲動心。」

無論是60年代的標語上衣,還是70年代的喇叭褲,都在傳達著時裝設計的周而複始,這彷彿摒棄了時尚一直標榜著的創新精神。然而倫敦時裝學院創意總監格倫威爾(Tony Glenville)則認為:「優秀的設計師並不會抄襲過去,而是做足調查研究之後,重新再創作。」

這麼看來,創新著實簡單,只是讓過去都揮之即來便好罷。

(責編:董樂)

本文不代表BBC的立場和觀點。網友如要發表評論,請使用下表: