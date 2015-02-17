海外生存之惑：濃濃思鄉情

Image copyright z Image caption 倫敦中國城裝點春節盛裝

曾經，或者在我的青少年時期，我以為最酷的人生就是:背起背包,說走就走的闖蕩人生。

也因為古人雲：讀萬卷書，不如行千里路。所以，曾經，其實現在也還是如此，我總喜歡行走在路上，去探索，去發現，去感知的體驗。

又因，在國外日子長久以來，農曆新年要「回家過年」的氛圍自然少了些。一來，是時間的不允許，二來，也算是入鄉隨俗，禮儀周到雖然沒有減少，但是儀式的莊重感自然在國外是比不得在國內的，所以，在農曆新年期間，三五好友在一起聚會聚餐，就算是團團圓圓的過了一個農曆新年。

所以，這樣長久日子下來，每逢佳節，要特意凖備過年用品，或者特意空出一段休假時間回國慶祝的心思似乎也越來越少。不過好在，倫敦也是一個很開放和國際化的城市。每年的中國農曆新年期間，外國友人和我們一道慶祝起中國的農曆年來。

我的一個英國女生朋友，她是小學老師，在她的課堂上，每年的農曆新年期間，她都會組織小朋友一起做剪紙，寫中國字，布置餐桌和凖備中國農曆年的表演節目。這些啟發和活動都源自於她曾經在中國生活工作的經歷。我的一位印度朋友，她特意給自己選了一件紅色的衣服，要在農曆年期間穿上，因為她聽說24歲時本命年，中國人選擇穿戴紅色象徵和寓意吉祥平安。於是，她說她也要來try 一下，她覺得很新奇也很好玩。

偶爾， 我們可以從對方的眼中看到自己。在英國，在倫敦，我時常會驚訝於存在於各種文化間的差異，和我們對同一種事務的不同解讀。但，從別人的眼中去了解和解讀自己，也是一件很有趣的事情。於是乎，最初幾年在國外的日子裏，在外過春節的新鮮感，甚至會取代想要過中國過年的急切感。

但是，同樣也隨著時間的累積，我也才漸漸認識到，再多的闖蕩和游離，再豐富的世界體驗，也不如和相愛的家人間的相守與陪伴！

所以，仍然還是那句老話：回家就是最好的禮物。如果暫時不能，那就送上祝福跟禮品吧，希望自己愛的家人和親友可以一起擁有美好的記憶，即使是相隔兩地。對於我們身處海外的人來說，與其說農曆新年是一個節日，不如說那是一個難得的機會，讓我們可以在繁忙的工作和奔波裏，送上對遠方家人的祝福和思念之情！

（責編：尚清）

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