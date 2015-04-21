海外生存之惑：舞隨心動

Image copyright Reuters Image caption 好的舞蹈演出離不開扎實的舞蹈訓練和基本功。

前段時間一直抱怨倫敦近期沒有好的戲劇，好的舞蹈演出可以看。有一部喜歡的話劇，是我很喜歡的演員Kevin Spacey 在 Old Vic的演出。只可惜不僅票價昂貴，而且一票難求。所以，也只好打消了去現場看他演出的念頭。

也不知道是在倫敦，觀眾的口味被一個個大牌演出團體給「慣壞了」，還是真的自從2012年倫敦奧運會結束以後，演出市場就開始稍有點冷清和退場的意向。總之，好演出的密集程度，好像不大如前。

想想2013年夏天的時候，波士頓芭蕾舞團來倫敦的演出。怎麼說呢，這場演出是到目前為止，讓我印象最為深刻的一個芭蕾舞蹈作品之一。這麼說起來，你會難以置信。可是，我想當天如果你也在現場，你就不會質疑為什麼觀眾會有如此強烈的反應，本來好的藝術作品，舞蹈表演並不多得，Jiří Kylián作為世界上最好的當代舞蹈編舞大師之一，他的作品從來都被認為是世界頂級的演出，這次波士頓芭蕾舞團帶來的作品，不僅再次證明他們擁有世界上最好的芭蕾舞舞者和創作團隊。同時，對於在倫敦的觀眾來說，這次觀賞體驗未嘗不是一種震撼。整場BELLA FIGURA的演出，舞者無論男舞者還是女舞者，皆是裸著上半身演出，性別的意識在這場舞蹈裏是模糊的，這在別人編排的舞蹈作品裏很是罕見。

其實，舞蹈，它不單是一種表演形式，而是人類本能的慾望。雖然舞蹈發展到了今天，演變成了一種技術性的表演方式，但是，回歸到本質，它的起源是並不是提供觀賞，而是為了交流。在文字還沒有出現的時候，舞蹈的功能就是傳遞信息。所以，讓我震撼的BELLA FIGURA這一幕演出，是我看過的所有舞蹈中，所有編舞的人當中，最理解舞蹈含義的人。不可否認，好的舞蹈演出離不開扎實的舞蹈訓練和基本功，離不開燈光，舞台設計的配合，但是，讓我對之久久不能忘懷的不是技術，而是編舞的人想要講述的故事。它講述了一個關於「孤單」，以及探討個人的內心世界和外界「現實」世界的掙扎的故事。

太美的藝術作品，總是孤單的。在眾多的舞蹈作品中，難得看到如此乾淨純粹的表演，甚至讓你感覺不到這是一次表演，而就像給你傾訴了一個故事，美的太孤獨，這是我對BELLA FIGURA的評價。在舒緩的音樂背景下，我甚至沒有在意舞者的性別，只記得那些妖嬈多姿的紅裙在昏黃的舞台燈光下搖曳。就這樣，我們就被帶入了一個編舞的人為我們創造的世界裏。自我的情緒被喚起，被無限的拉長放大，舞蹈的技術和表演漸漸被忘記。看完演出以後，簡直覺得太過癮了。情緒一時難以平複，非得拉上三五朋友去喝上一小杯，然後把酒言歡，才算是真正結束了整場完整的「演出」，才算是平複了情緒。

你看，在太陽才剛開始暖身的時候，倫敦就已經開始蠢蠢欲動了。街上突然多了好多跑步的人；大街小巷的露天咖啡館也重新開放了；坐在教堂和公園外嗮太陽的人簡直是多不勝數。這個城市，已經開啟了夏日模式，等待著享受經過漫長冬日後的一點放縱。有時候，開啟我們神經的是一個舞蹈，是一場演出，也可以是一次旅行。不管是什麼，只要找到屬於你的快樂就好。

（責編：友義）

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