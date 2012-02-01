Image caption 給福利封頂，是不是僅僅關系到錢？

上星期，聯合政府提出的“福利封頂”議案在議會上院遭到駁回。部分原因是由于上院中英格蘭聖公會的幾名主教以“道德”為由投了反對票。

福利封頂，簡而言之就是說，救濟金的總數不能超過平均收入。

聽上去好像很有道理，但是，封頂，觸動了許多神經。

債台高築

首先，我們需要看看英國政府面對的一個爛攤子。

根據上星期公布的官方數字，英國政府債台不斷加高，去年年底首次突破萬億（兆）英鎊大關。英國也加入了包括美國、意大利在內、為數不多的幾個債務以兆計算的國家的行列。

平攤下來，每個英國人欠債16,400英鎊。

因此，聯合政府一上台，經濟、政治策略的中心之一就是削減債務。恐怕所有的人都同意，國債不能繼續這樣增加下去。這就意味著，政府必須通過提高稅收、削減開支來實現控制赤字。而支出的一個大頭，正是福利。

英國的年度福利預算估計接近兩千億英鎊。毫無疑問，減赤的大刀會砍到福利的頭上。

削減福利的手段之一是給福利封頂。數字不細說了，有意者可看我們的詳細報道，宗旨是，從2013年開始，沒有收入的家庭領取的福利總額不能超過英國家庭的平均收入2.6萬英鎊。

不單是錢的問題

那麼，福利封頂能給政府省下多少錢呢？

Image caption 不能用福利制度主張倚賴文化

官方預測顯示，如果按照現行的議案推廣的話，明年，受封頂議案影響的大約會有67,000個家庭，平均每個家庭每星期少領83英鎊的救濟，一年下來給國庫節約2.9億英鎊。

這和福利救濟的總額相比，其實更像是一杯啤酒錢，不值得大動肝火。

但是，政府說了，省錢並不是封頂的唯一的動機。工作、養老金大臣鄧肯史密斯早就說過，現行的福利體制導致了“倚賴文化”的形成。如果工作還不如吃福利，誰還願意工作？

根據現行的福利制度，一個無人上班的家庭、拿著住房津貼（Housing benifit）住在倫敦等房租很貴的地方。如果這家里一個人找到了工作，住房津貼就會根據工資水平減少，說不定就不能繼續住在倫敦的大房子里了。

鄧肯史密斯們認為，這樣的制度摧毀了許多吃救濟的人的責任感、上進心，讓他們永遠也脫不了貧、翻不了身，這是不道德的。

孩子怎麼辦？

但是，上院的一些主教們可不是這麼看的。他們最大的擔心是，政府如何計算封頂以下的福利。

“領頭羊”利彭和利茲教區主教約翰·派克（John Packer）明確表示，不應該把兒童福利（Child Benefit）列入等式中。他說，兒童福利是英國的一項普世福利，不應該把福利被封頂的人排斥在外。

Image caption 主教約翰·派克：兒童福利不能包括在內

慈善機構“兒童協會”指出，收入8萬英鎊的父母仍然可以領兒童福利，但是，失業的一大家子人福利達到2.6萬英鎊後仍然會失去這筆款項。“兒童貧窮行動小組”的總裁加恩姆則更尖銳地說，受福利封頂影響的21萬名兒童將面臨極度貧困、無家可歸的嚴酷現實。

智囊團CentreForum的總經濟師Tim Leunig算了這樣一筆帳：一個有四個孩子、在倫敦遠郊租住私人房子的家庭，福利被封頂之後，交了房租、水電、地稅等等帳單之後，全家每星期的生活費就剩下26.23英鎊，相當于每人每天62便士。

讓弱勢人群更加弱勢，豈不是很不道德？

老鼠的孩子？

話又說回來了，四口之家，也有許多父親收入不到三萬五千英鎊（稅後相當于封頂的福利2.6萬英鎊），住不起倫敦室內的大房子，就住在倫敦以外；買不起高尚住宅區，就買廉價住宅區；讓這樣的父親納稅來贊助那些不上班、卻又非要住在倫敦的父親，豈不也是很不公平？

什麼才是公平、什麼才是道德？這個問題，一時是辯論不清楚的。有社會學家提醒，談福利封頂，也必須考慮長期的社會流動性。

因為，拿著福利住豪宅的人其實無異于住監獄：上班永遠不劃算、終身只能領救濟。英國大約有兩百萬孩子的父母從來不工作，這些孩子，豈不是也被剝奪了對未來的希望和憧憬？

封頂，另外一個重要的功效可能會是：讓父母成為孩子的榜樣，提高自尊自信、降低失業人群中更加普

發的抑鬱、為父母提供一個更加積極、向上的人生觀、給孩子們一個擺脫“老鼠的孩子只能打洞”怪圈的機會……

這樣的價值，無法用錢來衡量。

公眾支持

目前看來，福利封頂的議案頗得民心。

上周末《星期日泰晤士報》委托YouGov所做的民意調查顯示，72%的受訪者支持封頂，大多數人也基本上同意政府提議的封頂上限。

本星期，封頂議案又將被拿回下院辯論。聯合政府嘴上說不會讓步，反對黨工黨繼續騎牆。看來，這個皮球，在上院下院之間，說不定還得再踢幾個回合。

（蘇平，2012年1月31日，倫敦）