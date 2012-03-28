Image copyright PA Image caption 姆安巴的遭遇，凸現著生命的脆弱和人生的不可預見。

英文中有個玩笑，信神的與不信神的辯論。前者說，「重症監護室（或者，癌症病房）內沒有無神論者」。意思是，到了節骨眼上，人人都會抱佛腳。

後者反駁，「急救人員要開始心臟復蘇了，沒人會說，等一下，我們先祈禱吧。」

還記得不久前英國綠茵場上發生的那一幕嗎？博爾頓迎戰熱刺，姆安巴一頭栽倒在草地上……隨後，博爾頓球員博雅塔雙手指向蒼天，熱刺的範德法特跪倒在地、雙手合放胸前，為姆安巴禱告……

足球場上的悲情，牽動了無數人的心弦。之後，在姆安巴家人的引領下，一場「為姆安巴祈禱」的運動聲勢浩大。

姆安巴心臟停跳78分鐘後「起死回生」，是神應驗了禱告？

聲勢浩大

姆安巴生命垂危，《太陽報》頭版以姆安巴未婚妻的話作為大標題：「神在控制」；《每日星報》則高呼「上帝的手中」。

英國微博網站推特上，#PrayForMuamba一夜間成為最火爆的trend之一。不久，為姆安巴祈福的微博即逼近百萬。Youtube上，有關姆安巴的一些視頻掛上了「1 like=1 prayer」的標簽。有了新技術，祈禱也要跟上時代步伐？

切爾西的卡西爾為藍軍破門後亮出「為姆安巴祈禱」的貼身內衣，場面令人動容。通常情況下，球員比賽間不准穿印有「宣傳口號」的球衣。但這一次，誰也沒有亮「紅牌」。

朱魯，霍伊特，霍頓，迪福、 沃克爾，魯尼……數不清的足球運動員、教練也都在微博上加入了為姆安巴祈禱的大軍。

非洲大陸，姆安巴的出生地金沙薩。剛果共和國足球協會主席說，「希望上帝助他康復，重返球場。6500萬剛果人都在為姆安巴祈禱。」

中國幾家知名足球網站也請求姆安巴「為了愛你的人，為了你愛的人，為了綠茵球場，活下去」。

生命脆弱

祈禱，是人們試圖與「超自然」交流。

Image copyright 1 Image caption 球員進球後亮「文化衫」沒有被罰紅牌

很明顯，姆安巴的未婚妻很虔誠。每一個聲明、每一條微博幾乎都提到了上帝、禱告。她的誠信，應該算是「祈禱運動」的導火索。

但是，大批英國人加入祈禱，我看，至少也證明，許多人還是情願相信，禱告大概是有用的，某個「超自然」的力量或許能夠聽到自己的請求。

像姆安巴一樣看上去健康、強壯的運動明星，在成千上萬的球迷前突然倒地，凸顯了生命之脆弱和人生的不可預見性。

誰能百分之百地控制自己的人生走向、命運前途、生老病死？面對難以忍受的心理壓力、難以應對的危機局面，我們難免會仰望青天，尋求詮釋、撫慰、動力與希望。

貴人長壽？

2004年，BBC委托ICM所做的一次調查發現，10個英國人中大約有6個人相信某種「神靈」。調查得出的結論是，涉及健康與幸福，期盼超自然力量的干預是「人類基本的願望」。

比如，基督徒信奉，誠信的禱告，能讓病體康復；誠信（不妄求）的乞求，神（在自己選定的時間）必然成就。

但是，這種觀點，把醫學常理與宗教信仰放在了「敵對」的立場上。過去好幾百年，信神的和不信神的、科學家和神學家圍繞著「禱告是否有效」不停地打嘴仗。

1872年，英國傑出科學家弗朗西斯·高爾頓（Francis Galton）爵士發表經典性論文「祈禱有效性的統計調查」。有人說，這是第一次以祈禱為主題的科學研究。高爾頓想找出答案，如果說祈禱有效的話，那麼，最「有影響力」、能發動最多人為他們祈禱的人----比如說王室成員----是否就應該最長壽。但是，他的研究結果發現，貴人並不長壽，因此，「禱告無效」。

但是，人們對禱告力量的誠信並沒有因此消失。「提燈護士」佛羅倫斯·南丁格爾就是其中之一。她寫道，「很多情況下，在人們失去知覺時，一句禱告就能打動他們」。

禱告有沒有效果？嘴仗打了幾百年，現在還是誰也沒能說服誰。

就像姆安巴，心臟停跳78分鐘後「起死回生」，有人說，這是神聽到了人的禱告，給我們的一個奇跡。但也有人從醫學的角度給出長篇大論的分析，講解其可能性。

寧信其有？

達賴喇嘛說過一句話，「只有行動，才能帶來變化，而不是冥想和禱告」。

當然，達賴當時是在講世界和平。具體到生老病死、考試成績、生男生女這類「婆婆媽媽」的瑣事，不管你怎麼看待祈禱與超自然的關係，祈禱、特別是為別人祈禱，確實能讓人在那一瞬間把注意力集中到好事、善事上。閉上眼睛，為愛人、為自己許個願……

1992年，英國學者弗朗西斯（Leslie Francis）對4000名12-15歲的青少年所作的調查發現，與教堂從來不沾邊兒的青少年中，至少三分之一「偶爾祈禱」。

寧信有，不信無？只當是買保險？許多人還在繼續為姆安巴祈禱……

（蘇平，2012年3月26日，倫敦）