Image copyright Image caption 小甜心希瑟並不是溫網迷信第一人。

迷信、迷信，迷迷糊糊地就信了。誰成想，硝煙四起的溫布爾登，居然也是迷信的溫床。

她沒有薩拉波娃的性感，比不上大威小威的強悍，但是，希瑟·沃特森俏皮、活潑，很有鄰家少女的甜美。

今年的溫網上，希瑟·沃特森（Heather Watson）成為27年以來首次在中心球場贏過比賽、1998年以來首次在溫網擊敗兩名排名100以內對手、10年來首次進入前32名的英國女選手。

難怪，小希成了今夏英國人的甜心。

更讓英國人唏噓慨嘆的，小希還把自己的成功，歸功於英國的經典早餐----熏三文魚、炒雞蛋！

堵著耳機、愛扮小編的小希坦言「很迷信」。她的迷信有兩條，一是今年溫網賽期內天天早餐不變樣；二是換邊兒時蹦蹦跳跳地把毛巾遞給球童。

三文魚、炒雞蛋真是贏得大滿貫的秘方？甜心小希，並不是溫網迷信的第一人。

天線寶寶

穆雷的球拍執掌著英國人的溫網夢，他的鬍子也曾讓人浮想聯翩。有人說，這是穆雷的迷信，溫網期間絕對不能刮臉。

Image copyright AFP Image caption 納豆的「怪癖」廣為人知。

穆雷自稱不修邊幅只是因為太懶。但是，五次奪得溫網男單桂冠的比約·博格確實是刮了臉輕裝上陣，下次再見剃須刀，就是舉起獎杯之後了；

「納豆」（納達爾）的怪異更有名。按著特定的順序抻短褲、摸雙肩、揪耳朵、摁鼻子，水瓶必須列隊站好、標簽一律衝外（如果對手換邊的時候不小心把他的水瓶子踢倒，納豆會不會發瘋？）；

「小德」（德約科維奇）據說堅信不能連續兩次使用同一個淋浴；

「小威」（塞蕾娜·威廉姆斯）溫網期間必須穿同一雙襪子，首發前顛球五次，二發前顛球兩次；

「伊萬」（伊萬尼塞維奇）告訴BBC，2001年溫網期間迷信「天線寶寶」，每天早晨必看，此外，停車、淋浴、吃飯，「你簡直不能想像我每天必須記住作的事有多多！」

吃個糖丸子？

怪癖多多，這些網球明星腦子裏到底在想些什麼？

前英聯邦乒乓球冠軍、現在改行做記者的馬修·賽義德（M Syed）說，迷信可以幫助運動員打消頭腦中的疑慮，提升信心，對贏得比賽確實可以有幫助。

他說，理解體育明星的「怪癖」，可以借用醫學界的「假藥效應」理論。讓病人吃個毫無醫療價值的糖丸子，也可能起到很大的止痛作用。這是因為，病人堅信糖丸子是藥。

Image copyright Getty Image caption 穆雷堅稱除了溜狗，沒有別的雷打不動的習慣。

賽義德認為，要解釋運動員好像更迷信並不難。根本的原因是「疑率」。搞體育，疑慮是最有害的。如果你懷疑自己這個正手球可能回不好，很可能就回得很糟糕。如果迷信能幫助運動員打消疑慮，給他一種更有控制力的假像，對提升積極心態很有幫助。

「英國心理協會」也有專家認為，迷信在體育比賽中扮演著重要角色。

今年早些時候，在英國心理協會年度會議上，斯特靈大學的帕特裏克·歐佛裏（P Ofori）提交了對10名參加2010年南非世界杯比賽的加納足球運動員的調查結果。調查的內容是運動員的宗教信仰和個人迷信。

歐佛裏的結論是，教練和心理醫生應該鼓勵運動員建立自己的「規矩、習慣」，並且將其融入應對策略。因為，調查證實，迷信和宗教儀式能夠提高運動員對焦慮的免疫力。

不能走極端

但是，也有心理醫師認為，太過迷信有害無利。

在聽說小希迷信三文魚之後，治療焦慮、壓力、信心等心理問題的專家湯姆森（V Thompson）醫生警告，迷信「不能走極端」。

他說，顛幾下球，穩定穩定情緒，做好發球的凖備，未嘗不可。如果到了必須顛三下、顛五下就絕對不行的地步，反倒會讓運動員分心。顛球是為了集中注意力，指望顛球能幫你避免災難，就過分了。

湯姆森認為，有些人天生如同「尼龍搭扣」，走到哪兒沾到哪兒，怪癖會越沾越多。

他建議，運動員應該退後一步，仔細審視一下自己的這些怪癖對改善比賽結果是否真有幫助，想一想能不能更靈活一些。

聽天由命撞大運

再自信的人，都會有一定的不安全感，總有焦慮、擔憂、害怕、需要一根拐杖的時候。

從摸摸木頭到交叉手指，堅守著自己的迷信、怪癖，恐怕也是因為我們不願意冒險去看看改變可能帶來怎樣的後果。

迷信，寧信有，不信無？運動員恐怕更是如此。要想捧起那個大滿貫的獎杯，要想拿到那張百萬英鎊的獎金支票，可是不能聽天由命撞大運。

昨天吃了三文魚贏了球，明天不敢不吃。否則，輸了怪誰？

（蘇平，2012年7月2日，倫敦）