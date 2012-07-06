Image caption 騙子奧洛沃膽大，直接騙到了倫敦奧運會的「產婦」，倫敦奧運承辦局的頭上。

奧運，對一些人是體育的盛會，對另一些人是撈一把的機會。

奧運，重在參與。不過，對倫敦人奧洛沃（A Olowo）和他的哥們兒奧杜克雅（A Odukoya）來說，肯定是「摻乎」不上了，最多也就是在規定的時間裏看會兒電視轉播。

奧洛沃和奧杜克雅日前被判詐騙有罪，鋃鐺入獄，分別要服刑4年半和3年半。

奧運騙子

兩人設計的騙局是圍繞奧運會，詐騙的對象是倫敦奧運會的「產婦」，承建奧運會的倫敦奧運承辦局（Olympic Delivery Authority）。

騙子膽大，心卻不細，騙術簡單的令人難以置信。奧洛沃詐稱他是一家為奧林匹克公園提供園藝花卉服務的公司的財務主管，書面通知奧運承辦局，公司帳號有變，讓奧運承辦局把費用打到另一個賬戶上。

倫敦奧運承辦局很有效率，立刻按要求把230萬英鎊打到了騙子指定的賬戶上。

騙子計劃把其中200萬英鎊匯到尼日利亞，然後作為海外投資在英國購置產業。騙子的洗錢操作落入了英國警方對付有組織犯罪的專案組，Operation Podium的視野，整個騙局才被揭穿。

倫敦奧運承辦局的發言人說，案發後立刻對其付款系統進行了檢討，力爭杜絕漏洞，被騙的錢大部分已被追回。

Image caption 請注意：有權銷售奧運門票的只有倫敦奧組委，獨此一家，別無分店。未經許可刊登賣票廣告或轉手倒賣奧運門票是違法行為。

奧運黃牛

英國檢控方說，這是一起有組織有預謀瞄凖奧運會專項資金的詐騙案。而有組織犯罪在英國警方眼裏，是排在恐怖襲擊之後對奧運會的第二大威脅。

當然，如此膽大妄為，直接騙到奧運主辦者頭上的，畢竟是「一小撮」。多數做奧運發財夢的人，不過是想趁機撈一把。

比如，凡是有搶手的門票，必有票販子，天下皆然，倫敦也不例外。

儘管倫敦奧運會的門票發售管理十分嚴格，也擋不住黃牛行騙的執著。網上倒騰奧運門票的網站不少，不乏「國際倒爺」，而且都聲稱神通廣大，保證提供熱門比賽，甚至包括最搶手的男子100米決賽的門票。

倫敦警方為此特別發出警告，對英國和國際的各類「賣票」廣告要保持警惕。警方說，這類廣告通常只留一個電話號碼或一個電郵地址，上當者不但破財，而且個人信息也會被盜。

請注意：有權銷售奧運門票的只有倫敦奧組委，獨此一家，別無分店。想買票，只能到倫敦奧組委的官方網站，2012 Locog.com。未經許可刊登賣票廣告或轉手倒賣奧運門票是非法行為。而且，對奧運黃牛的罰款最高額從通常的5000英鎊提高到了20000英鎊。

奧運地主

預計，奧運會將吸引數以百萬計的外國運動員、商家和遊客雲集倫敦，倫敦的各色「地主」也在做著奧運發財大夢。

從屋頂（架攝像機的制高點）到操場、地下室，甚至廢棄的老礦窯（用作排演場地、倉庫和臨時集體宿舍），平時的「死空間」（dead space）都「活了」。

正兒八經的客房就更不用說了。房東趕房客的新聞已不斷出爆出。房東為何趕房客？要騰出房子迎接奧運「貴客」。貴到什麼程度？有房東打出廣告，平時每周350英鎊的租金，奧運期間要價6000英鎊。

政府負責住房事務的部長施普斯( G Shapps)不得不給房東打招呼，不給房客「適當的提前通知」就趕人，是刑事犯罪行為，如果被認定有罪，可以處以最長達2年的監禁。

問題是，什麼算是「適當的提前通知」。如果白紙黑字簽了合同，結束租賃關係，必須提前三個月通知對方，當然一清二白。但許多租賃都是口頭約定，提前兩周跟對方打個招呼就可以。

部長的「威脅」倒不如房東自己的行業組織，倫敦房東協會的忠告更有效。倫敦房東協會提醒房東們，奧運期間倫敦租房市場是否會像有些人預計的那樣火爆另當別論，為了奧運會的三個星期猛撈一把而丟掉了一個按時交納房租的好房客，好比是為了撿一個超大號雞蛋而趕走了一隻天天下蛋的雞。

Image caption 即便店家店員都願意星期天敞開大門迎客，是否會顧客盈門則是另一回事。

奧運店家

文章讀到這裏，如果覺得想發奧運財的英國人不是騙子倒爺就是財迷心竅，那就是大大的誤導了。

絕大多數英國商家還是奉公守法，勤勤懇懇，一個汗珠摔八瓣的靠誠實勞動掙錢。

英國議會甚至要臨時把老皇曆丟在一邊，為店家創造更多的賺錢機會。

英國《周日交易法案》（The Suunday Trading Act 1994）規定，營業面積超過280平方米的商店，星期天最長營業時間不得超過6個小時，而且只能在早10點和晚6點之間。

在奧運會和殘奧會舉行期間前後八個周日裏，暫時中止周日交易的有關法律規定，讓店家甩開膀子掙錢。

但此舉又引起工會、權益組織甚至教會的群起攻擊，要求政府同時頒布保障工人周日不上班的權利的附加條款。

其實，即便店家店員都願意星期天敞開大門迎客，是否會顧客盈門則是另一回事。去年的威廉王子大婚，英國的商家是鉚足了勁大賺一筆的，但婚禮吹吹打打熱鬧晚了，銷售額遠沒有預期的樂觀。

全球經濟低迷，英國經濟二次衰退，錢都串在肋巴骨上呢。奧運發財夢，是美夢成真還是南柯一夢，只能等奧運大幕落下後盤點了。