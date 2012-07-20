Image copyright Image caption 傑茜卡是英國奧運軍團的「臉面」、英國體壇最閃耀的明星之一。

08年北京奧運會上，英國奧運軍團於無聲處響驚雷，以19金、13銀、15銅，獎牌總數47枚名列中美蘇三巨頭之後，讓英國人大喜過望。

四年後的倫敦奧運會上，借助天時地利人和，能否更上一層樓？家鄉父老的期待是理所當然，從英國軍團的整體實力看，也在情理之中。

本周和下周的專欄裏，我們就來看看英國奧運軍團爭奪金牌的熱門選手和重點項目。女士優先，我們先看巾幗英雄。

全能靚妹傑茜卡

眼下，走在倫敦街頭，牆壁上、櫥窗裏、公交車站的廣告牌上，都會看到一位渾身散發著青春活力的靚女自信的朝你微笑，她就是英國奧運軍團的「臉面姑娘」（poster girl），傑茜卡（Jessica Ennis）。

陸續飛抵倫敦的各國運動員，在西斯羅機場外飛機盤旋下降的時候，或許也看到了機場外那塊大草皮上噴塗的傑茜卡的肖像。「歡迎來到我們的地盤！（Welcome to our turf）」，傑茜卡的招呼既是歡迎，更是挑戰。

從英國第一個歐洲女子少年七項全能冠軍的「小蝌蚪」（隊友對傑茜卡的暱稱），到英國歷史上第一個女子七項全能世界冠軍，短短的6年裏，傑茜卡一躍成為英國體壇最閃耀的明星。

特別是過去的兩年裏，傑茜卡更是大放異彩，接連拿下世界田徑錦標賽、世界室內田徑錦標賽和歐洲田徑錦標賽女子七項全能的冠軍。

26歲的傑茜卡也並非一路高歌。她從少年轉向成年體壇後第一個最重要的舞台，眾人期待著她大放異彩的2008年奧運會，傑茜卡卻在臨近奧運會時因訓練受傷、腳踝骨骨裂，不得不留在英國。

08年的北京奧運會，傑茜卡是腳打著石膏，坐在謝菲爾德家裏的沙發上看電視度過的。傑茜卡說，她流了很多淚，但這個挫折也是她最寶貴的經歷。

醫生警告她，職業運動員生涯可能就此結束，她卻在轉年的夏天摘取了第一個世界冠軍桂冠。

2012年的倫敦奧運會，艱苦的訓練完成了，傑茜卡枕戈待旦。傑茜卡說：「我對2012年倫敦奧運會的期待是，到時候沒有傷、把體能調整到最佳狀態，拿下那塊金牌」。

傑茜卡沒有傷，體能也在巔峰狀態，剩下的，就是在8月3日至4日的30個小時裏，拿下七項全能金牌。

Image copyright Image caption 08年北京奧運會上，瑞貝卡奪得兩塊游泳金牌，一夜之間成了家喻戶曉的人物。

出水芙蓉瑞貝卡

08年北京奧運會上，來自諾丁漢郡的19歲姑娘瑞貝卡（Rebecca Adlington）一名驚人，在奪得400米自由泳金牌後，又奪得800米自由泳金牌，並把世界紀錄縮短了1.2秒。

上一次英國人在奧運會上奪得兩塊游泳金牌是1908年，整整一百年前。

一夜之間，瑞貝卡在英國成了家喻戶曉的人物。她4歲起隨兩個姐姐開始游泳的地方政府辦的游泳池，經過5百萬英鎊的裝修，被命名為Rebecca Adlington 游泳中心重新對公眾開放。

轉年，20歲的瑞貝卡被授予OBE榮譽勛章。採訪、報告、座談，各種公眾活動讓瑞貝卡難以適應，訓練受到干擾，比賽成績下滑。

2010年以來，瑞貝卡的競技狀態穩步回升，重入佳境。2011年的世界游泳錦標賽上，她奪得800米自由泳的金牌和400米的銀牌，成為自由泳項目上英國的第一個世界冠軍。

Image copyright Image caption 扎拉公主和她心愛的坐騎一起參加2012年倫敦奧運會的火炬接力。

車輪滾滾眾姐妹，皇親國戚獨一枝

在08年的北京奧運會上，另一位瑞貝卡（Rebecca Romero）也奪得一枚金牌，是自行車女子個人追逐賽。雖然不如游泳的瑞貝卡搶眼，但金牌就是金牌。

實際上，英國奧運軍團要想再創輝煌，自行車賽場是收金的主戰場之一。08年北京奧運會上，除了瑞貝卡的那塊金牌，英國軍團在女子自行車項目上還奪得了公路自行車（Nicole Cooke），追逐賽（Victoria Pendleton）的金牌和個人計時賽和個人追逐賽的銀牌。2012年的倫敦奧運會，人們期待她們在家鄉父老面前有更好的表現。

另一個肯定會抓住觀眾的眼球和攝像機鏡頭的是扎拉公主（Zara Phillips）。2004年和2008年奧運會，扎拉均因坐騎受傷而與奧運會失之交臂，這一次換了坐騎後，31歲的扎拉公主終於首次亮相奧運會馬術賽場。

扎拉公主曾獲得2006年世界馬術錦標賽的個人馬術賽金牌和團體比賽的銀牌，實力還是在那裏的。不過，無論是否能拿牌，登台亮相就足以抓住眼球。誰讓她是英國女王伊麗莎白二世的孫女呢！

扎拉公主不僅是金枝玉葉，也出自賽馬世家。母親安妮公主曾參加1976年的奧運會馬術比賽，父親菲利普斯上尉在1972年的奧運會上獲得馬術團體比賽的金牌。

好，下周我們再來看看英國奧運軍團「鬚眉」們的奪金實力。