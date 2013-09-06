漫話英倫:消夏樂 女指揮 性歧視？！

Image caption 倫敦夏季音樂會最後一夜由一位女性指揮，在其118年的歷史上是第一次。

「一個靚女站在指揮台上，樂隊成員腦子裏想的就不是音樂了」。

明天（9月7日）的倫敦消夏音樂會「最後一夜」終場演出，傳統的一幕是可以預期的：彩帶、米字旗紛揚，觀眾狂呼、跺腳、吹口哨。

俗妝的陽春白雪，紳士淑女的瘋狂，很娛樂，很英國。

與以往任何一屆倫敦消夏音樂會不同的是，最後一夜的指揮是一位女性，瑪瑞安·阿爾索普（Marin Alsop）。

女人的指揮棒

能出任倫敦夏季音樂會的指揮，是任何一個指揮家的渴望。能指揮最後一夜的演奏，更是莫大的榮譽。由一位女性指揮終場演奏，在倫敦夏季音樂會118年的歷史上是第一次。

喜歡古典音樂的人可能對阿爾索普的名字並不陌生。她是兩大洲兩個世界級交響樂團，北美的美國巴爾蒂莫交響樂團和南美的巴西聖保羅交響樂團的指揮。

這個「歷史性突破」的激動顯然不是每一個人都分享的。著名的俄羅斯指揮家瓦西里·帕琴科（Vasily Petrenko）對女人登上指揮台是這麼看的：「一個靚女站在指揮台上，樂隊成員腦子裏想的就不是音樂了」。

在2013年聽到這樣的言論，讓一些人覺得不知今宵是何年。帕琴科的辯解更是火上澆油：「一個男指揮站在面前，樂隊的反應會更好。女人有了家庭以後，就很難做到當樂隊指揮所需要的專注」。

帕琴科是英國國家青年交響樂團和利物浦皇家交響樂團的首席指揮。帕琴科的一番話成了倫敦夏季音樂會上最刺耳的「不和諧音符」，也讓他成了眾矢之的。

面對口誅筆伐，帕琴科說他的話被「誤解」了，他只是「引述」他的家鄉俄羅斯人的觀點。

女人的升遷路

俄國人對女人的態度暫且不論。英國人的一片憤憤然確遮不住這樣一個尷尬的事實：古典音樂的指揮台上，女指揮鳳毛麟角。

豈止是音樂指揮。今年三八節前夕，由英國五個知名智囊庫和婦女權益組織組成的聯盟發表的首份年度報告：《性別與權利：誰執掌英國》得出的結論觸目驚心：

在英國通過《反性別歧視法案》近40年後，英國婦女正在被以加速度擠出政治權利中心。在其它公共領域，女性擔任最高職位的人數也低的令人難以置信。

Image caption 阿爾索普出任倫敦夏季音樂會最後一夜的指揮，被稱為「打碎玻璃天花板」的一刻。

別的不說了，就以「女人擅長」的持家理財為例。

英國財政大臣奧斯本手下的「五大金剛」，財政部的五個部長：無一女性。

英格蘭銀行金融政策委員會委員：無一女性。

英國五大銀行的總裁：無一女性。

英國金融監管局主席或總裁：無一女性。

英國工業聯合會CBI的主席或總裁：無一女性。

女人的天花板

聯合政府上台時，首相卡梅倫提出了一個「鼓舞人心」的目標，到2015年，英國所有公共機構中，女性的任命達到50%。

卡梅倫似乎已經忘了曾有過這樣的雄心壯志。或許是面對現實徒喚奈何。無處不在的「玻璃天花板」擋住了多少才女的升遷之路。

玻璃天花板，glass ceiling，看著透明，卻越不過、頂不透。

阿爾索普出任倫敦夏季音樂會最後一夜的指揮，被稱為「打碎玻璃天花板」的一刻。對這一刻的來之不易，阿爾索普可能比我們更有感觸。

阿爾索普說，她的職業道路上遇到的赤裸裸的性別歧視太多了。幾年前在意大利的一個記者會上，她被問到的第一個問題是，你做飯嗎？

對她能夠成為打碎古典音樂領域「玻璃天花板」的人，阿爾索普說她感到驕傲。阿爾索普說，在音樂會的最後一夜，在音樂會的轉播給成千上萬人帶去歡樂的時候，也希望人們能想一想婦女在當今社會的角色和地位。

倫敦夏季音樂會最後一夜，總是以演奏《希望與光榮的土地》終場。在這塊土地上，婦女的地位可以稱得上是「希望與光榮」嗎？