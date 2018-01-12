老闆如何阻止員工上班時上網閒逛

艾米麗·羅威-卡爾沃利和蕾切爾·格雷夫

（Emily Lowe-Calverley and Rachel Grieve）

2018年1月12日

圖像來源，Getty Images

網絡閒逛（Cyberloafing）指的是在工作時間從事與工作無關的網絡活動，這是現代社會的一種降低工作效率的形式。現在很少有員工盜竊公司的財物，但由於工作環境中有各種各樣的數字設備，讓很多員工可以盜竊公司的時間。

網絡閒逛或許並非惡意，但也並不總是如此。事實上，我們在研究中發現，網絡閒逛可能與日常的"黑暗"人格特徵，以及自以為可以逃脫懲罰的能力有關。

那麼，哪些人更容易出現網絡閒逛？原因何在？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現在很少有員工盜竊公司的財物，而是通過網絡閒逛盜竊公司的時間（圖片來源：Getty Images）

佔便宜

共有273名員工完成了我們的在線匿名調查，以此衡量他們的網絡閒逛情況和日常的"黑暗"人格特徵。

這些特徵被視作具有社會破壞性的黑暗三人格，表現為麻木無情和寄生性利己主義（精神病態）、操控性（馬基雅維利主義，Machiavellianism），以及傲慢優越（自戀），而且不同程度地存在於普通大眾群體。

我們預計，由於我們願意犧牲其他利益而追求某些東西，在可以相互比較的情感權利中，黑暗三人格較為嚴重的人更有可能出現網絡閒逛。

我們還研究了人們在多大程度上認為自己能在工作中僥倖逃脫（他們自認為的欺騙能力）。不出所料，具備與黑暗三人格有關的優越感的人，往往感覺自己比別人更聰明。

在參與調查的人中，我們發現，精神病態、馬基雅維利主義和自戀都通過它們與自認為的欺騙能力之間的關係，與網絡閒散行為建立聯繫。換句話說，黑暗三人格程度較高會導致人們更相信自己可以逃脫懲罰，從而與較高的網絡閒逛有關。

我們的發現表明，無論自認為的欺騙能力高低與否，亞臨牀精神病態程度較高的人可能都會從事一些網絡閒逛行為。這符合精神病態的特徵：精神病態特徵較高的人往往缺乏懊悔心，不會感到內疚，而且有可能不太擔心被人發現。

考慮到我們的調查都採用自訴形式，而且以女性為主，所以還需要進行更多研究。但研究結果還是引發了一些有趣的問題，涉及到職場和他們處理這種行為的能力。

老闆應該擔心嗎？

網絡閒逛對組織層面造成的影響多種多樣，例如，可能導致員工的精力暫時分散，還有可能給公司的資源或安全造成嚴重破壞（例如，降低網絡性能或感染計算機病毒）。

我們的研究表明，如果僱主想要減少網絡閒逛情況的發生，採取措施來應對員工自認為的欺騙能力就會很有幫助。加強問責機制可以起到一定的震懾作用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 精神病態、馬基雅維利主義和自戀都通過它們與自認為的欺騙能力之間的關係，與網絡閒逛行為建立聯繫（圖片來源：Getty Images）

僱主可以告訴員工，所有的上網活動都會被監控，但這種方式也有可能侵犯員工隱私，營造令人不悅的工作環境。

幸運的是，網絡閒逛並不是一種完全負面的職場行為。上網瀏覽也會對員工情緒產生積極影響，成為一種釋放壓力的方法。這還能提高某些情況下的生產力，讓員工可以通過短暫的休息恢復專注力。

全時間在線

當員工把個人的在線活動融入工作時間的同時，他們的工作或許也會蠶食個人生活空間。

上網設備和在線工具鼓勵我們全天候與職場聯繫起來。有一項研究表明，獲得公司提供的智能手機後，員工就會感覺要時刻與職場保持聯繫，並作出響應。

對僱主來說，這可謂喜憂參半。隨時待命的觀念可能增加員工的工作量。但全天候聯繫也有可能讓員工感覺筋疲力盡。

員工歷來都希望尋求"工作與生活之間的平衡"，但對某些人來說，二者之間的界限已經非常模糊。

網絡閒逛和全時間在線可以被當成同一枚硬幣的兩面。現在的人需要在工作中處理個人在線活動，回到家後也要處理各種工作。

"平衡"的新定義？

有研究認為，這種說法也應該與時俱進，因為員工現在尋求的是"工作與生活的靈活性"，讓員工可以控制他們投入到工作和生活中的時間，並在必要的時候將二者結合起來。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當員工把個人的在線活動融入工作時間的同時，他們的工作或許也會蠶食個人生活空間（圖片來源：Getty Images）

例如，你觀看孩子的足球比賽時可能會接到一個工作電話，但也會在工作時間給最好的朋友寄送生日禮物。關鍵在於，員工要感覺自己有能力處理相互競爭的需求。

探索性的研究表明，家庭與工作邊界的靈活性與較高的工作滿意度有關。同樣的研究也顯示，對於擁有可滲透性工作邊界的人（也就是能在工作中處理私人事務的人）來說，有時效性的工作和家庭衝突都更少。然而，對於那些擁有可滲透性家庭邊界的人（也就是允許佔用私人時間來處理工作的人），有時效性的工作和家庭衝突也更多。

我們的研究表明，員工是否自認為有能力佔僱主的便宜是網絡閒逛的關鍵所在。但這也是雙向的：僱主也需要思考，他們是否也佔了那些處於"全時間在線"狀態的員工的便宜。