加拿大修改國歌——性別平等的代價遠低於想像

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今年冬季，加拿大修改了國歌，把歌詞變得"性別中立"，以體現性別平等，此舉在全世界引發熱議。

2018年平昌冬奧會，加拿大運動健兒哼唱著新版國歌步入賽場，並斬獲29枚獎牌。

加拿大文化遺產部（Ministry for Canadian Heritage）發言人特西爾（Dominique Tessier）說："加拿大的女性在社會各領域發揮著重要作用，而國歌是加拿大最寶貴的國家標誌，女性的貢獻應該體現在國歌中。"

聲音不一致

但是，更改歌詞的提案一經提出便遭到了激烈反對。反對者認為這是在侮辱國家傳統。自由黨參議員弗雷澤（Joan Fraser）認為這種更改"拙劣、沉悶，而且乏味"， 而保守黨參議員麥克唐納（Michael MacDonald）則譴責了需要"對維護社會公正的勇士給予認可"的行為，認為這是一種"政治正確"。

麥克唐納說："如果因為時代更替就不斷修改一切，那麼國家象徵和歷史傳統便毫無意義。這種做法令人遺憾。"

更改國歌的建議飽受批評，但其實改動的地方非常小：只有兩個英文字。"你所有的兒子，忠誠愛國"（True patriot love in all thy sons command）改為"我們所有人，忠誠愛國"（True patriot love in all of us command）。

在支持者眼中，這次修改是一次偉大勝利。特別是在咪兔運動（#MeToo）進行得如火如荼的時期，成千上萬民眾聚集在多倫多、蒙特利爾和渥太華的街頭遊行抗議。當學生、運動員和駐外士兵開始頌唱新的國歌，所有女性、跨性別者和其他性別的人將得到社會的公開認可。

加拿大更改國歌的事件效仿了奧地利。早在2012年，奧地利就更改了國歌，德國、秘魯等國也動了這個念頭。

就改了兩個詞。但付出了多大代價？除了重印教材、移民手冊和身份證，還有哪些隱形成本？

可能會讓你大吃一驚，答案是沒有。對，就是零成本。

這次改動沒有花費公眾一分錢。

有趣的是，這次改動小心、謹慎，而且沒有像其他國家為了更改國家標誌而花費巨資。2016年新西蘭試圖更換國旗，花費了納稅人數百萬美元，卻以失敗告終。

新西蘭公投結束後，總理暨內閣部公布了兩次公投的花銷，金額高達2180萬紐幣（約1530萬美元）。僅第一次郵政公投就耗費了900萬紐幣（約632萬美元），而國旗審議小組12名成員的差旅費又花費了28.4萬紐幣（約20萬美元）。

Image copyright Sarah Barmak Image caption 巴爾馬克說，"這次改動根本不花納稅人一分錢，卻有那麼多人反對，真是令人驚訝"。

除此之外，更改貨幣也很費錢。英格蘭銀行每隔20年就會重新設計紙幣。2017年發行的第五代10英鎊紙幣經過重新設計，印上了著名英國作家簡•奧斯汀（Jane Austen）的頭像。如果查爾斯王子登上王位，所有的紙幣和硬幣都要立刻印上新君主的肖像。

不免有人會想，往遠來看，更改國歌的代價會不會越來越高？這畢竟是加拿大政府的一貫做法。之前把海軍和陸軍軍服上的徽章和編織的金絲邊去掉，換回"小星"和皇冠就耗費了450萬加元（約350美元）。

參議員蘭金（Frances Lankin）說："我從參議院接手這個提案後，與文化遺產部反覆計算可能產生的成本。從一開始，我們就知道這次更改國歌無需額外費用。"

特西爾說："更改過的歌詞將被視為一般文本材料中的一種，如果有必要，會在需要時重印，所以不會產生任何額外費用。"

她還解釋，重印與聯邦相關的文本材料，文化遺產部都會不斷提供預算。這些材料時不時就會重印，以滿足需求。而即使重印，新版國歌也只是換了歌詞，需要的油墨與舊版一樣多。沒必要發動群眾運動來宣傳這次改動，因為新的歌詞會通過媒體傳播，直到口口相傳。

蘭金說："情況確實如此，幾十年來一直是這樣。我自己已經唱了不同版本的歌詞25年了，全國許多女性群體和合唱團也在唱。"

Image copyright Chris Roussakis, Roussakis Photography Image caption 在參議員蘭金的領導下，修訂國歌的法案在參議院獲得通過。

2016年6月，國會通過了C-210法案。過去的四十年裏，一共提出了12項法案，C-210就是其中一個。

女權主義者露絲（Nancy Ruth）是一名"紅色保守黨"（red Tory），她自稱"財政保守、心系社會"，2005年至2017年期間任職於加拿大參議院。她說，"女性平權是一項未竟之事，修改國歌只是其中一小部分。"

露絲說："我們應該敢於嘗試。比起解決女性暴力，或爭取男女同工同酬，這種改動顯然不算什麼，我們必須為之。從阿富汗戰場歸來的犧牲者中有女性，但國歌卻沒有承認她們為國捐軀。"

Image copyright Getty Images Image caption 在2018年平昌冬奧會女子趣味追逐賽中，來自加拿大的冠軍得主瑟瓦（Kelsey Serwa）及銀牌得主費蘭（Brittany Phelan）站在領獎台上。

加拿大女性主義領導者倫澤蒂（Elizabeth Renzetti）是加拿大最大的國家報刊《環球郵報》（Globe & Mail）的專欄作家，同時還是《犀利：用扭曲視角近距離觀察女性生活》（Shrewed: A Wry And Closely Observed Look at the Lives of Women & Girls, is equally withering）一書的作者。她尖銳指出："奏唱國歌的場合一年只有幾次，奧林匹克運動會、斯坦利杯，已經算多了。我的孩子連國歌《啊，加拿大》的歌名都不知道，每天早上只聽到奏樂版國歌。但就在這時，國歌卻成了觸發爭論的文化導火索。"

如果改動國歌分文不花，大家為何要如此爭論不休？

倫澤蒂說，"大家只是想利用這次事件煽動文化分歧。一部分問題出在'性別中立'這個詞上。如果說修改歌詞僅僅是為了好聽、時髦，人們就不會有這麼大反應。如今社會上針對女性的性別歧視比比皆是，每次提到性別平等，男性都覺得自己的權利被剝奪了。"

"《啊，加拿大》的歌詞並不是沒有改動過。有委員會發現，1967年，全國上下有多達45種歌詞版本。語言從來沒有穩定可言。"倫澤蒂笑著說。

事實上，"你所有的兒子，忠誠愛國"（True patriot love in all thy sons command）這句舊版歌詞之前已經修改過。《啊，加拿大》的英文歌詞是維爾（Robert Stanley Weir）在1908年創作，原版是"真正的愛國者，吾等皆為你守望"（True patriot love thou dost in us command） 。1914年，為表彰參與第一次世界大戰的男子而將歌詞修改。

加拿大議會事務部（Parliamentary Affairs）主任阿奇森（Beth Atcheson）是露絲的律師。她說："加拿大人民以為，為性別中立提案的舊版歌詞從未修改過。反對者認為國歌紀念了一戰中犧牲的男性，不可更改。但我認為這句歌詞存在爭議，因為涉及到性別和性傾向等問題。"

阿奇森接著說，"這句歌詞的含義尚存爭議，而且女性也不會放過任何一次追求平等的機會。國歌為全國人民共有。問題是，誰對國家的貢獻應該被承認？誰又是國家歷史的所有者？"

大多數提案是由支持更改歌詞的男性提出。最近，最後一份由非內閣成員法案（Private Members Bill）支持的提案由自由黨國會議員貝朗熱（Mauril Bélanger，1955-2016）提出 。當這條法案進入二讀程序時，貝朗熱因罹患漸凍症（又稱肌萎縮性側索硬化症，一種運動神經元疾病）住院，病情逐漸惡化。

在妻子凱瑟琳（Catherine）和醫護人員的協助下，貝朗熱仍堅持乘坐救護車前往國會為該議案投票。凱瑟琳說："如果沒有他這一票，所有的努力都會付諸東流。在他生命的最後階段，我們用救護車將他帶到了三讀現場。"

Image copyright Getty Images Image caption 1980年意義重大，這一年是加拿大國歌法文版本首次公開演奏100週年紀念。

國會通過法案兩個月後，貝朗熱與世長辭。參議院耗時18個月才通過全案。

凱瑟琳說："保守黨為了阻止法案不擇手段，手法十分荒謬、幼稚，並且難以估測。這條方案能走到投票這一步實屬奇蹟。他們將這件事包裝成關乎國家傳統的問題，與1960年試圖更換國旗時用了同樣地手法。"

雖然丈夫沒能看到最後的結果，但凱瑟琳說自己興奮地彷彿"進入天堂"。因為她看到新一代的年輕女性將會在一個更包容的社會裏成長。她說："看到女性流露的真情，我覺得所做的一切都十分值得。這次經歷意義非凡。"

《快了：女性性高潮邊緣筆記》（Closer: Notes on the Orgasmic Frontier of Female Sexuality）一書的作者、多倫多作家巴馬克（Sarah Barmak）說："一詞之別，意義萬千。加拿大最年輕的一代人受此影響最大，因為孩子們才是在學校裏經常唱國歌的人。舊的歌詞太過陳舊，體現了男性至上，早該被淘汰。"

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