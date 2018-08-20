上下班路上時間長？看看通勤時刻的好處

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統計下大家在通勤上花的時間，結果叫人沮喪。以倫敦上班族為例，平均通勤時間長達四十多分鐘。這意味著我們在通勤上花費的時間幾乎與花費在社交和消遣上的時間差不多。雖說英國的平均通勤時間在歐洲地區是最長的，可其他國際都市更甚。

誰不願花這些時間與家人朋友相處、去健身房鍛煉，或只是懶懶地坐在電視機前放鬆休息？但近些年間發表的研究顯示，通勤也有好處，尤其是搭乘公共交通工具。如果能意識到這些好處，上下班的旅途也就不那麼痛苦了。

加速學習

在你到達工作地點之前，經歷"地獄般"的早高峰，搭乘擁擠的巴士和地鐵毫無疑問地已叫人精疲力竭。但哥倫比亞大學商學院（Columbia Business School）教授賈奇莫維茨（Jon Jachimowicz）卻有驚人髮現，研究表明其實大可不必如此疲憊。

他發現，比起漫無目的的人，那些擅於做"工作前瞻"（指的是提前思索與規劃未來並設定達成職業目標的步驟）的人能更好地適應通勤路上的壓力，無形中也增加了職場滿意度。

Image copyright Getty Images Image caption 世界各地的平均通勤時間是單程38分鐘，但大家關於如何消抵長時間通勤的負面影響卻知之甚少。

賈奇莫維茨猜測，這些好處源於這樣一個事實：長途通勤消弭了上班族在家庭角色與工作角色間的衝突。畢竟，在家裏，你可能是室友、配偶或家長。個人在家庭中的行為表現與職場裏所期待的表現必然大相徑庭。有些人無法在不同角色之間自由切換，便會造成一種衝突感，從而加重了工作壓力。

"當我們夾在這兩個角色之間時——研究人員稱之為'角色模糊'——就會感覺衝突，從而造成很多負面結果，像是疲憊感、倦怠感等" ，賈奇莫維茨說。

他補充說道，上班途中花些時間想想即將到來的這一天能緩衝換擋，減輕上班前的壓力。"從離家到上班，這段時間真的是絶佳機會，可以利用這個機會做角色轉換。"

而下班路途則是在整合白天所學鞏固記憶的好時機。哈佛大學商業學院（Harvard Business School）的吉諾（Francesca Gino）要求作為信息科技行業培訓生在一天結束前花十五分鐘自我反思。培訓期結束後，與那些在同時段裏進行其他練習的學生相比，吉諾的培訓生表現更好，整體績效高出20%。誠然，這些培訓者表現優秀很可能得益於他們在舒適的辦公室裏反思——但上班族完全可以利用通勤時間來靜心反思當天的所失所得。

當然很多人可能會被其他事分散注意力。可要記住，從長遠來看，把握這些光陰能產生巨大效益。近期，英國廣播公司（BBC）Capital欄目的一篇報道提到，一個人每周6小時左右的通勤時間裏能讀（或聽）一本10萬字的書，甚至學一門語言。神經科學相關研究表明，間歇式模塊化學習的效果最佳，而通勤路上則是將這一方法付諸實踐的理想時間。

就算這段時間裏你一不小心任由心思神馳，你很可能出乎意料地發現自己思考解決了一個棘手的難題——有研究表明，漫無目的的分神放空有時能讓腦海擦出創意的火花。

你無需在思考或學習上花費太多的時間——就利用刷社交網絡平台的段子與圖片的間隙即可——但倘若你真願意花點時間來反思，通勤將有助於增強你的成就感，提升工作效率。

Image copyright Getty Images Image caption 有研究發現，約三分之一的英國公交通勤族在他們每天上下班途中鍛煉時間達到30分鐘。

纖體瘦身

日複一日的"舟車勞頓"對身體健康也有意想不到的好處。一項針對台灣通勤族的研究發現，搭乘公交的上班族比那些開車通勤的人患肥胖的概率要低15%。更重要的是，即便將其他影響身材的潛在因素如社會經濟地位等納入考慮範圍，通勤與身體健康仍存在關聯性。

的確，乘公交搭地鐵肯定不如上一堂尊巴舞課那麼耗體力。但一般來說，去公交站或地鐵站通常需要步行一段路。而據上文提到的台灣通勤族研究表明，日積月累，這些短時間的運動對健康有顯著的積極影響。

為了進一步證明通勤與健康的聯繫，倫敦帝國學院（Imperial College London）的帕特森（Richard Patterson）從英國國家出行調研調取詳細數據並進行分析，由此得出通勤者從他們日常通勤路途中所獲得的平均運動量。他發現，在搭乘公交的通勤者中，有約三分之一達到了政府建議的每日三十分鐘的鍛煉時間標凖。

認知重構

帕特森指出，政府撥款進行交通體系建設時應當考慮到這些益處，因為鼓勵人們不用私家車而搭乘地鐵或巴士上班的確對公眾健康有切實效果。據他估算，以英國為例，一旦公共交通使用率提高10%，會額外讓全國120萬人達到建議的鍛煉標凖。他說："一些政府決策看起來與國民健康無直接關聯，卻可能對國民幸福產生連鎖效應。"

當然，帕特森可不是在宣稱光通勤就能完全替代健身房鍛煉，可若能意識到這些益處，原本令人痛苦的通勤路也會少些煩憂。

畢竟，心理學研究已一再表明，一起事件造成的心理壓力高度依賴於我們對其的構建方式。客觀條件幾乎別無二致的兩種情形會因我們自身的理解而產生微妙的結果差異。例如，對是否擁有自主權的認知、對事物有否助於達成宏大目標的判斷等都會影響壓力水平，具體表現在生理指標上則是"壓力荷爾蒙"（皮質醇）的波動等。

試著去認識並重估通勤的好處吧！你就不會覺得自己在"蹉跎"時光了。如此一來，你的體驗會好很多，生活也不會再受陰影籠罩。

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