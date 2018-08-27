不喜歡講電話？這種面試適合你

Image copyright Getty Images Image caption 信息面試可以與多個應聘者同時進行，但反對者認為沒有電話面試真實自然。

就算沒有電話恐懼症，也不害怕講電話，你發信息的機會也可能大大高於打電話。

但如果是用信息跟招聘經理討論新工作，甚至是面試，你意下如何？

信息面試如何進行？比起打電話，大多數人更喜歡發信息。專業解決商業問題的活力人生（LivePerson）公司最近在英美法德日和澳大利亞進行了一項調查，發現在3,200名18至34歲的調查對象中，73%的英美人在打電話和發信息中會選擇後者，另有其他研究也佐證了這一點。

因此僱主用信息面試也有道理，尤其是在初選面試。

提供餐廳訂位服務的公司"擺桌吃飯"（OpenTable）和做健康保健的羅氏公司（Roche）已經率先使用信息面試。這兩家公司和其他公司都在使用一個去年剛剛問世名為"畫出未來"（Canvas）的信息面試平台，招聘人員可以向應聘者進行文字對話。

第一印象

金女士（Nicole King）是布萊登商業公司（Braden Business Systems）的會計主管，她表示最初有招聘人員用信息聯繫她時並沒感到特別驚訝。

"我在社交網站領英（LinkedIn）上把聯繫方式發給了布萊登公司，下午的時候一個招聘人員給我發信息，做了自我介紹還發了段視頻介紹畫出未來這個程序。我並沒多想，相比打電話我更喜歡發信息。"招聘人員問她"為什麼想來我們公司工作"，雙方來來回回發信息，發了大概1個半小時。

Image copyright Getty Images Image caption 信息面試可以與多個應聘者同時進行，但反對者認為沒有電話面試真實自然。

"應聘者通常都上著班，回信息比接電話方便，也能更及時，不用請對方等電話。"第二天，招聘人員發信息問了金女士對薪水的要求，約了電話詳談的時間，最後才是請她當面去面試。

擺桌吃飯公司員工及文化部的高級副總裁戴先生（Scott Day）說，他們公司在聘請銷售人員時，首輪面試已經不用電話而全不採用信息面試。戴先生也是"畫出未來"程序人才和領導力顧問委員會的成員。

"我們希望能早點確定應聘者是否適合公司，他們是否了解去餐廳就餐的本質意義，有沒有在餐廳工作過，知不知道要幹什麼。"除了這些基本問題，戴先生說信息交流還能涉及文化層面，譬如判定應聘者有沒有在快節奏的銷售行業工作過。

戴先生認為，同時跟多位應聘者用信息面試效率更高，招聘人員也可以更好地處理時差問題，他見過有招聘人員同時開著20多個對話框。

招聘人員會審核應聘者的回應，但"畫出未來"招聘平台也利用機器學習的科技向招聘人員推薦如何回復應聘者的問題，譬如自動發送公司福利網頁的鏈接。

不夠真實？

但也不是所有人都認可信息面試。

高力（Katrina Collier）在倫敦的搜索學家（The Searchologist）公司工作，負責為社交媒體培訓招聘人員，她認為信息招聘只適用於並非應聘者主動申請的情況，如果是應聘者自己申請，尤其還要篩選工作能力的話，她不太會用信息面試。

她說，"不用電話面試可能會損失一位好員工，你能從聲音中感受到他們的工作熱情，也能判斷他們的溝通能力如何。"發信息可以不必即時即刻回信，因此應聘者可能會先搜搜答案再回復，真實性不足。有些人可能還會把電話給別人代作回復。

如果你有信息面試該怎麼辦？美國達特茅斯大學塔克商學院管理專業教授芬克爾斯坦（Sydney Finkelstein）說："最好快點回復，因為招聘人員能看到你的回復時間，但也別太著急，別有拼寫錯誤。"他說，要訓練自己回復信息能做到言簡意賅，並認真研究以前寫的信息怎麼樣。

"如果你重視這份工作，而且收到了信息面試的要求，那就花點時間分析研究一下你以前的信息，看看會不會引起誤解。別用自己平時發信息的聊天習慣，信息面試是很專業的。"

也要小心謹慎。

有些人覺得表情符號沒問題，有些可能覺得不合適。

戴先生說："我特別喜歡用表情符號，有些人覺得太隨意，我覺得能增強互動性。但用簡略的俚語時要注意，不要丟失語義，要保證意思清晰。"

高力也同意，她建議使用語法正確的完整句子。如果做不到，就打電話。

"讓招聘人員用你喜歡的方式面試，你用哪種方式給人留下的印象最好就用哪種。"

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