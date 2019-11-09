外語能力牛上天 簡歷上誇張謊言小心被拆穿

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幾年前臉書（Facebook）開始允許用戶在個人資料中添加一項「會說的語言」。

有件事一下子變得非常清楚：很明顯，原來我身邊有這麼多通曉多國語言的人。

突然間，我認識的每個人都開始聲稱自己會說多種語言——儘管我以前從未聽這些人說過外語，哪怕是一個詞。（我最喜歡的是那些稱自己會說美國英語和英國英語兩種語言的人。)

這一趨勢並非僅限於臉書的個人資料。這種個人資料的修飾已滲透到工作場所，出現在人們求職時。在領英網（LinkedIn）上和求職申請中，很多人都不假思索寫下了被自己極度誇大的外語能力。

但這會適得其反嗎？

說到語言能力撒謊很容易

當然，只要現代勞動力市場存在，簡歷中幾乎就一直充斥著善意的小謊言，這並不新鮮。在凱業必達（CareerBuilder）招聘網2015年對美國2000名全職招聘經理進行的一項調查中，56%的被調查者說他們發現應聘者在撒謊，比如誇大過去的職位和職責，甚至列出一所虛構的大學。此外，他們特別指出，63%的求職者在簡歷中誇大了某項技能。

Hloom是一家提供求職信和簡歷模板的公司，該公司對2000名招聘經理進行了另一項調查。調查發現，應聘者簡歷上的第二大謊言是外語流利度，排第一的是畢業的大學，第三是學術專業。

那麼，語言技能有什麼特別，讓人們過度誇大其價值呢?

Image copyright Getty Images Image caption 臉書的界面現在有100多種語言可供選擇。很多人在他們的個人資料中，都試圖顯示他們會多種語言（Credit: Getty Images）

賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院（Wharton）管理學教授施魏策爾（Maurice Schweitzer）將其歸結為一種他稱之為「彈性判斷」（elastic justification）的現象。他說：「人們誇大的一般都是很難劃清明確界限的事——語言就是一個很好的例子。」

換句話說，如果你自稱是他家祿語（Tagalog）教師，這件事的真相就不像你的大學學位那麼清清楚楚，比較容易蒙騙別人。（不過施魏策爾說，很多人也在自己簡歷上捏造大學學位這些東西。）

當然，對於翻譯工作或其他有特殊雙語要求的職位，可能會有一些測試，看看你聲稱的語言技能是否合格。

但如果你申請的是一份平面設計工作，並且想額外說明你會說一些西班牙語（意思是：在大學裏短期學習過這個科目，之後沒說過這種語言），那又有什麼大不了的？

『你還撒了什麼謊？』

人們在簡歷上撒謊的原因和他們在臉書這樣的社交平台對自己的語言技能撒謊是一樣的。他們想給人留下深刻印象。問題是，如果你在填寫申請的資歷時欺騙他人——不管你認為有多麼微不足道——都會給潛在僱主留下非常糟糕的、難以消除的印象。

施魏策爾說，有些人甚至會在簡歷的興趣部分撒謊，如果他們在填寫簡歷時選擇填寫興趣愛好，他們甚至可能會誇大自己的愛好或專業才能，以表現自己，想給他人留下多才多藝或令人難忘的印象。

說你喜歡《星際迷航》（Star Trek）或者電影，或者說你參加過馬拉松比賽，可能會引發僱主跟進提問，或者面試官嘗試無惡意的閒聊——但要是發現你對於那些事情的了解並不像你所說的那麼多，招聘經理就可能會想除了這之外，你還撒了什麼謊。他們會想：眼前的這個人是他們能夠信任，想帶到工作團隊的人嗎？

施魏策爾說：「語言的有趣之處在於界限非常模糊。如果我能在餐廳用意大利語點餐，在我自己看來，我可以自認為已精通意大利語——何為精通難以界定，正是這種模糊不清才顯得如此有趣。」

這種自欺欺人乍一看似乎對人無害，但一旦說謊者開始申請更重要或公務職位，這種自欺欺人就會反彈。

施魏策爾指出，最近有一則新聞報道稱，美國佛羅里達州（Florida）眾議院的一名候選人謊稱自己上了某所大學——這顯然是捏造的，結果導致她最後退出競選。她聲稱自己畢業於該校並獲得學位，但校方稱並無其事。但她確實參加了畢業典禮，這就是為什麼有一張她戴著帽子，身穿長袍的照片。

這就是現實生活中的彈性判斷。如果你和某方面成就拉上關係——比如把意大利語寫進簡歷，能在羅馬點意式烤麵包——你可能會開始告訴別人，並且在某種程度上相信，你真的能說一口流利的意大利語來自我吹噓。

但這種「判斷錯誤」，正如那位佛羅里達候選人自稱遭到慘敗那樣，最終可能會對你造成巨大的傷害。

在簡歷中描述語言能力的最好方法

所有這些並不是為了嚇退你，讓你不敢在簡歷或社交媒體上展示你有某種語言技能。

但如果你在求職申請中聲稱自己會說阿拉伯語，哪怕只是一個小小的註解，也要做好凖備，有可能面試官會用阿拉伯語跟你說話。試想最糟糕的情況是一個很好的自我測試方式，可以用來決定自己的簡歷中應該（或不應該）寫進哪些內容。

蒙提（Meg Montee）是位於華盛頓的應用語言學中心（Center for Applied Linguistics）的高級助理研究員。她表示像「可會話」或「流利」這樣的通用描述並不真正有幫助，因為國際上語言能力水平容易衡量的標凖體系並不總是被廣泛使用或被所有人理解。當然，現在有很多標凖化的考試（尤其是針對母語非英語的學習者），但她也說這些考試費用昂貴，而且要花很多時間來凖備。

相反，她建議對語言能力的描述盡可能具體明確。蒙提說：「描述要明確，比如『我可以向人指路解釋方向』，在公共交通領域工作的人需要能夠清楚地用這種語言發表聲明，並讓公眾能夠理解。在辦公室工作中，你要能夠寫出能被一般大眾理解的備忘錄。」

詳細描述聽起來工作量太大？可能的情況是，如果你無法提供關於你語言能力的具體說明，你或許一開始就不應該把語言能力寫入職位申請中。不值得冒這個險。

蒙提說：「人們可能不是故意撒謊，但他們已經構建了一個身份，這就是他們對自己的看法。」

這是一條很重要的求職經驗法則：永遠不值得你在簡歷上撒謊。

施魏策爾說，如果你對是否把某些東西寫進簡歷而舉棋不定，那就別費心加進去了。找工作時，很容易陷入一種一根筋的心態——首要目標是找工作，第二目標才可能是誠實——但當你有懷疑的時候，應跟著直覺走。

他說：「我們總是試圖給別人留下好印象——我認為人們如果給自己加上一些光環，確實能獲得某些幫助。人們可以很容易地為自己的行為辯護。」

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