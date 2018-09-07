警戒！你的老闆可能是自戀狂

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該報道選自《如何發現自戀狂》，這是由Vishala Sri-Pathma主持的《商業日常》（Business Daily）節目中的一集。 莎拉·基廷（Sarah Keating）改編。

幾乎每個辦公室都有這樣一個人：其自信超越其能力，他們貶低同事，認為自己鶴立雞群，當別人不認可自己的才能時，會感到憤怒。

我們所說的是辦公室自戀狂（office narcissist）。

這個術語源於希臘神話，一個名叫納西瑟斯（Narcissus）的獵人看到自己在水池中的倒影，便愛上了自己。可悲的是，自我癡迷的自戀狂在當今工作場所並不是神話。盡早識別他們的行為可為你減輕很大壓力。

Image copyright Getty Images Image caption 納西瑟斯——自戀狂的原型，意大利畫家卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）創作於1596年。

《工作禪學》（Zen Your Work）的作者波利森科（Karlyn Borysenko）在職業生涯早期時候發現自己的上司是一位自戀狂。

波利森科說，"那時我非常喜歡她，覺得她魅力十足，又聰慧過人。能為她工作我覺得特別興奮。在三個月的時間裏，我每天看著她工作，直到有一天發現不大對勁。我突然意識到，我的上司是個自戀狂。"

波利森科說，她發現自己工作很大一部分是在取悅這位上司，讓她心情愉快，讓她工作可以升職。"如果我不這樣乾的話，就會招來嚴重懲罰。"

她說，這種情形持續下去，會把你逼瘋，這時你會想"這個人看到了什麼我沒有看到？他們理解到什麼我理解不到？最後你不得不承認這個事實，他們如何看世界比你如何做更重要。"

波利森科並不是辦公室裏唯一一個對老闆的自戀感到憤怒的人。但她的同事們沒有團結起來面對這一形勢共同進退，反而因為大家無力改變這種情況而產生壓力，結果是互相針對彼此反面。她說，"同事們開始爭先恐後拍老闆馬屁，看誰能得到她的歡心。"

"歸根到底，自戀狂只是在編造身邊的事實，自我感良好，毫不理會客觀情況、證據和數據。所有這一切都是為了維持自我形像。"

倒霉的是，雖然與自戀狂一起工作明顯讓人感到不快，但無數研究表明，自戀狂在自己的事業上表現出色，有時甚至給公司帶來好處。缺乏同理心、只專注於狹隘的事業、滿嘴謊言和操控他人等是可以爬升到權力高位的成功人士的普遍特徵。

Image copyright Getty Images Image caption 性格特徵可以後天學習獲得，有時是從過分強調自信心的父母那裏養成這種性格。

賈奇（Tim Judge）博士是俄亥俄州立大學的組織和領導領域的心理學家。他的研究是分析自戀狂對公司的影響。

賈奇說，自戀狂往往具有某些特質，使他們更適合領導他人。他說，"我們知道自戀狂往往更有魅力，他們在需要的時候更容易掌控場面......他們更願意且能夠在需要時承擔風險。機構在面臨危機時非常需要這些品質。"

因此，回到古老的先天還是後天之爭——即自戀是與生俱來，還是後天習得？

賈奇說兩者都有。有些研究指出自戀是天生的，有些則表示，父母的行為、家庭收入水平，以及工作中發生的事都可能促成自戀。

他說，"那些出生在社會經濟地位高和高收入家庭中的人往往更容易自戀。而且，在這些家庭裏，父母會傾向於過度鼓勵孩子自信"，因而導致自戀。

這些聽上去是不是耳熟能詳？嗯，一點也不奇怪，許多知名人士都有可能有這種人格特徵。

Image copyright Getty Images Image caption 賈奇說這是政治領導人的共同特點，包括美國總統肯尼迪。

賈奇說，"這是那些面臨危機和傾向改革的政治領導人的共同特點。不難想像，很多有魅力的美國總統都很自戀。"他舉例說，美國總統肯尼迪（John F Kennedy）和里根（Ronald Reagan）都是這樣的人。

那麼，儘管自戀狂的表現差強人意，但為什麼他們往往能在自己的事業中風生水起？賈奇博士說，原因要歸結為他們"絶對自主"的行為，即完全專注於自己所需，而非他人的需求。他說，"要想在事業上取得額外的成功，這種自主性往往有幫助。因此，自戀狂主要關注收入高低和職業聲望。這種說法可能有點強烈，但事實就是如此。"

那麼，一點點自戀是否有助於事業提升呢？如果要說服投資人或客戶打開錢包，那麼自信心至關重要。但這種自信達到什麼程度就會變成錯覺呢？

加州哈斯商學院（Haas Business School）領導學教授摩爾（Don Moore）表示，這事有風險。

他說："在人生中很多情況下，因自我期許很高以及對自身能力的不實際高估，會為此付出代價，自以為是可能導致許多可預見的錯誤和不幸失誤。"

有趣的是，在公司裏，似乎經常是那些自負的人能爬得更高。摩爾警告大家，"如果我們相信了這些人表面的自信，那我們就變得比他們還傻。我們會最終變得阿諛奉承、大肆推廣並且支持那些自負的傻瓜，他們根本就是眼高手低。"

摩爾說："要想晉升到領導層，你必須能力稱職，還要運氣好。人們很容易把機遇帶來的好運歸功於能力，當你做成一件事，你會以為自己比實際的你還要優秀。"

Image copyright Getty Images Image caption 強烈的自信可以推動人們取得卓越成就，特朗普就是因為超強自信而當上總統。

儘管如此，在職場上"弄假成真"還是有一些好處。

摩爾說，"不要成為冒名頂替綜合症（imposter syndrome）的受害者。具有這種心理症狀的人有這樣的心態：認為自己能力不夠，不足以勝任某種工作或完成某項任務。 他說，"冒名頂替綜合症是真正的問題所在。對可預見的狀況缺乏自信，在履行艱巨任務時，著眼於自己的缺點，因此導致勇氣不足，無法克服冒名頂替綜合徵。我建議，要充分相信自己有能力完成任務。"

的確，我們可以從自戀狂那裏學到關於自信的寶貴教訓。

波利森科指出，自戀狂有能力創造他們想要的現實，有時正是這種自信的能力督促他們達成目的。

她說，"原因是，他們的行為似乎已經說明，這就是現實，這種自信往往就是推動他們取得成功的原因，"

"我們可以從美國總統特朗普（Donald Trump）那裏理解這一點。他絶對相信自己有能力當選總統，於是就成了事實。 如果他連自信都沒有，那根本就不會發生。"

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