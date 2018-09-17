惡性通貨膨脹正影響委內瑞拉人的性生活

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祖尼加（Mariana Zuniga）是委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）的一名記者，她去買避孕套，很快發現產品非常短缺。

最後，她終於買到了，但這家店裏只剩下7盒避孕套，一盒要100萬玻利瓦爾（委內瑞拉貨幣單位）。對大多數人來說，避孕套已成為難以負擔的奢侈品。

早在八月份，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）孤注一擲，將國家最低工資提高了35倍。在此之前，人們每月的最低工資僅為300萬玻利瓦爾。

祖尼加解釋："我們正在經歷一場經濟危機。金融災難會使很多東西供不應求，包括避孕套及其他避孕用品。"

她所指的經濟危機給這個國家造成了沉重打擊，自2013年以來，經濟縮水了三分之一。委內瑞拉人經歷了惡性通貨膨脹——短期內物價飛漲，貨幣貶值到幾乎一文不值。在委內瑞拉，各種商品的價格平均每26天就上漲一倍。

數百萬人離開這個國家，進入鄰國哥倫比亞尋找食物和工作，而留下來的人則必須忍受基本物資短缺和週期性停電。

一路飆升的國民需求是造成極端通脹的原因之一。在委內瑞拉，想在商店購買東西的人遠遠多於貨架上的商品。

Image copyright Getty Images Image caption 委內瑞拉一家藥店的貨架上擺滿了避孕套。這個國家的避孕用品十分短缺，人們根本買不起。

祖尼加說："這甚至改變了人們的性生活。在委內瑞拉，有些人選擇用老式方法避孕。我說的老式方法，就像體外排精或安全期避孕法一樣，需要追蹤你的月經記錄，預測你什麼時候排卵。"

她還說，這種情況增加了意外懷孕，以及患性病和艾滋病的機率。

由於避孕藥變得如此昂貴，採取永久性措施以確保不再生育的女性數量激增。

祖尼加在加拉加斯的一家診所接受了採訪。這家診所在2017年為400名婦女做了絶育手術，而今年頭五月已經達到了這個數字。在當地衛生組織舉辦的所謂"絶育日"上，每天40次免費絶育手術的名額被搶購一空，排隊等候的女性多達500人。

祖尼加說："以前，委內瑞拉的絶育婦女年齡一般都超過30歲，而且已經生了三個孩子或更多，而現在，你可以看到年齡在19、20、24歲左右的女性也想要絶育，因為她們負擔不起再要一個孩子的費用，在市場上也買不到避孕藥。這種情況令人絶望，她們自己也很絶望。"

委內瑞拉政府因物資短缺而飽受批評。批評人士稱，該國糟糕的資金管理和對石油的過度依賴已導致經濟陷入自由落體狀態。油價暴跌時，委內瑞拉缺乏現金，難以進口商品。這種稀缺意味著商品價格不斷上漲，上漲。

隨著商品越來越短缺，現金也越來越容易獲得，總統馬杜羅下令將大量的委內瑞拉貨幣投入流通，以刺激經濟，增加消費。

Image copyright Getty Images Image caption 正如在哥倫比亞邊境所見，委內瑞拉經濟正處於危機之中，貶值的現金在這個國家泛濫。

公開大學（Open University）的經濟學家普拉巴卡爾（Rajiv Prabhakar）說："如果一個政府印了很多錢，而且有大量流動現金，那麼人們便可推高價格。這成為一種預言，能夠自我應驗。"

店主們想用商品換取更多的錢，所以許多人已經完全停止接受當地貨幣。他們只會以美元出售，或以物易物。因為只有以美元賣出，店主們才能得到所需的外幣，來訂購更多的避孕套或其他商品。

因此，紙幣本身就變得沒那麼值錢了，並且店主們希望用價值不變的商品換取更多錢。比如說，不管你的錢包裏塞滿了多少玻利瓦爾幣，一條麵包仍然是一條麵包。當然，原料成本也會上升，這也會推高商品價格。

當然，委內瑞拉並不是第一個遭受惡性通脹的國家。還有最嚴重的例子，其中一次發生在第一次世界大戰後1923年的德國，一次在2000年代末的津巴布韋。但國際貨幣基金組織預測，到2018年底，委內瑞拉的通貨膨脹率將高達一萬倍。

委內瑞拉總統馬杜羅8月宣佈，委內瑞拉將啟用一種新貨幣——主權玻利瓦爾（sovereign bolívar），兌換比例為1：10萬（即直接去掉5個零）。重訂貨幣單位是該國一系列金融措施的一部分，旨在控制經濟。

但對許多委內瑞拉人來說，這次改革作用甚微，並且來得太遲。因為人們已經難以負擔藥品和食品等基本生活用品。除此之外，面對惡性通貨膨脹，許多年輕女性選擇了絶育，身體承受了不可恢復的改變。

一位婦女對祖尼加說，對於那些委內瑞拉人來說，"嬰兒工廠"倒閉了。

該報道選自《買避孕套怎麼花掉了一周的工資》，是《解說經濟學》（Economics with Subtitles）中的一集，由托馬斯-史密斯（Ayeisha Thomas-Smith）和布傑嘉（Steve Bugeja）主持，梅賓（Simon Maybin）和基恩（Phoebe Keane）製作。薩拉·基廷（Sarah Keating）改編。

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