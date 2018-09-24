分歧並非不友好　好辯為何讓人更聰明

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哈克尼斯在BBC廣播四台 "如何反駁：初學者辯論指南" 的系列節目中，探討了很多與人辯論的好方法。請點擊這裏試聽（僅限英文）。

我相信你肯定同意我的這個看法：人們通常會想要避免衝突。

拉夫堡大學（Loughborough University）對話分析教授斯托克（Liz Stokoe）說：「我們大多數時候都努力與他人友好相處」。即使在我們並不認同的時候，也會嘗試通過言辭、肢體語言甚至說話的節奏來表達自己是友好的。

斯托克說：「我們總在盡可能地讓步，也在有意識地注意自己的言辭，努力得到他人的認可。」

我們尤其不希望工作中出現摩擦。試問有誰想跟每天坐在自己旁邊8小時的人髮生爭執呢？如果你的同事是你的老闆，那麼產生摩擦的動機就更小了。但是《哈佛商業評論——解決工作衝突指南》的作者艾米·伽羅（Amy E. Gallo）卻認為，避免衝突可能是完全錯誤的。

她說：「每個人都希望在和平相處的理想環境中工作；但如果我們都沒有不同的意見，那我們就不能在工作中做出好成績。」

觀點多元化就意味著人們會有不同的意見。

伽羅說：「我注意到有些企業一直在談論想要多元化的觀點以及包容性的工作環境。但當他們遇到分歧時，基本都會說'我們不想聽到不同的意見'。然而，工作上要取得成功的重要方法之一就是提出不同的觀點。」

舉個例子，在科學領域，新理論不僅需要通過實驗的驗證，還會受到其他研究人員的質疑。哥倫比亞大學的法爾斯坦（Stuart Firestein）教授認為這些質疑至關重要，即使他是被質疑的一方。

他說：「在我的實驗室，當我們剛提交完一份要出版的手稿，就會有評論者指出一些重大缺陷，這種情況經常發生。我內心很感謝評論者的發現，因為如果我繼續發表這篇文章，就可能最後在公眾面前出醜。而現在只有我和這位評論者知道我犯錯了。」

科學可以被稱為是一個依賴此驗證過程的系統。

法爾斯坦說：「科學是一種允許分歧的結構，我記得開會的時候大家互相爭吵。但是爭吵結束後又會一起去酒吧喝酒，這就是它的工作模式。儘管你不同意某人的觀點，但是人們仍然互相尊重。」

你可能會覺得自己臉皮太薄而無法承受這種永無止境的質疑文化。無論我們對共同目標如何承諾，無論是更創新的想法、更好的解決方案，還是對真理的科學追求，沒有人喜歡成為被挑錯的一方。

那就讓我試著說服你，分歧的痛苦是值得的。

Image copyright Getty Images Image caption 當我們與別人爭論時，推理中的弱點會成為優勢——相對於自己的觀點，我們往往更善於評估別人的觀點。

首先，分歧會驗證你的想法以及與你對立的想法。思想學院（Academy of Ideas）的福克斯（Claire Fox）說，這是一件好事。

福克斯說：「分歧或許有助於改進你自己的論點，因為你能深入地對於對立意見進行高水平的論證，從而促使你在自己的論點上精益求精。否則，你可能永遠不會想到改變想法。」

第二，你可以利用自我的一面，而不是否認它。

作者勞赫（Jonathan Rauch）說，「偏見、教條主義和固執」是激發更好想法的動力。「你希望人們走進房間的時候對事物深信不疑。你想要的只是他們表達自己的意見，以供他人參考。然後你就能綜合利用他們的肯定、偏見和分歧。」

第三，看上去存在缺陷的奇怪思維反而可能是優勢。因為有證實偏好，我們就會更加努力地尋找證據來證實自己所持的觀點。

認知科學家梅西耶（Hugo Mercier）說：「如果你是獨自一人，或者你只與那些認同你的人交談，那麼你可能只是重覆積累自己觀點，最終可能導致過度自信和單一化。」梅西耶和斯珀博（Dan Sperber）教授合著了《理性之謎》。他們認為，當我們與別人爭論時，人類推理中的突出弱點成為優勢。相對於自己的觀點，我們往往更善於評估別人的觀點。

梅西耶說：「如果你與意見對立的人真誠討論，他們會駁倒你的不良論點，給你對立的論點，結果應該是正常的。」梅西耶和斯珀博認為，論證是人類理性的根源。

當我們獨自思考時，很容易偷懶，也一味強化我們的假設。只有直面質疑並說服他人，找到別人的論點缺陷，同時也讓別人找出自己論點的錯誤，你才能驗證自己的想法是否正確。

這就是為什麼我認為你每天應該和自己、你的同事甚至整個社會進行一次有效的辯論。之所以說「有效的」，我想表達的是這場辯論應該嚴謹且不失尊重。正如伽羅所說，「分歧不是不友好的，也不是小氣的，你可以帶著同理心、同情心和善良去跟別人辯論。」

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