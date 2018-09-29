讓人重拾吃肉感覺的「素食漢堡」

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這個故事來自BBC廣播電台4頻道（BBC Radio 4）的You＆Yours節目，由羅賓遜（Winifred Robinson）主講，穆斯利（Kevin Mousley）製作。要收聽You＆Yours的更多劇集，請點擊此處。文章由魯賓斯坦（Peter Rubinstein）改編。

如果說所有精力充沛的肉食者有什麼共同特點，首先能想到的肯定就是對漢堡的無比熱愛。漢堡是什麼？由一塊多汁的牛肉餅做夾心，再在金黃色的小圓麵包內夾入清脆的蔬菜組合在一起。漢堡是最典型的快餐食品，追求健康，無動物成分飲食的純素食者和素食主義者對此根本不屑一顧。

隨著世界各地素食者數量的不斷增加，即使是最大的快餐連鎖店也在為這些新客戶提供可供選擇的菜單。在擁有大量素食者的瑞典，麥當勞已決定推出一系列無動物成分漢堡，叫做「素食漢堡」（McVegan）。不少人認為，素食者和食肉者顧客的比例平衡才是快餐業的未來。

2017年，麥當勞與瑞典食品公司奧克拉集團（Orkla）合作創造了一種全新的餡餅。在馬爾默的一個小型鋼製廚房內，團隊尋找方法來製作完美的「非肉」漢堡。

「當你以肉為餡時，肉本身就帶有味道」，奧克拉產品開發人員福裏蘭德（Karl-Johan Freelander）說，「但當使用大豆蛋白時，它的味道就很淡......說實話並不是一種美味。」

為了加強平淡的口味，福裏蘭德將大豆蛋白與味道濃郁的洋葱，辣椒拌在一起，還加入番茄粉讓「肉餅」有獨特的紅色。

但是，福裏蘭德說真正使素食漢堡美味的秘密是鮮味（Umami）。「鮮味就是人們做菜時常說的第五種味道」，他說，「這就是美味的體現。」福裏蘭德用蘑菇粉等成分代替了真正的肉，模仿出鮮味。

他說，確保天然美味的餡餅是他製作漢堡時的首要任務。我們的目標是讓顧客在吃素食漢堡時都能獲得像吃一塊真正的肉一樣的滿足感，而且這個餡餅不會使用任何動物成分。他也說道，這是一個成功方案，滿足瑞典素食者對美味的渴求。

Image copyright Getty Images Image caption 2017年，麥當勞與瑞典食品公司奧克拉合作創造了一種全新的餡料。

據瑞典動物權利組織稱（Animal Rights Sweden），十分之一的瑞典人現在是素食主義者或純素食主義者。在30歲以下的人群中，這個比例更高，達到五分之一。根據這些數據，瑞典素食和純素食主義者的數量是英國的兩倍。

「與此同時，素食產品銷售呈現爆炸式增長，現在想要嘗試素食產品的人越來越多」，動物權利協會的比約克本（Camilla Björkbom）寫道，「這對動物來說是一個非常正面的趨勢，我們可以看到越來越多的人選擇素食，或是肉素結合，而不是一定要將自己定義為素食或純素食主義者。」

這些「靈活主義者」，即發現自己陷入兩個世界（指素食和肉食）中間的人，是素食漢堡的目標人群。他們是肉食者，想吃健康的素食，但又希望食物的外表和味道都很像肉；又或者是那些想要體驗一下真正漢堡味道的素食者。

除了能滿足對肉的味道的渴望之外，最重要的問題仍然是：素食漢堡是否能足夠美味以經得起時間的考驗？幸運的是，對於麥當勞在健康食品上的大膽試驗，大家都一致認為可行。

15歲的素食主義者莫斯拉維（Dan Morseravi）在品嚐滋味濃郁的素食漢堡後，很高興地感覺他的生活又有了肉的味道。「我覺得這很好，與肉的味道很相似"，他說，"他們讓我重拾吃肉的感覺。」

莫斯拉維說，瑞典的素食浪潮可能是來自大家對植物食物的共同願望。唯一的困難是如何在肉與素之間找到適當的平衡，並使大眾覺得素食美味且有吸引力。他說，就素食漢堡來說，麥當勞已經成功地抓住了所有人的心。

Image copyright Getty Images Image caption 印度新德里的第一家麥當勞餐廳於1996年開業，其菜單上有肉漢堡（Maharaja Macs）和奶酪蔬菜漢堡。

如何既保護素食者的道德和健康，又維持快餐食品自身的聲譽，這是麥當勞繼續進行素食漢堡試驗時面臨的最大障礙之一。純素飲食與麥當勞食譜和運營理念相差甚遠，這顯而易見。但在瑞典這種地方，有許多寬容的靈活主義者，這些道德問題反而有利於推動企業的發展。

到目前為止，麥當勞尚未透露任何未來的素食漢堡計劃，以及是否將該產品擴展到世界其它地區。目前，斯堪的納維亞國家是無動物成分的肉味漢堡的推廣試驗區。

莫斯拉維說：「人們喜歡做些轉變，但不想放棄太多。甚至有人說'如果味道和肉一樣，為什麼要吃素食漢堡？' 但我認為吃肉並沒什麼不對，我只是不想吃動物。所以對我來說，素食漢堡很完美。」

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