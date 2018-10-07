從加班到零工經濟 無間歇工作的代價

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事故頻發，壓力山大，還引起身體這酸那疼。但真正的問題在於，很多人根本承受不了壓力。

根據國際勞工組織最新統計，全球有超過4億員工每周工作49小時及以上，在全球近18億就業人口當中，此比例不小。

即使是企業家埃隆•馬斯克（ Elon Musk），近日接受《紐約時報》採訪談到自己47歲生日只能在工廠裏熬通宵時，也頗為感慨：「沒朋友，什麼都沒有。」與平時每周工作120小時的日子沒什麼區別。他說：「我徹底犧牲了和孩子們、朋友們見面的時間。」

對於他的粉絲而言，這就是他成為硅谷當代神話的代價。馬斯克致力於研發價格親民的電動汽車並大規模量產，與此同時他還是推行火星殖民化的先鋒。

Image copyright Getty Images Image caption 2016年的一項研究發現，比起其他人，隨叫隨到者的皮質醇水平在早晨升得比較快。

然而，當疲憊的表情成了一種榮譽勳章，這其實開了一個危險的頭。每天加班、周末加班，已經成了硅谷創業的標配，並且蔓延到世界各地。寫這篇文章的時候，Facebook刷出一張哥倫比亞創客群的帖子：「如果此刻的你為了公司、為了點子、為了生意，正在工作，請舉手！」這個帖子收獲了160個讚，甚至還有很多人點了代表「大愛」的心形圖案。38位驕傲的創業者留言評論，每一位都貼了自己項目的線上地址。當時是周六，晚上9:56。

問題在於，這種「加班」文化可能無法實現做更多事的初衷。或者說，需要付出更大的代價才能完成工作。大量證據表明，加班會降低工作效率，讓你感覺很不健康（事實也是如此），還更容易患上各種疾病。

然而，從醫務人員到「零工經濟」員工再到自由職業者，上百萬員工卻無法站出來表示反對。為什麼會這樣？對於我們這些周六晚上不得不加班的人，能做什麼呢？

帶來的損傷

工作過勞的人很累，因此更容易發生事故不言而喻。但證明這一點卻很困難。也許因為危險的工作需要花更多的時間，或者單純是工作時間長的人暴露在風險中的時間也長，就算不加班也這樣。不過一項調查分析了美國13年來的職業記錄，發現「與不用加班的工作相比，需要加班的員工受傷害率高了61%。」

這項具體研究並未明說疲勞是風險提升的主要原因，但有充分的證據表明可能就是這麼一回事。

比如，如果你早上8點醒來，到凌晨1點都還沒睡（也就是說你已經17個小時未睡覺），那你的身體表現，可能比73公斤的男人喝了2聽355毫升的啤酒（血液中含0.05%的酒精濃度）要糟糕得多。沒錯，加班時的你就像醉了一樣。

Image copyright Getty Images Image caption 根據國際勞工組織的統計，全球有超過4億員工每周工作49小時及以上。

如果你到凌晨5點還沒有睡，那給身體帶來的傷害和0.1%的血液酒精濃度差不多。而世界上絶大多數國家，血液酒精濃度超過0.08%，就是酒駕了。

所以，熬夜會讓你的身體表現（比如反應速度或協調性）受到損傷，就像酒駕一樣。你都醉得開不了車，還能安全、有效地工作嗎？也許在電腦前打打字並不危險，但如果是手工或者體力勞動，或是需要精神高度集中的工作，就得好好斟酌了。

算法「鞭策」

然而，很多人卻擺脫不了這個惡性循環，他們需要加班加點來維持生計。這些人受困於激勵員工超時工作的系統，或因公司客戶在其他時區則不得不在夜間工作。

比如，東南亞和非洲的「零工經濟」員工，就是個典型例子。美國、英國或者歐洲其他國家的公司、商人在自由職業平台上僱傭這些人寫代碼、編輯博客、建設網站，或是管理社交媒體等等。

近來，牛津互聯網研究所的伍德（Alex J Wood）負責的一些研究表明：為這些勞動者分配工作的算法，直接導致了持續過勞。

基本上，你在這些平台上的排名越靠前，受僱可能性就越高。但若要得到好評，就得包容客戶的一切要求，很難有協商爭取利益的空間。伍德在受訪時表示，「他們隨時候命，只要客戶需要，馬上開工。如果客戶的截止日期很近，他們也只能接受。否則就要收到差評。」

如果這些人不在排行榜最前面，那壓力就會更大。一些人會用極低的價格來吸引零工活計，迫使他們為了一點點錢而用更長時間工作。此外，很多人還要做大量的無償勞動來經營自我，比如設置個人資料、在平台上競標、學習新技能讓自己的簡歷更好看等。這些加起來，就讓日常工作變得又長、又令人精疲力盡。

正如伍德研究中一位受訪者所說：「我這麼窮，有人要給我錢，那為什麼一天不花個18小時幹活呢？」

零工經濟的很多領域似乎都出現了這種過勞模式。美國有報道稱：一些網約車公司的司機為了充分利用車費上漲的機會，每天駕駛時間達到20小時。在英國，在議會調查後，優步（Uber）將司機持續使用網約車服務的時間限制為10小時。

Image copyright Getty Images Image caption 美國一項對13年以來職業記錄的研究發現"與不用加班的工作相比，需要加班的工作，其員工受傷害率高了61%。

根據伍德的說法，「最明顯的影響是對睡眠的剝奪」，這加劇了休息越來越少、工作越來越久的惡性循環。「如果不用一直加班，工作效率會更高。但零工經濟的建立導致人們沒法盡可能提高效率，因為他們不得不熬夜趕截止時間。」自由職業平台因為推崇這種不健康的生活方式，而廣受詬病。

伍德的研究並沒有表明實際上有多少打零工者要長時間工作。他還澄清說，在歐洲、英國和美國，自由職業者專業技能多，議價能力強，情況就樂觀得多。而在南半球，有跡象表明這種過勞惡性循環正在愈演愈烈、愈來愈根深蒂固。伍德團隊採訪的勞動者中，超過一半的人表示他們必須高速工作，60%的人說期限很緊，22%的人曾因工作而身感疼痛。

永遠「隨叫隨到」

一離開辦公室就算今日工作結束的時代，早已一去不復返。下班後檢查和回答工作信息似乎避無可避，有的人甚至對此趨之若鶩，因為他們覺得這樣能超過競爭對手，或者能花更多時間能關注著工作、又能同時和家人在一起。來自柏林SRH應用技術大學（SRH Hochschule）的研究員塔瓦斯（Ian Towers）在其2006年的學術論文中提出，移動技術「提升了人們的期望：管理人員和同事都希望員工隨時都能工作」。

然而「隨叫隨到」與凖時上下班是兩碼事，我們的身體對這兩種情況的反應截然不同。2016年一項研究發現：早晨隨叫隨到者的皮質醇（又譯為可體松，人體應付壓力的激素，因此也稱為壓力荷爾蒙）水平比不需隨叫隨到的員工升得要快，即使他們可能一直到晚上都沒工作可做。

這種壓力荷爾蒙一般在人們剛睡醒時達到峰值，然後慢慢減少。但科學家認為，日常壓力會以各種方式讓週期紊亂：比如你預計今天會很緊張，那激素就會上升（研究人員覺得打零工就是這樣），如果你長期壓力都很大，這個激素就會一直偏高；如果在長期壓力後你開始經歷「倦怠綜合症」，那這個激素就升不上去了。

結果是，「隨叫隨到」的人髮現越來越難「從心理上區分工作和非工作」，很難做自己真正想做的事——研究人員稱之為「控制能力」。換句話說，員工並不覺得「隨叫隨到」的時間真的是自己的，他們的壓力也會相應上升。因此，研究人員得出結論，要求隨叫隨到的日子「不能視作閒暇時間，因為休閒的重要功能——休養生息，在這種情況下十分有限。」

該怎麼辦？

即使你是馬斯克，一口氣工作好幾天也並不明智。他不健康的工作習慣是投資者們並不樂見的新聞。馬斯克接受《紐約時報》採訪後，因為懷疑馬斯克心理狀態不佳，特斯拉的股價迅速下跌了8.8%。請將這一新聞作為一個警示：如果你能避免一口氣工作好幾天，就盡量別這麼幹。因為這對你的健康、幸福和生產力，並沒有什麼好處。即使你覺得自己是個例外，實際上哪來這麼多僥倖？

對於絶大多數弱勢的自由職業者，關鍵問題在於，他們大概沒機會結束長時工作導致效率減弱的惡性循環。正如伍德所言，潛在問題是「客戶能影響打零工者未來的收入」，而這些人卻沒有討價還價的本錢。

這些僱傭平台很難改變這一點，畢竟這種商業模式每年能帶來數十億美元的收益。那麼如果你碰巧在網上僱傭一名自由職業者，最好多給對方一些時間：這樣的話，他們不僅能把工作做得更好，還會有一個更好的生活。

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