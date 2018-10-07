手勢如何讓你在演講時更富有魅力

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下次觀看TED演講或者政治演說的時候，請留神關注一下演講者雙手的動作。手勢是緩慢還是饒有力道？幅度是小還是大？雙手移動的大體方向怎樣——豎直還是水平？

眾所周知，非語言性線索對於信息接收所產生的影響力常常超出了語言本身。比如說，英國廣播公司資本欄目（BBC Capital）最近研究發現，更為低沉的嗓音能夠增加講者的權威感，這甚至會影響首席執行官的收入和他們為公司效力的時間。

維也納大學（University of Vienna）的科彭斯泰納（Markus Koppensteiner）最近做了一系列的研究，他研究了人們說話時的手勢，得出了不錯的結果。即使把其他所有因素都考慮進去，人的手勢還是能夠體現出演講者性格中的重要元素，例如性格開朗外向，富有主導力等。這些甚至可以影響你在人們眼中的身高，讓你比實際身高高幾英寸或矮幾英寸。

Image copyright Getty Images Image caption 哈佛大學的心理學家艾米‧卡迪（Amy Cuddy）讓「強人姿勢」這一觀念流行起來。

科彭斯泰納的發現似乎可以讓人們回想起對於「強人姿勢」的研究，比如採用女強人的站姿策略，即雙手放於臀上，雙腳分開站穩。人們認為，這些充滿自信的小姿勢可以反饋到大腦，讓講者在演講開始之前就可以信心倍增。

哈佛大學教授艾米‧卡迪做了很多這類研究，用她的話來說，「你其實是在假裝很強，一直裝下去直到把事情做成」。

艾米‧卡迪的研究招致了一些批評，一些人嚴重懷疑結果的可信性，不過最近的研究表明，強人姿勢的確對人們的自我認知有著顯著的影響。

然而新研究有一些重要的不同之處。強人姿勢主要用於會議之前的私下演練以增強自信，而且主要是靜態姿勢，而不是連貫動作。

相比之下，科彭斯泰納的研究探討的則是講者說話時雙手的移動以及手勢如何影響他人對於自己的看法。在一項典型的研究中他用到了政客演說的實況錄像，然後將其轉化為動畫的棍子小人，這樣一來，干擾性因素（如面部表情）就不見了。

參加者然後根據無聲的動畫錄像來評定具體的人格特徵。

儘管似乎很難從手勢中辨別出責任心等特徵，其他特徵則很容易識別。比如，性格外向常常與整體的手勢有更緊密的聯繫，外向的人在講話時雙手不動的時間很短。

權威感常常由雙手豎直移動的幅度所產生。比如說，演講者的手是否從講台的高度揮到肩膀的高度。常常做出這類大幅度手勢的人往往不太平易近人，但是富有主導力。科彭斯泰納說，「研究結果一直是這樣，我很多篇論文都有寫到。」

2015年的一篇文章尤其讓人驚訝，科彭斯泰納發現，這些僅僅基於棍子小人的無聲動畫所做出的性格評定，卻能夠預測政客在實際演講（這些動畫即是由實際演講提取而來）中獲得的掌聲數量。

不過這裏也藏著一個陷阱。既然這些評定同樣預測了政客是否會受到詰難，這暗示了「富有主導力」的手勢可以給人正面或者負面的觀感，而這取決於當時的情境。也許在不合適的情境下，「富有主導力」的手勢會給人一種傲慢、有攻擊性或者盛氣凌人的感覺。

「身高」那些事兒

除了可以改變「富有主導力」這類觀感之外，雙手大幅度的豎直移動同樣改變了聽眾對於講者實際身高的估計。他說，「人們大多對棍子小人的實際身高印象深刻，但是如果這些小人活力十足地上下揮舞手臂，手臂動作幅度很大，那麼別人會認為你變高了。」

凖確的心理學機制尚不清楚。之前的研究表明，人們很自然地認為長得更高的人可以成為更好的領導，那麼這些手勢可能會製造一種視覺上的假像，增加自己在別人眼中的身高，接下來又會讓別人覺得自己更有主導力 。不過反過來也成立 ：主導力增加會導致自己在其他人眼中的身高發生改變。

「我們知道，位高權重的人看上去會更高，」 科彭斯泰納說。他指出，人們常常高估湯姆•克魯斯 （Tom Cruise）的身高，儘管這可能是由於巧妙的攝影技術，不過這同樣可能來自於他所展現的自信。

科彭斯泰納的研究結果似乎支持了那些不那麼正式的研究所得出的結論。以維尼莎‧愛德華茲（Vanessa Van Edwards）為例，她是一名作家兼肢體語言教練 ，她分析了數百場TED演講，想弄明白為什麼有的演講傳播甚廣，而有的卻枯燥乏味石沉大海，即使演講的主題大體相近，傳達的信息同樣引人入勝。她發現，最成功的的視頻中演講者的手勢數量幾乎是其他視頻的兩倍（465對272）。與科彭斯泰納的研究一致的是，從幅度大的手勢的數量同樣能預測到聽眾對於講者魅力和才能的評定。

值得一提的是，科彭斯泰納尚未研究出人們是否能夠通過模仿這些大幅度的手勢來改變他人的觀感。即便如此，他認為很多人都在有意這樣做，儘管這對具有某些性格的人來說可能更為容易。他說，「你可以做出某些行為，達到某些效果，並讓人們對你產生相應的印象，但這也有其局限性。」

人們一直認為公開演講是最令大家恐懼的事情，因此任何可以改善演講體驗的小貼士都能夠增強人的一點自信，這必然會受到大眾的歡迎。讓你的雙手來演講吧，你會發現，這些肢體"文字"其實可以"獨當一面"。

大衛•羅伯森是一位科學類作家，長居倫敦。推特請關注 @d_a_robson。請訪問 BBC Capital 閲讀 英文原文。